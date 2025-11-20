Trip.com酒店減$500、機票減$200
《黑白大廚2》 來了！主持回歸、「白湯匙」陣容更強！
去年大熱的《黑白大廚》要回來了！第一季的評審安成宰和白種元將會回歸繼續為各項美食評分，加上超強的白湯匙陣容，今個 12 月 16 日要開始追看了！
叫人驚訝的是，今季竟然出現韓國第一代寺廟料理名匠善財法師，連宗教界別都唔放過！
反駁AI泡沫說 英偉達黃仁勳：「我看到截然不同的情況」
AI 巨頭英偉達週三 (19 日) 盤後發布備受矚目財報，營收與獲利全面優於華爾街預期，並釋出強勁的第四季銷售展望，打破人工智慧 (AI) 泡沫的擔憂。英偉達執行長黃仁勳稱，市場對最新一代 Blackwell 晶片的需求「大幅超出預期」。鉅亨網 ・ 4 小時前
荷蘭政府交還安世半導體控制權 張學政CEO職務並未恢復
【彭博】— 荷蘭政府暫停對晶片製造商安世半導體的行政令，將控制權歸還給其中國母公司，這意味著荷方與北京的僵局得以緩解，此前雙方的對峙令全球汽車生產受到影響。Bloomberg ・ 12 小時前
曾淵滄專欄│趁市場調整 整理投資組合（曾淵滄）
過去一段日子，投資者強攻26000點，試了3次才站穩，本以為26000點可以由阻力位轉變成支持位，可惜做不到。但是，近日恒指的調整的確是在沒有甚麼特別不利的情況下出現，是純粹受美股所累，因此也不好從看好轉為看淡。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 3 小時前
恒生人力資源總監下月離任 高管再變動 何樂斯另有出路
恒生銀行（0011.HK）再有高層管理人員變動，消息透露，加入該行未足4年、年僅約46歲的恒生人力資源總監何樂斯（Gloria Ho）已經請辭，今年底將會離任；她亦位列恒生目前10位「高層管理人員」之一，在滙豐集團內屬於「Band 2」（相等於董事總經理）級別高管。信報財經新聞 ・ 8 小時前
超過50萬張赴日機票被退訂 中國赴日旅客量連續三天大幅下滑
「這幾天日本航線退票的挺多，總計大概幾萬張了。」一家中國航空公司市場部相關人士週三（19 日）說，加上原本也是淡季，公司取消部分赴日航班，調整運力投放。鉅亨網 ・ 7 小時前
港Disney Store官網12．29停運
迪士尼迷注意！香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均會按照原有安排處理與配送；由即日開始，香港客戶可改由第三方合作夥伴Buyee，購買日本Disney Store官網的精選商品，並由日本直接寄送至香港，成為停運後的主要購買渠道。 根據Buyee官方資料顯示，其代購手續費為每筆300日圓，另須支付日本國內運費及國際運費，費用會按商品實際重量與尺寸計算，用戶可以透過Buyee的運費試算工具預估寄送成本；付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡（不支援簽賬功能）、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。信報財經新聞 ・ 8 小時前
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高知女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
今年Black Friday黑色星期五將於11月28日舉行，未到正日已經陸續有網購平台搶閘推出優惠。The Outnet主打先前一兩季的貨品，所以平台上的定價都會比品牌官網較低，加上不定期就會推出限時優惠，吸引不少網購達人長期入去捕獲最新上架的款式。The Outnet率先推出限時額外75折優惠，幾乎全網產品都有折扣優惠，Yahoo購物專員發現優惠主要集中在服飾區，今次精選服飾、手袋、飾品類產品，折上折低至3折，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
荷蘭暫停接管安世半導體 中國商務部深夜回應！
荷蘭政府周三 （19 日） 宣布，暫停依《貨物可用性法案》對聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）施行的接管措施，中國商務部當晚深夜回應，歡迎荷蘭主動暫停安世半導體行政令。鉅亨網 ・ 6 小時前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 6 小時前
喉糖推薦2025│消委會8款無糖喉糖名單 龍角散、得果定含糖量超過7成！冇藥性兼越食越痛？
喉糖有好多款，想紓緩喉嚨痛的話，就一定要識揀有效的喉糖，因為市面上原來有不少喉糖不單止沒有藥性，難以紓緩喉嚨痛，甚至有喉糖含糖量超高，食得多反而會令喉嚨痛加劇？消委會曾經測試過市面上41款喉糖，其中包括多個常見品牌，包括得果定、使立消、金嗓子、龍角散等品牌，發現大部份產品糖份含量超過7成，而當中部份產品雖含不同消毒殺菌成分，但過量服用或會引致口腔痛、過敏或呼吸困難，值得消費者留意！近期正值流感高峰期，新冠肺炎也繼續肆虐，萬一不幸染病，想紓緩喉嚨痛，以下8款零糖或低糖喉糖推薦可能幫到你。Yahoo Food ・ 4 小時前
香港街馬2025｜周日開跑途經未開通中九龍繞道 凌晨多區封路 大會：加強指示避免「跑多」烏龍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「香港街馬 2025」將於本周日（ 23 日）早上開跑，逾兩萬名跑手分別參與全馬、半馬、十公里三個賽事組別。其中全馬、半馬選手將率先跑進尚未通車的中九龍繞道（油麻地段）。去年街馬出現「烏龍」，有半馬跑手疑在工作人員指示不清下「跑多」近 9 公里。「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行表示，今年全馬和半馬跑道在早段已分開左右線，所有指示牌已加大、分顏色，相信不會再有類似情況發生。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
關稅衝擊！美國8月貿易逆差大縮水 進口驟降推動收窄
綜合外媒周三 (19 日) 報導，受美國總統川普推動的對等關稅正式上路影響，美國 8 月貿易逆差大幅縮小至 596 億美元，創下今年以來最大單月縮窄幅度。進口金額出現逾四個月以來最大降幅，而部分國家為避免關稅衝擊提前備貨，讓今年多個月鉅亨網 ・ 12 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 2 天前
全運會｜男子花劍港隊在團體決賽力挫福建 歷史性贏得港隊首面全運會劍擊金牌｜有片
第15屆全運會周三賽事焦點落在男子花劍團體決賽，香港隊由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成，強勢迎戰由個人賽金牌許杰壓陣的福建隊。最終，港隊在主場觀眾吶喊助威下成功刺下金牌，為香港劍擊隊奪得史上首面全運會金牌，寫下歷史新一頁。Yahoo 體育 ・ 15 小時前