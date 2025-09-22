樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
樺加沙丨打風返工僱主要包接送？ 上下班途中受傷都計工傷！
大部上班一族在八號風球時也可以下班，但服務業、飲食業、醫護人員、部分紀律部隊、交通服務行業的員工，仍需緊守崗位，維持城市運作。在八號風球及惡劣天氣員工仍需執勤的情況下，可參考勞工署的制訂《颱風及暴雨警告下工作守則》及《颱風及暴雨警告下工作安排（參考指引）》中，對僱主應如何作出安排的指引。
應只要求「絕對必需」的員工打風返工
根據《颱風及暴雨警告下工作守則》，僱主應該只要求絕對必需的員工在惡劣天氣或極端情況下返回工作地點，務求當值的必要人員人數減至最少；而且在制訂惡劣天氣情況下的工作安排時，員工的安全是首要考慮。
僱主必要時須提供的接送交通、津貼
在八號風球或更高信號生效期間，不少公共交通會暫停或削減班次。勞工署建議僱主為仍須上班的員工提供交通津貼或以「實報實銷」方式支付車費，若果沒有安全的公共交通服務可以選擇，僱主需提供交通接送員工上班。萬一連僱主安排的接送服務亦受到影響，僱主便要以僱員安全為先，不應要求員工立即上班。
此外，如果員工由於惡劣天氣或極端情況而未能返回工作地點，勞工署亦於《颱風及暴雨警告下工作守則》中建議，僱主不應該「扣糧」或影響勤工獎或津貼的計算。
對於在惡劣天氣下仍需返回工作地點當值的必要人員，僱主應另外發放當值津貼及特別交通津貼，個別行業亦有常設的「打風糧」機制，在八號風球或更高信號生效時按每小時計算津貼。根據《職業安全及健康條例》及《工廠及工業經營條例》，為僱員提供安全的工作環境是僱主的責任，因此在颱風期間，僱主須確保為工作環境在惡劣天氣下的安全。
僱主對上班員工提供的保障
根據《僱傭條例》，僱主不可為了補償因颱風而損失的工時，而扣減員工的年假、法定假日或休息日 。
另外，除了在一般情況下，僱員在工作期間因工遭遇意外以致受傷或死亡，僱主須負上責任；在八號風球或以上颱風警告、紅色或黑色暴雨警告生效期間，員工在上下班途中的四小時內，如果意外受傷，即屬工傷，僱主必須根據《僱員補償條例》作出補償。
更多資訊：
其他人也在看
Anson Lo北角柏傲山舊居租出 新租客7.2萬元承接 升幅20%
男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）早前搬出北角柏傲山，業內人士透露，他先前租住的單位已有新租客，最終以每月7.2萬元租出，較Anson Lo原先的租金高出約兩成。據了解，Anson Lo兩年前一口氣租入柏傲山兩個單位，一個自住，另一個給予父母居住；兩個單位合計月租估計逾12萬元，折合平均每個單位約6萬元。Anson Lo原本租住單位為5座高層3房，實用面積約915平方呎，三房間隔。Anson Lo遷出後，業主重新放租，最初叫價約每月7.5萬元，因單位有裝靚裝修，位置亦較佳，因此較同座其他租盤為高。經議價後最終以7.2萬元租出，較舊租金6萬元上調約20%。閱讀更多：陳偉霆北角豪宅大劈720萬求售 現居海景巨宅 愛打卡經常曝光陳豪陳茵媺送咖啡放閃複式豪宅曝光 告別南灣無敵海景？ 搬上半山同Tyson Yoshi做鄰居？柏傲山為北角區知名豪宅，吸引不少藝人名人居住或持貨。長駐內地的藝人陳偉霆，早年購入1座低層A室單位給母親居住，後來以每月6萬元出租；該單位實用面積1,078平方呎，3房間隔，連161平方呎平台，陳偉霆於2015年以2,650萬元購入，2022年中開始，他以3,4028Hse.com ・ 58 分鐘前
天氣｜黃色暴雨警告信號下午5時30分取消 新界東部錄得超過50毫米雨量
【17:45更新】 天文台在今早9時10分發出黃色暴雨警告信號，至下午5時30分取消。 天文台表示，與米娜殘餘相關的驟雨正影響珠江口一帶。下午本港廣泛地區錄得約30毫米雨量，而大埔區及大嶼山東部的雨量更超過70毫米；預料本港今日大致多雲，初時間中有驟雨，雨勢有時頗大，局部地區有雷暴，最低氣溫約26度。明日漸am730 ・ 1 天前
中電 CEO 指要建構AI電網 研電動車高峰時段向電網反向送電
中電控股(0002.HK)首席執行官蔣東強發表網誌,指出人工智能(AI)已成為重塑能源行業的一股力量,而 AI 應用潛力,最能體現在能源生態系統的核心「電網」身上。他認為,必須思考如何建構更智慧、更具韌性的電力網絡,以應對極端天氣等挑戰。infocast ・ 2 天前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 10 小時前
「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？
超強颱風「樺加沙」料於周三（24日）襲港，天文台指其威力可與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相比，屆時本港或見10級暴風，離岸及高地更有機會達至12級颶風。面對風暴迫近，不少市民趁周末搶購膠紙封窗，更出現膠紙一掃而空的情況。貼膠紙有用定冇用？「貼膠紙」作為常見的防風「習俗」，實際效用一直爭議不少。部分市民相信膠紙可在一定程度上加固窗戶，但工程界人士指出，膠紙的真正用途非在於加固窗戶，而是在玻璃破裂時減少碎片飛散，從而降低被碎片擊中受傷的機會。若窗戶被石塊或樹枝擊碎，貼上膠紙的確可令碎片不易四散，起到一定保護作用。如何貼才較有效？工程界建議若決定貼膠紙，宜把膠紙貼成「交叉」或「十字」形，並延伸至窗框邊緣，著重鞏固窗中心的受力位置，盡量讓玻璃「跌得完整」，而不是四散飛脫，起一定的防護效果。舊窗新窗大不同樓齡較新的樓宇，窗戶多採用鋼化玻璃，鋼化玻璃破裂時會碎成細小顆粒，較少出現鋒利大塊的碎片，導致割傷的風險本已較低，因此貼膠紙對鋼化玻璃的額外保護有限。惟舊式樓宇可能仍裝有非強化的玻璃，該類玻璃破裂時會產生較大及尖銳碎片，貼膠紙雖未必能阻止破裂，但有助減低碎片散落的風險。打風能否繼續開冷28Hse.com ・ 5 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 6 小時前
樺加沙逼近 「超前部署」意外發生 意外保險點揀先啱？
樺加沙逐步逼近本港，除了會帶來嚴重破壞，出現意外傷亡的機會亦會大大提升，相信會有不少人第一時間想到意外保險是否可以提供相應保障，但實際上意外保險的保障未必如大家所想，選不對隨時惹來一肚氣。Yahoo財經 ・ 2 小時前
樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？
旅遊計劃若遇上天災如颱風、地震、水災等等而令行程取消，一般旅遊保險都會保障受保人的損失。本文就和大家拆解購買旅遊保險時，有關因天災令行程取消的保障事宜，看看有甚麼保障範圍及投保細節條款要留意。Yahoo財經 ・ 4 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 8 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
日本咖哩飯連鎖店「加價失敗」的啟示
特朗普關稅正掀起全球加價浪潮，藉此把成本轉嫁予消費者，但面對日益疲弱的消費需求，加價決策可謂步步為營。話說近月日本便發生了「加價失敗」事件，大型咖哩專賣連鎖店「CoCo壹番屋」，便因加價導致顧客持續流失，連續五個月按年下跌，以下一探究竟，為什麼這次會加價失敗Yahoo財經 ・ 3 小時前