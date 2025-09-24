黑貓超討厭被主人抱，意外練出超強核心姿勢！照片曝光笑翻日網。

貓咪是寵物界的小傲嬌，常常以出奇不意的反抗姿態引起主人的好笑與愛護，而日本有一位推主@itmnnnnn分享了自家小黑貓「うるる（Ururu）」的一個特殊傲嬌技術⋯⋯這位主子不太喜歡被抱，當主人靠太近時，就展現出類似「仰臥抬腿」的超強核心肌群，讓網友看了大笑太萌了！

うるる的傲嬌行為不僅止於核心肌群的華麗表演，還會搭配一臉「滾開」的表情和翻白眼，彷彿在表達牠的不滿，主人雖然被嫌棄，但卻樂此不疲地將這些有趣姿勢分享到網上，引起眾多網友的共鳴～うるる原本是一隻流浪貓，被主人收養後成為家中的小公主，收養自今13年來未能改變牠的傲嬌本性，但這樣的特色反而讓主人愛得更深。

廣告 廣告

推主表示，雖然不能隨心所欲抱抱うるる，但這樣的特立獨行也是家中的一份子，與牠相處的點滴成為生活中的美好回憶～這段有趣的互動讓網友們紛紛留言表示，傲嬌的貓咪總是能夠帶給生活滿滿的歡笑。