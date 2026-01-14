《黑白大廚2》冠軍是「他」！奪冠獨攬3億獎金 決賽菜式/黑湯匙真名/前三名感言全公開（內含結局劇透）

Netflix人氣料理對決真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》第二季終於迎來大結局！經過連場激戰，最終冠軍寶座誰屬？黑湯匙「料理怪物」的真身又是誰？今季決賽主題難度超高，以下為大家整理準決賽至決賽的重點懶人包，內含大量劇透，未睇的朋友慎入！

－－－－－－－內含大量劇透－－－－－－－

「紅蘿蔔」大戰！侯德竹惜敗大讚：似廚師慶典

在準決賽中，比賽進入白熱化階段。黑湯匙代表「料理怪物」與中式料理大師、白湯匙「侯德竹」正面交鋒，題目竟然是簡單卻考功夫的「紅蘿蔔」。侯德竹師傅端出功底深厚的『魚香紅蘿蔔』，而料理怪物則大膽嘗試『紅蘿蔔甜品』。兩位評審白種元與安成宰試食後表示兩者實力在伯仲之間，但考慮到創意層面，評審認為『魚香紅蘿蔔』與傳統『魚香茄子』風味較為相似，最終判定由展現出驚喜創意的料理怪物勝出，晉級決賽。雖然止步第三名，但侯德竹師傅盡顯大師風範。他表示能與多年輕後輩同場競技，感覺就像參加了一場「廚師慶典」，更感言：「57 年的料理人生還沒荒廢，感到寶刀未老。」這番話令不少觀眾動容。

料理怪物端出的「紅蘿蔔甜品」有驚喜及創意。

決賽主題「為自己做的一道菜」 黑湯匙「料理怪物」真名公佈

晉級決賽後，黑湯匙「料理怪物」終於正式公開本名——李河成。而最終決賽的主題亦相當感性：「只為了自己做的一道料理」，並首度安排兩位選手同桌共以此菜式對決。李河成選擇重塑童年回憶，以創新的『解構血腸湯』應戰。他將大腸和小腸做成酥脆的內臟沙拉，搭配藿香、山椒及蝦醬酥粒。他感性分享，血腸湯是小時候與父親的回憶，也是他 21 歲獨自到國外生活遇上困難時的慰藉。他藉此菜式告訴自己：「作為廚師的第一章職場生活已經結束，第二章是準備自己的餐廳，希望你能成長為更優秀的廚師。」

「燉煮狂魔」封王！崔康祿棄拿手技法

最終，白湯匙代表崔康祿憑藉一道看似簡單卻極具深度的『加了芝麻豆腐的湯料理』，成功擊敗對手，奪得第二季總冠軍及 3 億韓元（約 160 萬港元） 獎金！崔康祿在比賽中一直以出神入化的「燉煮料理」征服評審，更被冠以「燉煮人」、「連續燉煮狂魔」等稱號。但在決賽中，他選擇放下這個標籤。他坦言自己曾因燉煮奪冠，之後便一直「假裝」很擅長，為了維持這個人設耗費了不少人生。

因此，在這道「為自己而做」的料理中，他選用了松茸、海膽等自己喜愛的食材，並透過製作芝麻豆腐的過程提醒自己保持耐心。他對自己說：「辛苦了燉煮人，至少今天先別燉煮了。」奪冠後的崔康祿保持一貫謙虛，表示自己並非做出卓越美食的人，只是各地默默耕耘的廚師之一，奪冠是「代替那些人，所以要更努力做好」。這位曾是許多觀眾心中「黑馬」的廚神，終於實至名歸登上頂峰。

圖片來源：Netflix《黑白大廚2》圖片

