《黑白大廚2》林盛根翻車！竟是3次酒駕累犯

▲《黑白大廚2》參賽者林盛根近日自爆自己過去有3次酒駕紀錄，引起軒然大波。（圖／임성근 임짱TV YouTube）

[NOWnews今日新聞] 韓國人氣廚藝實境節目《黑白大廚2》話題參賽者林盛根，近日爆出酒駕黑歷史，引發輿論譁然，他日前在YouTube節目中主動「自首」，坦承過去10年內曾有3次酒駕紀錄，原本試圖以說明與道歉平息爭議，未料卻被韓媒翻出他酒醉還試圖開車的紀錄，引起軒然大波。

林盛根主動拍片自首酒駕 卻遭韓媒反手打臉

林盛根在影片中表示，其中一次酒駕是在駕駛座「發動引擎後睡著」，他透露當時不知道只要引擎啟動就構成酒駕，沒想到，韓媒《日曜新聞》馬上翻出2020年判決書打臉他，內容顯示他當時是在明顯醉酒狀態下實際駕車約200公尺，血液酒精濃度高達0.141%，已達吊銷駕照的重度酒駕標準，同時也指出，林盛根另外兩次酒駕是在2007年與2017年，與他「無知誤判」的說法明顯不符。

酒駕事件曝光後，林盛根在社群發布手寫道歉信，強調自己並非有意隱瞞，只是不想欺騙支持他的觀眾，不過，外界普遍質疑，他是在得知媒體已掌握完整判決資料、準備進行深入報導後，才搶先拍片公開，試圖為觀眾打「預防針」降低衝擊，動機備受討論。

▲林盛根（左）在YouTube節目中自爆有三次酒駕經驗。（圖／임성근 임짱TV YouTube）

林盛根酒駕醜聞重創形象 多檔節目緊急切割

林盛根酒駕醜聞也重創他的演藝事業，KBS《新品上市便利餐廳》已緊急取消相關錄影行程；MBC《全知干預視角》、JTBC《認識的哥哥》以及SBS《同床異夢2》等節目，也陸續傳出無法播出或全面撤換畫面的情況，等同遭到綜藝圈封殺。

值得一提的是，林盛根近期才接下威士忌代言，如今卻被揭出多次酒駕紀錄，也引發網友強烈反彈，直批形象與代言產品高度矛盾，隨著輿論持續延燒，林盛根未來是否能重返螢光幕，仍有待觀察。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

