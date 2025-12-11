《黑澀會》小薰被爆整牙走數 14萬拖足兩年

【on.cc東網專訊】《我愛黑澀會》出身的台灣女星小薰近日被爆做牙齒醫美時，中途調整診療項目，導致原項目仍有14萬元新台幣（約3.5萬港元）未找數，連男友鄭人碩也被捲入其中。有指她1原本選擇了總價28萬元新台幣（約7萬港元）的牙齒矯正療程，療程進行到一半，又突然改變心意轉做牙齒貼片，但原本矯正療程的費用卻尚未付款，即使已經半價但始終未結清款項。

有指她每次覆診都表明「下次會付」，而其男友鄭人碩亦在同一間診所治療牙齒，被提醒此事時亦指「回家就轉帳」，但最終都沒有下文，前後已拖足兩年。事實上，小薰都有在社交網發文，承認有做牙齒醫美，更標註了診所名稱。

對此經理人回應指：「款項已結清：她的個人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢。」

