蘭桂坊新蒲點2026｜Eason、Tyson Yoshi都去過？黑膠酒吧「博士會8055」強勢回歸 必試日系梅酒Omakase+塗鴉打卡牆

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
各位音樂迷同夜鬼留意！歷經疫情洗禮，香港黑膠文化終於迎來強勢復興。曾於銅鑼灣及灣仔掀起熱潮，吸引陳奕迅（Eason）、Tyson Yoshi 等明星到訪的黑膠酒吧「博士會8055」，宣佈將於 2026年1月24日在中環蘭桂坊正式「重生」！新店延續7年黑膠情懷，主打日系City Pop及獨特的「梅酒 Omakase」，絕對是今年初最值得朝聖的 Chill 爆聚腳點。
拒絕主流EDM！全黑膠播放日系City Pop、Funk
厭倦了蘭桂坊千篇一律的 EDM 電子舞曲？「博士會8055」由兩位多媒體廣告背景的創辦人Brian及阿禧主理，堅持走出一條與別不同的音樂路。店內採用 純正黑膠打碟體驗，全晚只播放實體黑膠唱片，音質溫暖真實。歌單方面更是品味之選，主打比較偏門及鮮為人知的曲目，特別是日本Hip Hop、Jazz、Funk 與 City Pop。在這裡，你聽到的不只是音樂，更是一種對實體音樂質感與溫度的堅持，讓人瞬間置身東京的 Record Bar。
飲品都有Omakase？主打日威及梅酒蘇打
除了聽覺享受，味覺體驗同樣充滿日式風情。新店貫徹日式風格，飲品單以 日本威士忌及梅酒 為主打。最特別的是這裡提供「飲品版 Omakase」（廚師發辦），客人可以與店員交流口味喜好，由調酒師隨心為你推薦或調製特色酒品，例如招牌的梅酒蘇打，簡單卻極其講究。
Eason、Tyson Yoshi都去過！自由塗鴉牆延續街頭藝術
「博士會8055」的品牌歷史可追溯至2019年，多年來吸引了不少本地明星與藝術愛好者支持，包括陳奕迅、徐濠縈、AGA、肥仔@Error、Tyson Yoshi、周秀娜等都曾是座上客。雖然曾經歷結業，但新店保留了品牌的靈魂—— 互動 Graffiti 文化。全店牆身開放給客人自由塗鴉，店方更提供塗鴉筆讓大家即席創作。一邊飲酒聽歌，一邊在牆上留下專屬印記，營造出濃厚的 Hip Hop 與街頭藝術氛圍。
博士會8055 (Boss 8055)
開幕日期： 2026年1月24日（星期六）
時間： 晚上8時開始
地址： 中環德己立街40號好利商業大廈4樓A及B單位（地圖按此）
