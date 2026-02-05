Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
《黑白大廚3》變餐廳對決？第3季全新賽制有什麼好看
Netflix 人氣綜藝節目《黑白大廚：料理階級戰爭》剛播出第二季，日前宣佈乘勝追擊，開始第三季製作，不過新一季將來個大改革，與前兩季主打「個人戰」的模式不同，改為「餐廳團隊賽」，挑戰廚藝之餘，亦講求團隊合作的的默契與經營實力。
➤ 10間《黑白大廚2》餐廳推介！走進黑白湯匙大廚的傳奇餐廳
名媛望族丨朱晨麗角色原來執二攤 演技造型均被一面倒留言喪插
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，唔少劇中場口成為全城熱話之外，劇中演員嘅演技亦成為網民熱門討論話題。劇集搵嚟劉松仁、韓馬利、楊茜堯（楊怡）、陳玉蓮、江美儀等實力派演員主演，唔少網民都話睇得好過癮；不過當時仲係新人嘅朱晨麗就被網民紛紛留言負評，仲話佢係成套劇嘅「唯一敗筆」。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
《巨洪》越罵越紅？6部「AI人工智慧」韓劇推薦：朴寶劍《夢境》感人，「這部」超驚悚
最近在Netflix播出的《巨洪》被罵翻了！由於播出前標榜著「罕見災難」、「好萊塢等級」而掀起大眾高度期待，但前半段卻讓不少觀眾看得霧煞煞，直到後面才發現是一部結合AI科幻、新人類、末世等多種元素的電影，評價十分兩極。除了《巨洪》之外，近幾年與AI、人工智慧相關的韓劇越來越多，去年上映的《夢境》也是其中之一！
Netflix全新浪漫喜劇《訂閱男友》3.6上線 BLACKPINK Jisoo化身疲憊上班族靠訂閱虛擬戀愛服務怦然心動
全新浪漫喜劇Netflix《訂閱男友》，即將於3月6日於Netflix全球獨家播出，今（5）日釋出了前導海報與正式前導預告。影集描述被日常工作壓得喘不過氣的網漫製作人徐未來（Jisoo智秀 飾），為了實現自己的戀愛幻想，註冊了一項「虛擬戀愛模擬服務」。影集以上班族熟悉的日常節奏，將「虛擬戀愛訂閱服務」這一新穎概念，與會讓人心空的元素巧妙結合。BLACKPINK成員Jisoo智秀與向來和搭檔演員擁有自然化學反應著稱的徐仁國搭檔演出。導演由金政植執導，他以《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》等作品聞名，擅長打造貼近現實又不落俗套的浪漫喜劇。
2026 Netflix新片2月推薦｜台灣懸疑劇《百萬人推理》、《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》、《我是春菜愛》
Netflix 2月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括台灣懸疑犯罪劇集《百萬人推理》、改編自日本跨性別搞笑藝人春菜愛的真實人生的電影《我是春菜愛》、Netflix全新紀錄片《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》、Netflix真人騷《盲婚試愛》第10季等等。大家立即記低 2 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！
滕麗名梁靖琪同框盡顯熟女魅力 阿滕為謝票忍痛放棄機票唔去滑雪 爆《尋秦記》特別版「ready咗」
《尋秦記》電影版票房衝破8千萬元，唔少觀眾都期待有冇加長版。梁靖琪Toby主持嘅podcast節目最新一集搵到因為《尋秦記》而人氣急升嘅滕麗名做嘉賓。
《教場》5小時試映 木村拓哉向400觀眾送驚喜
【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉扮演魔鬼教官的話題劇集《教場》系列首度搬上銀幕，後篇《教場 Requiem》將於本月20日在當地戲院上映。昨日(3日)，他率領扮演學生的多位年青演員包括綱啓永、齊藤京子、金子大地、井桁弘恵、大友花戀等現身東京的戲院，出席馬拉
《最後生還者》影集第三季是最終季？HBO節目負責人語出驚人：「看起來是這樣」
由 HBO 所製作的遊戲改編影集《最後生還者》自 2023 年發布第一季以來，前兩季都獲得了許多成功，第一季當時入圍了 24 項電視影集最高榮譽艾美獎肯定，去年第二季開播時也延續了第一季的成功，創下超過 500 萬名觀眾同時收看第一集的紀錄，而當時第二季劇情收在了喬爾死亡後，艾莉與狄娜將踏上復仇之路，後續的旅程就是第三季劇情了。而最近，HBO 節目部負責人 Casey Bloys 似乎也確認，《最後生還者》影集第三季將可能會是最後一季。
《資金》港匯偏軟 現貨美電新報7.8145
港匯今早(4日)偏軟，高低位7.8115/7.8165，現貨美電新報7.8145。 周五(6日)銀行體系結餘，預計為538.12億元。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《航運》波羅的海乾散貨運指數續跌逾4%
受大型船舶板塊拖累，波羅的海乾散貨運指數周二續跌96點或4.5%，報2,028。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《資金》現貨美電報7.8122
港匯今早(3日)偏軟，高低位7.8093/7.8128，現貨美電新報7.8122。 本周四(5日)銀行體系結餘，預計為537.96億元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。