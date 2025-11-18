「黑眼圈」疲倦妝容Z世代力捧！刻意在眼底塗陰影營造「厭世氣場」，千禧世代網民：我的黑眼圈不用化

美妝潮流總是瞬息萬變，當大眾還在努力遮瑕黑眼圈時，Z 世代（Gen Z）已經將其視為一種時尚！一股名為「疲倦妝容」或「黑眼圈妝」的新趨勢正在社群上爆紅，年輕人開始刻意在眼底塗上陰影，以營造出頹廢、厭世的獨特氣場！這股潮流一出，立刻引發了千禧世代網民們的熱烈討論，不少人幽默回應：「我的黑眼圈是真的，不用化！」

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

「黑眼圈妝」是什麼？厭世氣場的時尚宣言

「黑眼圈妝」並非真的要你頂著一對熬夜的黑眼圈，而是一種充滿藝術性與反叛精神的妝容趨勢。它的核心在於：利用偏灰、偏紫或偏棕的眼影/修容產品，輕輕掃在臥蠶下方，刻意製造出疲憊、倦怠的陰影感。這種妝容完美契合了當下 Gen Z 追求的厭世美學和頹廢時尚。它不再追求完美無瑕的甜美，而是展現一種「我不在乎」的態度，充滿個性和力量。

廣告 廣告

（Threads圖片）

為什麼 Z 世代會追捧「疲倦妝容」？

這股潮流的興起，反映了 Z 世代對真實與反叛的追求，他們拒絕被傳統的「精緻美學」所定義，認為完美無瑕的臉龐是虛假且不真實的。

在高壓的社會環境下，「疲倦」成為了一種普遍的情緒。刻意畫上黑眼圈，反而是一種對現實壓力的幽默自嘲與態度表達。加上這種妝容自帶的病嬌感、頹廢感，具有強烈的視覺衝擊力，成為社群上的流量密碼。

千禧世代的反差幽默：我的黑眼圈不用化的

這股潮流也意外引發了千禧世代（Millennials）的集體共鳴與幽默自嘲。許多千禧網民紛紛留言：「我每天熬夜工作，黑眼圈是真的，根本不用浪費眼影。」讓這場美妝潮流的討論變得更加有趣。同時，無論你選擇遮蓋，還是選擇擁抱「黑眼圈」都已經成為一種潮流文化現象。

「Morning Coffee Club」是什麼？將「夜生活」搬到早上，Z世代清醒社交的精緻生活儀式感

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」

交友App新趨勢，由約炮變約跑？Strava運動社交App爆紅，Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體

繼「Situationship」之後又有「清醒沉船」，Z世代戀愛觀進化至「理智版的浪漫主義者」