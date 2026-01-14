🧧賀年食品🧧系列之 🫚黑糖薑汁年糕🫚 又食得又睇得的黑糖薑汁年糕✌️✌️ 年糕口感軟糯適中，加上原蔗黑糖同薑汁的味道好夾，試過的朋友都表示非常正😋😋 薑汁我係用慢磨榨汁機，勁方便，完全唔使加水就榨到純薑汁，而且d薑渣好乾身，慳左唔少功夫同時間，快靚正👍👍 今次我都係用呢款立體玫瑰花模黎整，脫模之後個花紋好突出，我仲噴左少少做作的閃粉，每次都覺得玫瑰花造型好鬼靚😍😍 溫馨提示一下，要脫模成功，除左一定要塗油，仲要完全放涼再放入雪櫃一晚，固定左年糕的形狀先，就會好容易脫模，否則啱啱蒸好的年糕好軟身，會痴實個矽膠模，呢個時候如果夾硬脫模，一定會失敗哦！！ 薑汁食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1AM5RMJyGA/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1GnSDCvEji/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 1-2人



食材

糯米粉 118 g

澄麵 28 g

薑 ※去皮106 g

水 53 ml

暖水 75 ml

黑糖 102 g

油 4.5 g



食譜份量

4吋花花模@370 ml 1個





作法:

1. 將薑洗淨，用水（材料以外的水）浸泡約30分鐘（較容易去皮和易於榨出薑汁）

1. 再將薑去皮、洗淨、瀝水、切粒，加入水，用攪拌機打成薑茸，用瀘網過瀘，隔去薑渣（隔渣後的薑汁約122 ml） 2. 將薑汁用微波爐加熱，然後加入暖水和油攪拌至完全均勻，再加入黑糖，攪伴至黑糖完全溶解，放涼至溫暖不燙手（約40-50℃左右）

1. 將糯米粉及澄麵過篩2次，放入大容器內，備用（確保粉粒幼細，加入糖水後不易起粉粒） 2. 逐少（分4-5次）加入薑汁糖水中，拌勻成粉漿（每次加入粉類都要完全拌勻，直至濃稠無粉粒，如粉粒太大，可用手指按壓粉粒，便會溶掉） 3. 粉漿過篩，倒入模具中（塗上油），先放置一會，讓粉漿略為靜止（年糕表面會較平滑）

1. 啟動選擇「純蒸1」，大概蒸約1-1.5小時，蒸至以筷子刺年糕的中心點，如沒黏上粉漿便成

1. 待年糕完全放涼後，放進雪櫃冷藏（固定年糕的形狀，更容易脫模；脫模時，手要塗上少許油，避免年糕黏在手上），脫模，切件

