《黑白大廚》安成宰研發罐裝調酒上市 Threads友大讚韓國熱賣抹茶調酒「廿幾蚊飲到 Asia's 50 Best Bars味道」

Netflix料理實境騷《黑白大廚：料理階級戰爭》第2季最近才落幕，除了參賽主廚的餐廳「一席難求」，評審安成宰的一舉一動更是焦點，就算是他在香港的餐廳「MOSU Hong Kong」依然長期爆滿。想試到安成宰出品？其實並不難！因為這位韓國首位米芝蓮三星名廚，在去年親自研發並代言一款「白蘇維濃檸檬 Highball」，在韓國GS25便利店開賣短短兩個月即狂銷100萬罐，最近終於在香港上市！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

一推出大賣100萬罐

這款由Netflix《黑白大廚》評審安成宰參與研發同代言的白蘇維濃檸檬調酒，選用紐西蘭馬爾堡Sauvignon Blanc為基底，帶熱帶水果、柑橘與草本香，並加入新鮮檸檬，不加人工香料，這款調酒在韓國開賣僅兩週便賣出30萬罐，短短兩個月即狂銷100萬罐，帶動便利店整體調酒銷量上升90%。

「黑白大廚」安成宰研發罐裝調酒上市 Threads友大讚韓國熱賣抹茶調酒「廿幾蚊飲到 Asia's 50 Best Bars味道」

安成宰：「炸雞配啤酒的時代正慢慢過去！」

愛看韓劇的大家都知道，炸雞配啤酒（Chimaek）一向想是韓國大熱食法，但在推廣這款調酒時，安主廚表示「感覺炸雞配啤酒的時代正慢慢過去！」，建議大家將這罐調酒配搭原味炸雞跟微辣炸雞，又或者Pizza跟漢堡等略為有油脂的食物。

白蘇維濃檸檬調酒在OK便利店有售。

韓國大熱抹茶調酒同期上市

除了白蘇維濃檸檬調酒在OK便利店有售，還有一款韓國抹茶Highball一同上市，而同期7仔亦有上市一款韓國KABREW抹茶高球酒。有Threads友一試這款KABREW抹茶高球酒後出Post大讚，味道十足亞洲50酒吧第33位Gokan，出品的Matcha Kintoki，帶有微微的生澀的抹茶味，價錢只需$21，性價比極高。但亦有Threads友留意認為，「佢啲抹茶味勁似化學味好似加咗化學抹茶嘅雪碧咁」。喜歡抹酒調酒的話，不如兩款抹茶Highball都買回家，比拼一下哪款較出色。

Threads大讚新上市的Matcha Highball。

KABREW 抹茶高球酒 $21 以抹茶香氣及韓國酒風味打造的清爽高球酒，入口淡雅順滑，散發柔和抹茶香韻，帶來輕盈不膩的微醺感受，於7仔有售。

Threads友大讚似足亞洲50酒吧第33位Gokan其中一杯Cocktail Matcha Kintoki。（Credit：Openrice）

酒吧Gokan。

OK便利店亦有推出另外一款韓國抹茶Highball，售價為$30。

這款抹茶Highball一開始在韓國7仔首先上市。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？