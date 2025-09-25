黑熊披袈裟游走惹議 動物園證真動物性格溫馴

【on.cc東網專訊】安徽省宣城市近日傳出有披着袈裟的黑熊在動物園內遊走，被質疑是由人假扮。動物園工作人員周三（24日）證實，網傳畫面顯示的確實是黑熊。

宣城市皖南野生動物園認證帳號的影片顯示，在園內人流較少的道路上，一隻黑熊站立與工作人員互動，走姿挺拔與人同高。該動物園工作人員周三向內媒稱，影片中的黑熊從小由飼養員養大，性格溫順聽話，「有時候飼養員會牽着它出來溜達」。該工作人員又表示，在食物引導下，該黑熊能站起來行走10多米。

廣告 廣告

屬地文旅局工作人員則表示，影片中的黑熊應該是真動物，具體情況可以向動物園查詢。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】