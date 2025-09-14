黑色波鞋推薦2025！18對時尚PumaAsicsNewBalanceNike黑色球鞋運動鞋番工穿搭

▲ ELLE.com.hk

黑色運動鞋黑色波鞋推薦-黑色運動鞋有幾吸引？黑色波鞋更是不少時裝人偏愛！全黑魂穿搭，黑色的神秘與型格真的好難抗拒。對於看厭了白波鞋的你，百搭耐看的全黑波鞋應該更加吸引！全黑鞋，尤其黑色波鞋穿搭變化多端，不論是假日運動造型，又或是smart causal西裝褸西褲套裝也可腳踏黑色波鞋增添時尚感。立即向下滑，看看編輯推介的黑色波鞋百搭又長青的黑色波鞋款式，讓你番工正裝穿搭更時尚有型。

黑色波鞋推薦- Blackpink Rosé同款賽車鞋

不少人也把這Puma Speedcat賽車鞋，比喻為下一雙IT shoes，繼adidas Samba讓人腳一雙，Puma Speedcat賽車鞋會是新貴！

黑色波鞋穿搭 ： 喱士元素

想讓喱士造型不俗套，一雙黑色波鞋可以讓造型看起來更自然！

Puma Speedcat 採用麂皮面料，保留original 低筒鞋型，加上向F1賽車隊致敬的紅黑配色，超級搶眼。

New Balance 9060 Lace-Up Sneakers

以未來感設計重新定義復古運動風的New Balance 9060 Lace-up Sneakers，鞋身結合透氣網布與高級麂皮，層次豐富，搭配誇張厚底與雕塑感中底，展現前衛街頭魅力。

HKD$1,698.15 HKD$1,451.92

New Balance 黑灰色991V2 Lace-Up Sneakers

融合英倫工藝與現代科技風格的New Balance 991v2 Lace-up Sneakers 。採用皮革與透氣網布，搭配經典灰色調，展現低調奢華。FuelCell 中底與 ABZORB 緩震技術，提供舒適與穩定性，適合全天穿著。標誌性「N」字 logo 增添復古韻味，輕鬆搭配正裝或休閒造型。不論是都會漫步或職場穿搭 都能為你注入優雅與自信！

HKD$2,248.90 HKD$1,495.52

Adidas Originals Samba XLG Lace-Up Sneakers

將經典足球鞋款升級的Adidas Originals Samba XLG，融合復古與現代風格。搭配放大三線標誌與厚實杯型鞋底，展現獨特個性。

HKD$1,147.40 HKD$784.82

The Row 黑色Moveo Lace-Up Sneakers

另一Quiet Luxury 的選擇，The Row Moveo Lace-up Sneakers 用頂級小牛皮製造，純白配色簡約優雅。輕量橡膠鞋底與柔軟皮革，確保舒適與耐用兼備。低調無標誌設計，完美融入高端時尚與日常穿搭，無論搭配寬鬆西裝或休閒牛仔也很可以！

HKD$13,493.40 HKD$7,691.23

Salomon XT-6 GORE-TEX Round-Toe Sneakers

圓頭運動鞋Salomon XT-6 GORE-TEX 集戶外機能與都市時尚。採用 GORE-TEX ePE 防水膜與防塵網布，確保全天候乾爽舒適。Quicklace™ 快拉系統與 SensiFit™ 技術提供貼合腳型的穩定支撐，4.5cm 跟高與 OrthoLite® 鞋墊提升更持久的舒適感。

HKD$1,835.84

黑色波鞋推薦-Nike Pegasus EasyOn

一款適合為日常公路練跑的波鞋，兩個 Air Zoom 氣墊結合 ReactX 泡綿中底，有更輕盈的能量回傳效果。

Nike Pegasus EasyOn

鞋面機能網眼設計，更為輕盈透氣。

HKD$949.00 HKD$849.00

黑色波鞋推薦-Y-3 REGU

以受Y2年代受歡迎 的 Mei 為藍本，這款 Y-3 Regu 憑藉挑戰傳統的設計，採用優質物料，齊備雙層網布鞋身、皮革外翻鞋舌、皮革襯裡、鞋踭和鞋頭皮革細節等，呈現纖巧低調的線條。

REGU Y-3 REGU

纖薄 Torsion 板料連接鞋踭和前掌，全面提升飾件設計。

HKD$3,499.00

黑色波鞋推薦-New Balance 860v2

有特別設計的黑色波鞋，有時比起一雙皮鞋看起來更有性格。襯上絲綢質料長裙，反而讓造型更時尚！

黑色波鞋推薦-Adidas Originals

經典Adidas Originals三間黑色波鞋穿搭基本上很百搭，它配備耐穿又舒適的生膠底，配襯牛仔褲或短裙也可以！

黑色波鞋推薦： : on Cloudsurfer Next Lumos

鞋款輕盈只重225g，配合Helion™超級泡沫中底及CloudTec Phase™緩震，足跟至腳尖平順過渡；反光後跟設計讓，寬鬆鞋口，適應多種足型；外底橡膠墊，抓地耐用。

HKD$1,290.00

黑色波鞋推薦-Vans

黑色波鞋除了易襯，洗波鞋更是毫無難度及技巧可言。深受年輕人歡迎的Vans Classic Old Skool帆布鞋，你怎可能沒有最百搭的黑色版本？

黑色波鞋穿搭-造型焦點

一身淺色打扮，一雙黑色的波鞋輕易成為造型的焦點，又不會過份高調。

黑色波鞋推薦-Puma

皮革拼麖皮Puma標誌的全黑波鞋，是想不到穿甚麼鞋時的最佳選擇！

黑色運動鞋穿搭-黑色波鞋配蛋糕裙

想穿蛋糕裙又不想造型過份甜美，一雙黑色波運剛好讓整個造型更有人十田口性。

黑色波鞋推薦-Fila

復古厚底設計的黑色波鞋，是155cm嬌小女生增高之選！

黑色波鞋推薦 : asics GEL-KINETIC FLUENT

以復古跑鞋靈感，融合現代科技，重塑經典風格。鞋面採用2010年代跑鞋的焊接與鞋眼設計，搭配現代材質，增添層次與質感。

HKD$1,290.00 HKD$900.00

黑色波鞋推薦-Converse

加厚鞋底版的黑色高筒Converse帆布鞋經典又耐看，穿過十年也不用擔心會過時。

黑色運動鞋穿搭- 簡約Jorts短褲

最簡約的crop top 加上Jorts shorts ，白襪加黑色波鞋，休閒又時尚！

黑色波鞋推薦-Nike

來自以舒適而聞名的Air Max家族，這對全黑的Nike Air Max 95黑色波鞋設計十分型格！

黑色波鞋推薦-Common Projects

簡約設計深受時裝人歡迎的Common Projects，投資黑色皮革款就最耐看百搭，襯西裝西褲也好看。

