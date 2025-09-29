默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館迎來新成員 龔俊全新蠟像閃耀進駐時尚專區

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月29日 - 默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館今日宣布，內地備受矚目的青年演員——龔俊，正式以全新身份進駐館內時尚專區，成為其星光陣容中的又一新成員。





MTHK Gong Jun Figure Launch (1)



從青年演員到時尚代表｜龔俊影視與時尚雙線綻放



2015年龔俊正式進入演藝圈，他在影視作品中的演繹令他一躍成為一顆耀眼的新星。在《安樂傳》、《我要逆風去》、《狐妖小紅娘·月紅篇》等熱門劇集中，他以多元角色塑造力贏得了眾多觀眾的喜愛。除了影視之外，龔俊在時尚領域同樣備受矚目，他以獨特的氣質與前衛審美閃耀各大時裝週。



5小時「紋絲不動」｜揭秘龔俊量身現場



杜莎夫人蠟像館的量身向來以嚴謹著稱，本次量身團隊為龔俊進行了長達5小時的精準數據採集。從瞳孔顏色、髮絲紋理到肢體比例，團隊運用3D掃描技術與手工測量結合。而他在整個量身過程中，也是認真回應工作人員要求，真的做到「紋絲不動」，敬業度深深打動了量身團隊。值得一提的是，此次蠟像造型融合了「時尚感」與「輕熟紳士風」的概念，精心設計的造型將會帶來雙倍驚喜。





廣告 廣告

MTHK Gong Jun Figure Launch (2)



亮桃紅色西裝造型亮相｜新「皮膚」鎖定時尚專區



全新進駐的龔俊蠟像身穿一套亮桃紅色雙排扣西裝，面帶微笑揮手致意，展現青春活力與時尚氣質。西裝色彩明亮大膽，設計典雅得體，在跳脫中融入沉穩紳士風度。蠟像不僅還原龔俊俊朗的五官輪廓與陽光氣質，連髮絲紋理與嘴角弧度都細緻入微，整體造型、姿態與表情皆充滿時尚張力。即日起，龔俊全新蠟像正式進駐香港杜莎夫人蠟像館時尚專區，成為國際名人堂中閃耀的新成員。



跨界合作｜科技與藝術融合的沉浸式體驗



默林娛樂（Merlin Entertainments）香港區總經理Wade Chang表示：「龔俊是兼具人氣與國際視野的優質演員，與香港杜莎夫人蠟像館『連接東西方文化』的品牌理念非常契合。是次合作不但為展館注入新活力，更鞏固我們在年輕族群中的吸引力。」



作為香港地標景點，香港杜莎夫人蠟像館曾成功打造劉雯、玄彬、Taylor Swift 等名人蠟像，龔俊的加入進一步彰顯品牌擁抱新生代文化的前瞻性。館方將在蠟像展區設置AI沉浸式拍照裝置，讓粉絲能與明星互動，感受科技與藝術交融的魅力。





MTHK Evening Combo



全新晚間優惠1｜2025年9月25日至12月31日止



凡於晚上6:45後入場的賓客，即可享HK$250起的晚間三重禮遇：包括香港杜莎夫人蠟像館門票、山頂纜車往返車票，以及凌霄閣摩天台428入場券。一次打卡三大地標，輕鬆開啟星光下的沉浸式旅程！



在這個秋意漸濃的季節，誠邀您走進香港杜莎夫人蠟像館，近距離感受龔俊蠟像的時尚魅力，體驗獨家互動拍照裝置帶來的創意樂趣。立即規劃行程，開啟屬於您的夜遊奇遇！



香港杜莎夫人蠟像館社交媒體帳號



Facebook： https://www.facebook.com/madametussaudshongkong/

Instagram： https://www.instagram.com/madametussaudshongkong/

YouTube： https://www.youtube.com/@TussaudsHK

Twitter： https://x.com/TussaudsHK

小紅書： https://shorturl.at/lVGJx

抖音： https://shorturl.at/yIGF1

微博： https://weibo.com/mthk

微信： （搜尋「香港杜莎夫人蜡像馆」）







1 優惠受條款及細則約束。

Hashtag: #madametussaudshongkong #香港杜莎夫人蠟像館 #香港山頂 #ThePeak



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

香港杜莎夫人蠟像館簡介

杜莎夫人蠟像館擁有超過250年的歷史，致力為賓客提供難忘的紅地毯體驗，讓您有機會與心中的名人巨星親密互動。目前，我們在全球擁有 17 間默林娛樂直營的杜莎夫人蠟像館，已招待過百萬賓客，讓紅遍全球的演員、您喜愛的明星、歌手以及運動健將與知名政要等，零距離地展現在您面前！我們持續與新一代名人巨星合作，透過製作栩栩如生的蠟像和提供沉浸式的互動科技，讓您彷彿置身於與真人相遇的夢幻氛圍中。



默林娛樂（Merlin Entertainments）簡介

默林娛樂集團是全球品牌娛樂目的地的領導企業，在英國、美國、西歐、中國和亞太地區提供多樣化的旅遊目的地產品組合，包括主題度假樂園、城市中心景點和樂高樂園®度假區。默林致力於創造能激發歡樂時光和親密關係的體驗，每年吸引超過6200萬遊客到訪其遍佈全球20多個國家的不同景點。作為將世界知名娛樂品牌帶入日常生活的專家，默林與樂高®集團、索尼影視娛樂、小豬佩奇、夢工廠和法拉利等商業夥伴合作，打造豐富多樣的旅遊目的地，讓遊客沉浸在品牌娛樂、遊樂設施和寓教於樂的體驗中。



更多資訊，請瀏覽：

www.merlinentertainments.biz







新聞稿由客戶提供

