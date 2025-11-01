8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
【黑熊襲人衝突】日本政府擬以步槍獵殺 國際團體倡不要殺 改以保護區設電子圍欄
【動物專訊】日本黑熊最近於多區出現，更有人被黑熊襲擊致傷亡。日本政府昨日在首相官邸召開聯合部門會議，內閣官房長官木原稔在會上指示，各部門要在11月中之前制訂應對措施，並指警方將會採取行動，使用步槍獵殺熊隻。國際關注動物組織PETA坦言不贊成日本政府殺熊，認為不需要如此粗暴，並建議有其他解決方法可避免熊人衝突，包括設電子圍欄、保護區等，他們將游說日本政府，盼當局會保護黑熊。
PETA表示，隨著城市發展，加上人類以「可再生能源」的名義，太陽能和風能設施的快速發展摧毀了大片的山區棲息地，令熊失去了關鍵的覓食地和旅行走廊。同時，太陽能電池板發出的熱量以及風力渦輪機的低頻噪音和振動，均會對野生動物的行為和健康產生負面影響。
同時，熊的主要食物是橡樹和山毛櫸樹，由於炎熱的夏天和乾旱，及氣候變化使橡子生產不穩定，迫使飢餓的熊冒險進入城鎮尋找食物。在種種因素下，才導致熊走入市區。
PETA認為，現時公眾的仇恨在社交媒體上迅速蔓延（特別是在X和Threads上），在一些城市甚至砍伐果樹，擔心果樹會吸引熊，並想出許多破壞環境及殺熊的方法，然而這些並非解決方法。PETA表示，他們會盡力游說日本政府，希望他們不要殺熊作為解決方案，並指有些短期及長期措施，可改變目前情況，包括：安裝電柵欄，這是阻止熊入侵的最直接和最有效的第一步。
另外，恢復裡山以重建緩衝區，透過提高能見度和創造開闊的景觀，讓熊不太可能接近城鎮。同時，種植橡樹、山毛櫸樹和柿子樹重新造林深山，以恢復熊的覓食地，這也可令熊重帶回山區。
PETA指出，2023年，全日本有超過7000隻熊被捕或殺死，有私人組織更指有9097隻熊於2023年被殺害。然而黑熊每兩至三年才有1、2隻熊出生，以黑熊生長速度計算，實在不應以殺熊為解決方法。
The post 【黑熊襲人衝突】日本政府擬以步槍獵殺 國際團體倡不要殺 改以保護區設電子圍欄 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
日本熊害地圖紅翻天的城市！ 秋田5996宗熊熱線炸鍋！
白川鄉這小村，平日裡合掌屋頂雪白、紅葉繽紛，1995年UNESCO世界遺產，2026年第40屆亮燈本該1月12、18、25日和2月1日四場盛會，抽籤預約從2025年10月1日開跑，住宿巴士全滿檔。Japhub日本集合 ・ 1 天前
日本熊出沒｜警察擬步槍獵殺 獵人獲聘為政府僱員 自衛隊缺撲殺動物訓練｜Yahoo
日本熊害持續受關注，環境省統計截至昨日（30 日），今年已經有 12 人遭熊襲擊致死。日本政府昨日在首相官邸召開聯合部門會議，內閣官房長官木原稔在會上指示，各部門要在 11 月中之前制訂應對措施。木原並指，警方將會採取行動，使用步槍獵殺熊隻，並會確保警員掌握熊類相關知識和訓練，改進他們的裝備和物資。防衛大臣小泉進次郎今早（31 日）亦都表示，已經應秋田縣的請求，安排自衛隊運送箱型捕獸籠到當地。Yahoo新聞 ・ 1 天前
70歲救貓狗婆婆被逼遷引關注 地政處表明限期前不遷出將採執管行動
【動物專訊】本報早前報道救狗多年的70歲英姐，被地政處要求遷離荃灣山上的寮屋，20多隻貓狗將流離失所，盼當局網開一面。地政總署回覆本報查詢時表示是收到漁護署轉介有人非法佔用大欖郊野公園政府土地，並指因有違規建築而取消該寮屋登記，強調如英姐不在11月28日前遷走，便會採取聯合執管行動。正協助英姐的義工羅小姐表示，婆婆現時精神情況很差，希望當局人性化處理事件，又表示義工們和毛守救援等均同步尋找地方安置婆婆和20多隻貓狗。 羅小姐坦言，婆婆沒有收入，而且很多業主都不會肯租給養20多隻狗的老人家，「婆婆已經認了低威，承認自己改建是不對，而且精神情況很差，政府如果這樣趕她和那些貓狗走，是很不人道，希望可以人性化一些。」她又表示，毛守救援等均在尋找可以安置婆婆和貓狗的地方，希望當局暫緩執法行動，讓義工及婆婆可以有時間去處理。 事緣英姐30多年來不斷拯救被遺棄的老弱傷病貓狗，收留他們於荃灣山上的寮屋相依為命。為了讓老弱貓狗們有好一些的生活環境，而作出了裝修，還因為颱風山竹吹塌了屋頂，而重新裝修，拆除了被禁用的石棉屋頂，沒想到這些為了毛孩安全的改裝，成為了被逼遷的法律依據。英姐之前接受本報記者訪問時坦香港動物報 ・ 1 天前
中美將磋商能源協議 川普：中方同意啟動購美油氣程序
（法新社空軍一號專機上30日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，華府與北京官員將會面，商討兩國間可能達成的「能源協議」，中國也同意將開始採購美國能源。川普在與中國領導人習近平會談後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「中國……已同意將開始採購美國能源的程序。法新社 ・ 1 天前
美100多位地方官員將出席COP30 填補川普政府缺席
（法新社華盛頓30日電） 在美國川普政府預料將缺席11月在巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）之下，多達100餘位美國州長、州政府官員及市長將出席會議，以展現不同立場。麥卡錫舉例，由24個州組成的美國氣候聯盟（US Climate Alliance）在達成各自經濟成長同時，已將溫室氣體排放量較2005年水準減少1/4。法新社 ・ 20 小時前
颶風美莉莎肆虐加勒比海地區近50死 進逼百慕達
（法新社古巴聖地牙哥30日電） 官員說，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）造成的死亡人數今天攀升至近50人，這場猛烈風暴已重創加勒比海多個海島，並正逼近百慕達。牙買加資訊部長狄克森（Dana Morris Dixon）向當地媒體表示，「颶風美莉莎已確認造成19人死亡」，其中威斯特摩蘭（Westmoreland）教區9人、聖伊麗莎白（Elizabeth）教區8人，兩教區都位於受災嚴重的牙買加島西部。法新社 ・ 1 天前
天氣報告｜日間炎熱 最高氣溫約30度
【Now新聞台】本港地區今日(10月31日)天氣預測，部分時間有陽光，日間炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度；吹微風，晚上轉吹和緩偏北風。 展望周末期間氣溫稍為下降，日間部分時間有陽光及乾燥；下周初風勢頗大。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
全球今年最強颶風「美莉莎」 橫掃加勒比海 逾百萬人受影響 空拍直擊水淹牙買加、古巴
颶風「美莉莎」（Melissa）近日橫掃加勒比海，不僅是加勒比海地區史上第三強威，也是全球今年最強的颶風，在牙買加至少造成4人死亡、大範圍洪水與建築損毀，影響人數超過150萬人。 美莉莎在牙買加西南部登陸之時，風速達到每小時295公里，遠超過薩菲爾-辛普森量表（Saffir-Simpson scale）最高五級的252公里。 空拍畫面顯示，聖伊莉莎白教區（St. Elizabeth）成為水鄉澤國，四處泥濘一片，逾50萬人無電可用。有民眾表示這地區原本就常常淹水，這次更嚴重，還幫警方架設星鏈（Starlink）通訊設備後，警局才恢復對外聯絡。 也有畜牧業主無奈地坐在路邊，表示損失的牲畜數量難以估算，只能努力讓自己冷靜下來。天氣預報機構AccuWeather估計，颶風造成牙買加的經濟損失達220億美元，金額超過該國一年GDP，重建可能需時十年甚至更久。 美莉莎10月29日已轉往古巴，雖然威力減弱，但仍帶來嚴重災情。在東部的奧爾金省（Holguín），黃色的泥水將近半層樓高，還有人在水中游泳；首當其衝的第二大城聖地牙哥（Santiago de Cuba），有數百個農村社區與外界斷聯。 古巴當局表示，已撤離50萬人；接下來在暴風路徑上的巴哈馬，也緊急撤離民眾。科學家指出，海洋溫度上升使颶風威力遠超以往，多個加勒比海國家領袖呼籲高碳排的富裕國家，應以援助或減債形式提供「氣候補償」。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
特朗普暫放寬美國環境保護署對銅含量排放標準限制
美國總統特朗普周五批准對國內銅冶煉廠兩年免於遵守新的環境保護署(EPA)排放標準。 該措施暫時中止「銅排放規則」(Copper Rule)，其中包含新的排放控制要求，並適用於亞利桑那州美國銅業巨頭Freeport-McMoRan(FCX.US)位於邁阿密的冶煉廠。特朗普強調，獲得豁免的固定來源仍將遵守在銅排放規則之前的適用排放標準及合規義務。 環境保護署預計將在豁免期於2027年結束前重新評估該規則的影響。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
黃昏天氣節目(10月31日下午6時) - 學術主任何偉航
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 5 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅哥深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆離世︱夏雨遺憾未能見最後一面 劉丹大爆日前仲有聯絡
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 1 天前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前