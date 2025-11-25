網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
近日有網民在社交平台Threads上宣稱「黑芝麻已取代開心果成甜品界一哥」，引來大批網民表示認同並推介不同黑芝麻甜品，即睇內文：
近日，有網民於 Threads 發帖表示，「正式宣布黑芝麻已取代開心果成甜品界一哥！」，簡單一句話即時引來不少芝麻愛好者現身力撐，更有開心果粉絲坦言已經「轉會」。帖文迅速引起熱烈討論，一眾網民即變身黑芝麻推廣大使，紛紛留言分享不同黑芝麻食品，亦有不少小店藉機自薦其黑芝麻出品。
黑芝麻「登基」甜品界一哥
帖文一出，即吸引大量留言認證黑芝麻魅力，「我超鍾意黑芝麻。依家每日啪一個黑芝麻 croissant」、「我上年已經講緊」，更有「前開心果控」表示自己曾經迷上開心果，但後來發現味道偏腻，「之前曾經都鍾意開心果，但食得多開始覺得好漏了。但黑芝麻真係食極都唔厭」，更有網民笑言，「光頭都生番頭髮」。同時，有甜品控提到，雖然黑芝麻產品愈來愈多，很多都好食，「但最普通嘅芝麻糊，好少糖水舖做到又香又濃」，引起不少人共鳴。
Threads友接力推介黑芝麻美食
除了樓主上載的各款黑芝麻甜品外，不少網民紛紛接力分享自己的心頭好，「Casa Margo 黑芝麻巴斯克好L正！」、「太古城痴住個間EAST入面，牛角包超脆，個cream餡又勁濃芝麻味」。同時，不少人氣甜點小店接連自薦，包括C Bakery 的「九鬼黑芝麻軟心可麗露同黑芝麻無油貝果報到too!」、Sweets Addict的「我地都有黑芝麻豆腐蛋糕」等等。不少網民亦被樓主上載的相片吸引，紛紛詢問店家資料。原來越來越多人已經投入黑芝麻陣營，讀者們又認為黑芝麻已經取代開心果了嗎？
圖片來源：Threads@paintful_studio、Threads@sweets_addict、Threads@hyperrheidi、Threads@cokehocolin、Threads@cc___bakery
