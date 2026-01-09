《黑白大廚2》 5間首爾必食黑白湯匙餐廳！雙星韓法料理、明星私藏酒館、必比登湯飯

Netflix烹飪節目《黑白大廚 2》強勢回歸，再次捲起美食朝聖風潮！而且比賽已經踏入白熱化階段，如「白湯匙」侯德竹、善財法師、鄭鎬泳、崔康祿、林盛根，以及「黑湯匙」醉酒的尹酒母、料理怪物、雙星主廚等先後上演連場料理大戰，讓人看得食指大動，隔著螢幕都嗅到香味。想真正品嚐這些大廚的實力？雖然節目中的限定菜式未必能重現，但絕對可以親自前往他們開設的餐廳探店。無論是獲獎無數的精緻料理，還是連韓星朴寶英也私下造訪的酒館，以下這5間主廚餐廳，絕對值得你排入今年的首爾行程！

《黑白大廚2》掀起韓食熱潮！從米芝蓮星級料理到街頭小吃應有盡有。黑白湯匙大廚的餐廳都成為預約熱點。（圖片來源：Netflix 、IG@jw.sson、IG@theambassador、IG@j_s_sim、IG@okdongsik_）

米芝蓮雙星主廚孫鍾元：Eatanic Garden

孫鍾元是韓國首位同時擁有兩間米芝蓮一星餐廳的主廚，分別是法式餐廳L'Amant Secret以及韓式餐廳Eatanic Garden。他在節目第二回合展現出和牛牛舌配黑松露的精緻料理，連對手都稱讚是散發「貴公子風格」的菜式。

而他主理的Eatanic Garden以創新韓國料理聞名，將被遺忘的韓國傳統食材重新演繹。餐廳位於江南區豪華酒店Josun Palace 36樓，居高臨下俯瞰首爾景色。孫鍾元擅長將傳統韓食以現代手法呈現，招牌菜包括用8種藥材燉製的人蔘雞湯，以茶壺裝盛的雞配脆雞皮包裹的糯米餡料，還有改良版華道夫沙律（Waldorf Salad）。每道菜都展現出他介乎於傳統與modern之間的烹調風格，難怪連評審也讚不絕口。

Eatanic Garden

地址：36F Josun Palace Hotel, 231 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul （地圖）

營業時間：週三至週日 12:00-14:30（午餐）、18:00-22:00（晚餐）

Instagram：按這裡

預約網址：按這裡

孫鍾元主廚以外表與紮實廚藝成為本季焦點，人氣一時無兩。（圖片來源：IG@jw.sson）

孫鍾元的Eatanic Garden位於江南區豪華酒店36樓，景觀一流。餐廳以創新韓食聞名，將傳統食材重新演繹。（圖片來源：IG@jw.sson、MICHELIN Guide）

豬肉湯飯專家玉東植：屋同食

今季以「豬肉湯飯專家」身份參賽的黑湯匙玉東植，憑一碗豬肉湯飯連續8年獲米芝蓮必比登推薦。他開設的屋同食（OKDONGSIK／옥동식）在紐約已經是排隊名店，上年更進駐東京。首爾店位於合井站2號出口，營業時間特別長，最適合行程不定的遊客。

屋同食的豬肉湯飯與一般韓式豬肉湯飯不同，採用智異山黑豬的前腿肉同後腿肉熬煮湯頭，熬出來的湯頭清澈見底，味道相對清淡不膩。薄切豬肉片配清湯，再搭配辣味泡菜餃子，在寒冷的冬天喝一碗熱騰騰的湯飯，絕對是暖胃又暖心的享受。難怪餐廳能憑一道招牌菜打入國際市場。

屋同食（OKDONGSIK／옥동식）

地址：44-10 Yanghwa-ro 7-gil, Mapo-gu, Seoul（地圖）

營業時間：週一至週五 11:00-15:00、17:00-22:00；週六日 11:00-20:30

Instagram：按這裡

預約網址：按這裡

玉東植主廚專注於單一料理，將平凡的豬肉湯飯提升至國際水平。（圖片來源：IG@okdongsik）

屋同食的湯頭色澤清透，與傳統印象中的濃郁豬肉湯截然不同，入口鮮甜。（圖片來源：IG@okdongsik）

中餐泰斗侯德竹：Haobin

76歲的侯德竹被譽為韓國中餐界泰斗，擁有近60年的中菜料理經驗。他曾在頂級中餐廳「八仙餐廳」擔任主廚，現為米芝蓮一星餐廳Haobin（豪賓）總廚。在節目中，他總是冷靜應對各種突發狀況，認真專注的模樣圈粉無數年輕觀眾。

位於大使酒店的Haobin提供高級粵菜，北京片皮鴨皮脆如紙，蝦餃燒賣鮮嫩爆汁。而侯德竹特別擅長煲湯，他的老火湯同佛跳牆在首爾中餐界享負盛名。餐廳在他帶領下在短短兩年便摘下米芝蓮一星。連中國前國家主席胡錦濤更曾大讚他的手藝「比中國本土料理更優秀」。

Haobin（豪賓）

地址：287 Dongho-ro, Jung District, Seoul （地圖）

營業時間：11:30am -2:30pm、6pm-10pm

Instagram：按這裡

預約網址：按這裡

侯德竹主廚代表著韓國中餐的最高水準，參賽本身就已是一場傳奇示範。（圖片來源：IG@theambassador 、IG@barndining）

餐廳位於大使酒店內，無論是服務還是出品，都符合米芝蓮一星的頭銜，北京片皮鴨及點心亦深受好評。（圖片來源：IG@theambassador）

BBQ研究所長柳龍玉：燒烤研究所

黑湯匙代表柳龍玉以「BBQ研究所長」身份參賽，在節目中展現的煙燻技巧令人印象深刻。他開設的「柳龍玉BBQ研究所」位於首爾地鐵4號線淑大入口站附近，是當地知名餐廳，經常一位難求。

餐廳以套餐形式供應，午市套餐約10萬韓圜，而晚市套餐約15萬韓圜。招牌炭烤牛肋骨運用獨家醬汁調味配合舒肥燻製手法，外層微焦內裏多汁，煙燻香氣撲鼻。每道菜從前菜生蠔到主菜牛肋排都以燒烤方式料理，將美式BBQ的粗獷感重新整理成精準現代料理。記得最少要3至4人才能預約，每月15日下午1時開放下個月預約。

柳龍玉BBQ研究所（유용욱바베큐연구소）

地址：Hangangdaero 84gil 5-7, Seoul （地圖）

營業時間：11am-9pm（星期二至六）

預約網址：按這裡

柳龍玉主廚對燒烤的執著，讓他研發出獨步首爾的煙燻風味。（圖片來源：IG@kimyk10、IG@__chloe__k）

招牌牛肋骨經過長時間煙燻，外層焦香，內裡肉質卻保持極致軟嫩。（圖片來源：IG@minu）

韓國酒母尹蘭娜：尹酒黨

今季唯一晉級七強的黑湯匙「釀酒的尹酒母」是最大黑馬。本名尹蘭娜的她在解放村經營「尹酒黨」酒館，釀酒經驗超過10年，曾奪得大韓民國名酒大賞第一名。有趣的是，她的餐廳原來是演藝圈的隱藏名店，女神朴寶英更是常客。

尹酒黨提供各種口味的馬格利酒、韓國清酒同燒酒，配搭當季食材製作的佐酒菜。招牌菜包括牛皺胃血腸、紫蘇油麵等，每道都與傳統酒完美配搭。餐廳更開設傳統釀酒體驗課程，讓大家可以深入了解韓國酒的魅力。在節目中，她以親手釀造的馬格利酒搭配櫛瓜鍋、白切肉組成「酒母的一桌菜」，成功打動評審味蕾。

尹酒黨（yunjudang／술빚는 윤주모）

地址：81-1 Sinheung-ro, Yongsan District, Seoul （地圖）

營業時間：5pm-11pm（星期三至日）

Instagram：按這裡

預約網址：按這裡

尹蘭娜性格直率，她經營的尹酒黨充滿生活感，是解放村的隱藏名店。（圖片來源：IG@yunjudang）

酒館提供多款主廚親自釀造的傳統酒，風味純粹，再配上由尹蘭娜的佐酒美食，難怪成為不少韓星的愛店。（圖片來源：IG@yunjudang）

