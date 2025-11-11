黑澤明御用男星仲代達矢離世 享年92歲

【on.cc東網專訊】曾主演黑澤明經典電影《影武者》的日本國寶級男星仲代達矢，今日(11日)公布逝世噩耗，享年92歲。

本名仲代元久的仲代達矢，於50年代加入日本影壇，主演過長篇反戰電影《人間條件》。他與已故名導黑澤明合作無間，參演作品包括《大鏢客》、《椿三十郎》、《天國與地獄》及《亂》等。1980年，由他主演、黑澤明執導的《影武者》，勇奪康城電影節的金棕櫚獎，並獲提名奧斯卡最佳外語片獎。他亦曾參演港產片，1992年與香港女星李嘉欣合演電影《妖獸都市》。

廣告 廣告

仲代達矢對後世演員影響深遠，他於東京創立劇團「無名塾」致力於培養新人，親自免費教授演技，培養出役所廣司、益岡徹、若村麻由美等著名影星。他多次獲日本政府頒發紫綬褒章及文化勲章，2007年更獲頒「文化功勞者」獎。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】