黑玫瑰脆皮朱古力流心慕絲蛋糕

🎃萬聖節🎃系列之 「黑玫瑰脆皮🍫朱古力流心慕絲蛋糕」 提早整生日蛋糕比自己🎂🎂 Happy birthday to me🥳🥳 呢款脆皮朱古力流心慕絲蛋糕已經整過好幾次，不過因為我係10月生日，適逢萬聖節，所以今次的朱古力脆皮外層我係70%黑朱古力加入竹炭粉調成黑色，整成神秘而美艷的黑玫瑰😍😍 我仲噴左少少銀色閃粉，做成少少bling bling的效果，配合一下萬聖節的主題👻👻 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KjXGwEU99US6MGonefzEw6mTr79mVj3r4pZETHkbxJ9JqWe1NWGzQUULUYCUiCSil&id=100057659010929 Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



朱古力流心餡

黑朱古力 24 g※70%

鮮奶 36 ml



朱古力脆皮外層

黑朱古力 75 g※70％

竹炭粉 適量



慕絲層

牛奶朱古力 38 g

黑朱古力 38 g

鮮奶 47 ml

淡忌廉 127 ml

魚膠粉 3.9 g



食譜份量

4吋花花模@370 ml 1個





作法:

1 ：







2 ：





朱古力流心餡： 1. 將黑朱古力用熱水坐溶（亦可用微波爐加熱1.5分鐘成朱古力醬；朱古力加熱不可超過50°，否則會變質而失去光澤） 2. 鮮奶用微波爐加熱10秒至微暖，加入黑朱古力醬，拌勻至黑朱古力滑身（呈令面），放涼至微暖 3. 將朱古力流心餡倒入模具中（先舖上保鮮紙；模具需比蛋糕模小1.5倍），放進冰格冷凍，備用

3 ：







4 ：







5 ：





朱古力脆皮外層： 1. 將黑朱古力用熱水坐溶（亦可用微波爐加熱1.5分鐘成朱古力醬；朱古力加熱不可超過50°，否則會變質而失去光澤） 2. 加入竹炭粉調成黑色 3. 先在模具均勻的塗上一層朱古力溶液，放進雪櫃冷藏約10-15分鐘至凝固（必需待完全凝固，才可再塗第2層） 4. 然後塗上第2層朱古力溶液，再放進雪櫃冷藏約5-10分鐘 5. 最後薄薄的塗上第3層朱古力溶液，放進雪櫃冷藏至凝固，備用

6 ：

慕絲層： 1. 魚膠粉加入鮮奶中（17 ml；拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解，備用 2. 將牛奶朱古力和黑朱古力用熱水坐溶（亦可用微波爐加熱1.5分鐘成朱古力醬；朱古力加熱不可超過50°，否則會變質而失去光澤） 3. 鮮奶（30 ml）用微波爐加熱10秒至微暖，加入朱古力醬，拌勻至朱古力滑身（呈令面），備用

7 ：

1. 淡忌廉用電動打蛋器以「5 檔」打至7成企身（即中性發泡，拿起打蛋器尾巴呈現彎曲的狀態；打發時間約1.5分鐘；不時留意忌廉的變化，打至有紋路就要加倍留意，如打得太耐會唔夠滑，過度打發亦會使忌廉油水分離，變成牛油狀，若出現此情況，可加2湯匙未打發的忌廉手打至回復正常），備用

8 ：

1. 將已混合鮮奶的魚膠粉加入朱古力醬，攪拌至完全均勻 2. 先加入1／3已混合鮮奶魚膠粉的朱古力醬，拌勻，再將餘下的已混合鮮奶魚膠粉的朱古力醬加入，充分拌勻成朱古力慕絲

9 ：

1. 先將2／3的慕絲倒入已冷藏至凝固的朱古力脆皮外層中，然後將已結凍的朱古力放在慕絲中間部份（流心餡與模具之間必需留位，不能太貼近模具邊緣，否則切開慕絲蛋糕時，流心餡會因太貼近蛋糕邊位而容易流出），輕輕按壓使朱古力和慕絲成同一水平的高度（作用將慕絲推向邊緣位置，固定流心餡在蛋糕中心位置）

10 ：







11 ：





1. 最後，慢慢唧入剩下的慕絲，再輕輕搖晃使慕絲表面平整／用抹刀抹平表面 2. 蓋上保鮮紙，放進冰格冷凍至少5小時至硬身，脫模，即可

12 ：







13 ：







14 ：







15 ：







16 ：











