黑澤明電影「亂」演員仲代達矢逝世 享壽92歲

（法新社東京11日電） 日本舞台劇及電影演員仲代達矢今天傳出逝世消息，享壽92歲，他曾主演電影「人間的條件」以及黑澤明導演的「影武者」、「亂」等作品。

仲代達矢培訓演員的私人養成機構「無名塾」並未說明他是何時逝世，也未談及其他細節。

仲代達矢曾在日本名導黑澤明1954年經典作品「七武士」中飾演一名跑龍套角色，在知名演員三船敏郎離開後，逐漸成為黑澤明倚重的男主角。

他主演的1980年電影「影武者」，在法國坎城影展贏得最高榮譽金棕櫚獎。