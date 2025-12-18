「黑糖海綿蛋糕」 黑糖有種帶有少許焦糖香氣的獨特風味，用佢黎整甜品，甜味會比較豐富有層次😋😋 但要注意黑糖因保留較多的糖蜜，含水量相對較高，當中亦含有少量甘蔗中的雜質，對打發全蛋／蛋白的穩定性有一定的影響，打發的時間比平時長少少，而且需要相對減少蛋糕的液體量 ，否則容易出現消泡的情況，成品的口感亦會偏紮實...... 下次可以嘗試用黑糖打發鮮忌廉配搭茶味蛋糕🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1PHhirxJGW/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 1-2人



食材

蛋 1隻

黑糖 22 g

鮮奶 12.5 ml

牛油 15 g

低筋麵粉 30 g



食譜份量

4吋蛋糕模 1個





作法:

1 ：

1. 先將牛油（牛油先用熱水坐溶／用微波爐加熱至溶化成牛油溶液）和鮮奶（先用微波爐加熱）混合，充分拌勻（必需攪拌至不見大的油圈，乳化效果才好，否則完成的海綿蛋糕會導致塌陷、回縮），備用

2 ：

1. 將蛋用溫熱水（大概50°）浸泡10分鐘（水溫不可超過50°，以免雞蛋燙熟），再加入黑糖，用電動打蛋器以「5-6 檔」打至呈忌廉狀（呈現有紋路的狀態，如糊狀般質地細緻有光澤；拿起打蛋器不易滴落，畫出的花紋亦不會很快消失；打發時間約3.5分鐘） 2. 然後慢慢減速至停止（有助將大氣泡變成質地細膩的小氣泡；打發完成的狀態是細膩而有光澤；時間約2分鐘）

3 ：

1. 用篩逐少加入低筋麵粉（分3次），用切拌的方式拌勻至無粉粒（手法動作要輕，攪拌至無粉粒即可） 2. 先將1／3的粉漿和已混合的牛油鮮奶，拌勻（先完成乳化的過程，跟剩下的粉漿更好混合拌勻，更好操作，減少消泡的情況；這個步驟可以用打圈的方式拌勻，即使消泡也不打緊，因為牛油鮮奶的液體比重較粉漿大，容易沉底，導致難以攪拌均勻）

4 ：

1. 再倒回剩下的粉漿中，用切拌的方式拌勻（需快速拌勻，因為油脂加入會使粉漿消泡） 2. 粉漿倒入蛋糕模具中（8成滿；蛋糕模需塗上油／預先將摺好的牛油紙放入模具），在桌面上敲幾下震出表面較大的氣泡，再用筷子／竹籤在粉漿中劃圈圈，使內部的大氣泡釋出

5 ：





1. 預熱10分鐘（160°），放下層，先焗20-25分鐘，然後再焗2分鐘（230°；必需調高溫度至上色均勻，否則放涼後，蛋糕表面會濕黏；如蛋糕上色已足夠，可省略此步驟；用手指輕輕按壓蛋糕中央，具有彈性，即可） 2. 完成後，先將蛋糕模在已墊枱布的桌面上（距離桌面大概10 cm）輕摔兩下（使熱氣散走，防回縮），然後馬上倒扣放在物件上（如不倒扣會回縮，中間一定會凹下去，無法撐起，倒扣是利用地心吸力的幫助，維持整個蛋糕該有的高度和形狀）

6 ：

1. 放涼至蛋糕完全冷卻後，即可脫模（完全冷卻的蛋糕才可以定型；成功的狀態是放涼後沒回縮，沒凹底）

7 ：











- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56392

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com