Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

3天告別黑頭粉刺？台灣KOL鍾明軒「按壓洗面法」爆紅實測！附Olive Young熱銷洗面奶47折優惠碼

在每日的護膚步驟中，潔面無疑是最基礎卻也最關鍵的一環。然而，不少人即使每天早晚勤潔面，黑頭與粉刺依然頑固地盤踞在鼻翼及下巴上，甚至毛孔愈發明顯，T字位又油又粗糙。問題或許是方法和洗面奶選錯了！早前，台灣KOL鍾明軒分享的「按壓洗面法」掀起熱潮，他強調只要改變潔面方法，就能真正把毛孔裡的皮脂和污垢帶走，即看看「按壓洗面法」的原理與教學吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

「按壓洗面法」網上爆紅！

最近，台灣KOL鍾明軒在Threads上分享的潔面法引發熱議，他在影片中展示的「按壓洗面法」據稱是由皮膚科醫生親自傳授的潔面秘訣。他指出「按壓洗面法」的重點是在於把按壓，而不是粗暴的搓洗。他更自信地表示只要持續按壓3天，就能明顯感到毛孔更清爽，黑頭和粉刺更會被慢慢帶出來，讓不少網民看完後立即跟著嘗試。

廣告 廣告

圖片來源：Threads@big_star_ken

圖片來源：Threads@big_star_ken

「按壓洗面法」詳細教學

首先，把洗面奶在掌心加水搓揉至充滿空氣感的綿密泡沫，而不是水水的洗面水。接著，再輕柔地將泡沫完整覆蓋於全臉。

圖片來源：Threads@big_star_ken

然後，將面部肌膚想像成一塊需要清潔的海綿，運用掌心的溫度與壓力，溫和而有節奏地對全臉進行按壓，尤其在油脂分泌旺盛的T字區域及毛孔粗大的部位加強，隨後用清水徹底沖淨即可。

圖片來源：Threads@big_star_ken

圖片來源：Threads@big_star_ken

網民實測「按壓洗面法」

留言區中，有不少網民分享實測後的結果，有人表示連續兩天跟著做，粉刺真的有浮出來，也有人覺得洗完後肌膚比以前更乾淨，緊繃感減少。有皮膚科醫生指出，這種以泡泡和按壓為主的方法，相比用指腹來回摩擦更溫和，因此推薦追求穩定膚質的人嘗試。

圖片來源：getty images

「按壓洗面法」原理是甚麼？

毛孔裡的皮脂與氧化後的黑頭，是油脂與老廢角質的混合物，需要透過適量的清潔成分來乳化和帶走。當泡泡在肌膚表面被按壓進毛孔口附近，界面活性劑分子會包圍油脂與污垢，形成微小的乳化粒子，再透過清水沖洗離開皮膚表面。按壓能增加泡泡與毛孔接觸的時間和面積，改善單純快速沖洗的清潔盲點。

圖片來源：getty images

此外，不少人覺得潔面時間愈久就愈乾淨，但其實皮膚結構就像一層薄的保護膜，過度摩擦不只帶走污垢，也會破壞肌膚保護屏障。而且，傳統搓揉方式大多停留在角質表面，對深處的皮脂栓塞、氧化黑頭的幫助有限。

圖片來源：getty images

兩種膚質不適用「按壓洗面法」

雖然「按壓洗面法」在網上口碑不錯，但皮膚科醫生也提醒，敏弱肌與嚴重油痘肌不宜洗得太久或太用力。敏感膚質的角質層往往較薄，本身就容易因清潔過度而出現紅癢或刺痛感，若延長按壓時間，反而會令屏障受損。

圖片來源：getty images

油痘肌雖然常常感覺臉油與毛孔堵塞，但痘痘區域多半處於發炎狀態，過度揉捏或重覆按壓可能會令發炎惡化，增加色素沉澱與痘疤風險。因此，即使採用「按壓洗面法」也應控制在短時間內完成清潔，避開正在發炎的痘痘，否則結果只會適得其反。

圖片來源：getty images

Olive Young人氣洗面奶推薦！

Olive Young即日起有額外7折優惠，洗面奶產品折上折最多可以享有47折，大家快來搶購吧！

Olive Young大熱洗面奶推薦：beplain Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam

7折優惠價：$142｜ 原價：$202.28

一款以綠豆萃取為主打的低酸性洗面奶，在洗走皮脂的同時維持肌膚酸鹼平衡。泡沫質地細緻，適合配合按壓洗面法使用，讓泡泡在肌膚上停留時也不會有強烈刺痛感。

SHOP NOW

beplain Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam

Olive Young大熱洗面奶推薦：ROUND LAB 1025 Dokdo Cleanser

折上折58折：$154｜ 原價：$264.52

這款洗面奶主打柔軟而豐富的泡沫，能溫和地帶走肌膚表面的灰塵、髒污與殘留防曬，同時維持略偏弱酸性的pH值，減少清潔後的乾燥感。

SHOP NOW

ROUND LAB 1025 Dokdo Cleanser

Olive Young大熱洗面奶推薦：Arencia Fresh Green Cleanser

折上折51折：$91｜ 原價：$178.94

這款洗面奶能徹底清除毛孔內部堆積的老廢皮脂與黑頭，同時加入有助保濕與穩定膚況的成分，減少一般深層潔面後常見的乾澀感。

SHOP NOW

Arencia Fresh Green Cleanser

Olive Young大熱洗面奶推薦：Anua Heartleaf Double Cleansing Set（Heartleaf Pore Control Cleansing Oil + Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam）

折上折5折：$157｜ 原價：$311.2

有效把多餘皮脂和殘妝溫和帶走，即便是問題肌膚也能安心使用的潔面選擇。可先以油類產品溶解彩妝與防曬，再以泡沫型洗面奶完成第二次清潔。

SHOP NOW

Anua Heartleaf Double Cleansing Set

Olive Young大熱洗面奶推薦：Torriden Dive In Low Molecular Hyaluronic Acid Cleansing Foam

折上折47折：$112｜ 原價：$241.18

主打以小分子玻尿酸結合低酸性配方，在清潔的同時替肌膚補充一定程度水分，非常適合乾性或混合偏乾膚質。

SHOP NOW

Torriden Dive In Low Molecular Hyaluronic Acid Cleansing Foam

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

Paula's Choice必買護膚品低至7折！「油痘肌救星」2%水楊酸精華液、縮毛孔化妝水$1XX

本地護膚品牌SHELOOKUP SLU：以純淨植物力量開創香港無添加護膚新領域

44歲范冰冰凍齡保養祕訣公開！金馬影后4招秋冬護膚術：三合一面膜、乳霜厚敷一次學會