【黑熊襲人衝突】日本政府擬以步槍獵殺 國際團體倡不要殺 改以保護區設電子圍欄

【動物專訊】日本黑熊最近於多區出現，更有人被黑熊襲擊致傷亡。日本政府昨日在首相官邸召開聯合部門會議，內閣官房長官木原稔在會上指示，各部門要在11月中之前制訂應對措施，並指警方將會採取行動，使用步槍獵殺熊隻。國際關注動物組織PETA坦言不贊成日本政府殺熊，認為不需要如此粗暴，並建議有其他解決方法可避免熊人衝突，包括設電子圍欄、保護區等，他們將游說日本政府，盼當局會保護黑熊。

PETA表示，隨著城市發展，加上人類以「可再生能源」的名義，太陽能和風能設施的快速發展摧毀了大片的山區棲息地，令熊失去了關鍵的覓食地和旅行走廊。同時，太陽能電池板發出的熱量以及風力渦輪機的低頻噪音和振動，均會對野生動物的行為和健康產生負面影響。

同時，熊的主要食物是橡樹和山毛櫸樹，由於炎熱的夏天和乾旱，及氣候變化使橡子生產不穩定，迫使飢餓的熊冒險進入城鎮尋找食物。在種種因素下，才導致熊走入市區。

PETA認為，現時公眾的仇恨在社交媒體上迅速蔓延（特別是在X和Threads上），在一些城市甚至砍伐果樹，擔心果樹會吸引熊，並想出許多破壞環境及殺熊的方法，然而這些並非解決方法。PETA表示，他們會盡力游說日本政府，希望他們不要殺熊作為解決方案，並指有些短期及長期措施，可改變目前情況，包括：安裝電柵欄，這是阻止熊入侵的最直接和最有效的第一步。

另外，恢復裡山以重建緩衝區，透過提高能見度和創造開闊的景觀，讓熊不太可能接近城鎮。同時，種植橡樹、山毛櫸樹和柿子樹重新造林深山，以恢復熊的覓食地，這也可令熊重帶回山區。

PETA指出，2023年，全日本有超過7000隻熊被捕或殺死，有私人組織更指有9097隻熊於2023年被殺害。然而黑熊每兩至三年才有1、2隻熊出生，以黑熊生長速度計算，實在不應以殺熊為解決方法。

