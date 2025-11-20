《黑白大廚2》 來了！主持回歸、「白湯匙」陣容更強！

▲ ELLE.com.hk

去年大熱的《黑白大廚》要回來了！第一季的評審安成宰和白種元將會回歸繼續為各項美食評分，加上超強的白湯匙陣容，今個 12 月 16 日要開始追看了！

▲ ELLE.com.hk

叫人驚訝的是，今季竟然出現韓國第一代寺廟料理名匠善財法師，連宗教界別都唔放過！

推薦閱讀:

➤ 《回魂計》好看嗎？舒淇、李心潔復仇讓亡女「回魂」

➤ 【ELLE Gourmet】Kinsman 建民號調酒師 Husky 和 Rainy 專訪：重回老香港







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





