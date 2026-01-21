盤點《黑白大廚2》話題黑馬「尹酒母」的自釀米酒菜式焦點

黑白大廚│盤點話題黑馬「尹酒母」的自釀米酒菜式焦點

Netflix的《黑白大廚：料理階級大戰2》早幾天終於結局，由白湯匙參賽者崔康祿憑芝麻豆腐湯搭配燒酒來迎接決賽主題「只為自己做的一道料理」奪得冠軍。今季的參加者依舊引起話題，其中的尹酒母（尹娜拉）雖然七強止步，但她跟以寺剎飲食聞名的善財法師為今季讓人津津樂道的兩位女性參賽者，今次便盤點一下尹酒母在比賽中的種種難忘美食：

十年釀酒師 自釀酒一鳴驚人

人稱「尹酒母」的尹娜拉是這次比賽中首位生存的黑湯匙，並無正規烹飪訓練的她以自釀傳統韓國酒聞名，大學讀電影系後，轉戰釀酒超過10年，曾獲2020年大韓民國名酒大賞燒酒組金獎，她在比賽期間帶上巨型蒸餾器在現場蒸餾燒酒作配搭菜式和入饌，震撼全場。

「酒母的一桌菜」平凡食物的感動 打動白種元安成宰

跟華麗炫技的廚師相比，尹酒母會讓普羅觀眾和名人評判白種元和安成宰也深感興趣的地方，便是來自她對自家出品釀酒和食物配搭的自信。白種元對尹酒母的料理除了評分，也來自實際行動的喜愛，在評無限料理天國的「辣炒年糕」時，吃到撿剩渣狂讚「味覺衝擊」。白種元的評語：「她能用那些平凡的食物帶給我們感動，我很喜歡這一點。」這點在她初賽以招牌「酒母的一桌菜」，包括自釀酒搭配釀酒白肉（豬肉白切）、釀酒三種煮肉沾醬和釀酒櫛瓜鍋（蝦醬櫛瓜湯）這經典下酒菜而成為首位晉級黑湯匙選手便可見吸引力。

摒棄複雜 「料理科學家的對照組」

除了辣炒年糕，尹酒母的「釀酒櫛瓜鍋」與復活賽「明太魚乾解酒湯」（評審搶喝）也很受歡迎，安成宰讚果香融入白肉與櫛瓜鍋，兩者平衡感佳。尹酒母強調古法與天然食材，如洗米水抑腥、無多餘調味，搭配下酒菜展現職人堅持，所以也被稱為「料理科學家的對照組」。

