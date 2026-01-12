召喚黑芝麻控｜必睇9大推介：黑芝麻麻糬西多/特濃黑芝麻軟雪糕/玄米茶黑芝麻麻糬泡芙

黑芝麻系近年越嚟越受歡迎，由傳統中式甜品到新派烘焙都紛紛推出黑芝麻系列，成為近年甜品新寵。今次精選全港5款人氣黑芝麻甜品，一次過滿足黑芝麻迷嘅味蕾！





黑芝麻甜品推介

黑芝麻麻糬西多士/黑芝麻蛋撻 大安茶冰廳

圖：kkrystal_1029

近期推出咗一系列黑芝麻甜品，其中最受注目嘅一定係黑芝麻麻糬西多士。外層煎到金黃香脆，入面夾住煙韌日本麻糬，一咬就拉絲，口感好似食緊升級版芝麻湯圓。面層再淋上超濃黑芝麻醬，加埋雪糕冷熱交融！另有黑芝麻竹炭蛋撻及黑芝麻巴斯克蛋糕等，用咗日本黑芝麻醬幾香濃細膩。

黑芝麻豆腐花 豆公館

圖：Foodie.Taurus、cream25

主打各款港式豆品甜點，佢哋嘅黑芝麻豆腐花就係店內嘅人氣之選！將兩款經典甜品芝麻糊同豆腐花合埋，豆腐花豆味突出，配上稍為稠身嘅黑芝麻糊，香濃醇厚夾得不得了，好味又暖胃～





日本玄米茶黑芝麻麻糬泡芙 治癒菓子

圖：cookowenl

超人氣嘅手工泡芙店，每日只有兩次出爐時間，仲要未必日日開，數量有限，難怪成日都排長龍啦～日本玄米茶黑芝麻糬味係一定要入手，泡芙焗到外層酥脆，牛油香存在感強，入面仲夾住滿滿嘅玄米茶、黑芝麻cream同埋煙韌麻糬，啲餡多到就嚟爆出嚟！黑芝麻cream濃到好似生磨芝麻咁，夾落清香玄米茶，幾平衡又唔會互相搶fo。





特濃黑芝麻軟雪糕 暖心芝作

圖：cecicheung

米芝蓮必比登級嘅人氣甜品店！招牌黑芝麻雪糕面層再淋上稠密芝麻醬，口感細膩，一咬落去芝麻味即刻爆發，連個脆筒都吸咗啲芝麻香，越嚼越香口～另外仲有流心黑芝麻布甸、黑芝麻菲林卷及黑芝麻豆漿等， 簡直係黑芝麻控嘅天堂。





黑芝麻花生麻糬卷蛋 Happy Roller

圖：JoyfullFoodstagram

主打各式創意卷蛋，呢個黑芝麻花生麻糬卷蛋一打開盒已經聞到好濃黑芝麻香。卷蛋本身係黑芝麻味，口感綿密軟熟。中間嘅cream 係黑芝麻加花生雙重口味，配埋煙韌麻糬，整體口感超似芝麻花生湯圓！不過呢款卷蛋味道比較厚重，偏飽肚，建議多啲人share～





黑芝麻豆腐花 晶晶甜品

圖：JanlyJudy

大約有30年歷史嘅甜品店，係港島區嘅人氣之選～呢度嘅甜品結合傳統同創新，好似黑芝麻布甸咁，結合咗中式食材同西式製法，口味方面奶味唔重反而黑芝麻味好突出，面層仲會加多一層芝麻糊，濃郁程度再次昇華。





黑芝麻抹茶撻 Tartes & Pop

圖：Voracious

主打法式甜撻嘅甜品店，唔少人都係特登為咗個黑芝麻抹茶撻而去㗎。上層正方形嘅抹茶慕絲軟滑細膩，茶味甘香醇厚，食完後香氣於舌尖上揮之不去。底層嘅黑芝麻慕絲味道同樣濃厚突出，同抹茶互相輝映，而撻底略帶可可甘苦，可以中和返甜度。





古法製作芝麻糊 大良鴻輝記

圖：RachelBelle

有時簡單就是最好的。呢間糖水店保留返八十年代中式糖水舖嘅格局，只賣20多款傳統糖水。招牌芝麻糊以古法製作，每朝都用電動石磨機磨製再用人手炒，加入香米和糯米質地更杰身，入口芝麻味香但味道好自然～





黑芝麻千層蛋糕 tcbakery

圖：官方圖片

非牟利嘅蛋糕網店，店主Tiffany雖然身體上有障礙，但仍然勇敢地追求同實踐開設蛋糕店嘅夢想，好值得欣賞。佢哋嘅千層蛋糕足足有30層，每塊餅皮都薄到透光，食落唔會太感受到餅皮嘅存在，入口即溶，黑芝麻千層蛋糕香氣十足，上層有黑芝麻奶凍，中間有黑芝麻醬會食到沙沙哋嘅口感，出色！





文：Yanica

編：Kate