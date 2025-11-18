天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館 「國民年下男」丁海寅首尊蠟像即將登陸香港 與粉絲享受《Our Time》
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月18日 - 默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館「韓流專區」一向深受熱愛韓國流行文化的賓客歡迎，再帶來好消息──超人氣演員「國民年下男」丁海寅全球首尊蠟像即將進駐。
去年正是丁海寅出道的第十年，出演多部著名劇集，並奪下多個新人、人氣及演技大獎。在2018年，他於《經常請吃飯的漂亮姊姊》首次擔任男主角，在劇中與孫藝珍談起甜蜜的姐弟戀，因為展現出年下男可愛而不失霸氣的一面，獲得「國民年下男」的封號，更收獲大批HAEINESS（丁海寅的粉絲稱號）。 他的卓越表現在多個知名頒獎典禮上獲得認可，包括第2屆The Seoul Awards、第6屆APAN Star Awards、第8屆APAN Star Awards、第45屆青龍電影獎，以及2022年亞洲影藝創意大獎。
由丁海寅主演的劇集《媽媽朋友的兒子》創下最高收視率，為了感謝眾多的 HAEINESS，丁海寅欣然接受了香港杜莎夫人蠟像館的誠摯邀請，以另一種方式與來自全球的粉絲見面。香港杜莎夫人蠟像館團隊旋即到韓國為他進行量身，在長達5小時的過程中，丁海寅一直保持招牌的暖男笑容，他說：「感覺非常新奇，沒想到自己能成為著名景點的一部分，期待我的蠟像能向來自全球的粉絲傳遞溫暖的力量。」
默林娛樂（Merlin Entertainments）香港區總經理Wade Chang表示：「我們一直豐富韓流專區的體驗，很感謝丁海寅把對待戲劇的認真態度帶到製作蠟像的過程中，相信他的加入無疑是對推動本地旅遊業和亞洲文化的一大助力。」
丁海寅將於今年12月進駐香港杜莎夫人蠟像館，與他的摯友李鍾碩和曾合作主演《當你熟睡時》的裴秀智在韓流專區等待粉絲HAEINESS到訪。
欲了解更多詳情，請留意香港杜莎夫人蠟像館的社交平台。
Hashtag: #MadameTussaudsHongKong #香港杜莎夫人蠟像館
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
香港杜莎夫人蠟像館簡介
杜莎夫人蠟像館擁有超過250年的歷史，致力為賓客提供難忘的紅地毯體驗，讓您有機會與心中的名人巨星親密互動。目前，我們在全球擁有 17 間默林娛樂直營的杜莎夫人蠟像館，已招待過百萬賓客，讓紅遍全球的演員、您喜愛的明星、歌手以及運動健將與知名政要等，零距離地展現在您面前！我們持續與新一代名人巨星合作，透過製作栩栩如生的蠟像和提供沉浸式的互動科技，讓您彷彿置身於與真人相遇的夢幻氛圍中。
默林娛樂（Merlin Entertainments）簡介
默林娛樂集團是全球品牌娛樂目的地的領導企業，在英國、美國、西歐、中國和亞太地區提供多樣化的旅遊目的地產品組合，包括主題度假樂園、城市中心景點和樂高樂園®度假區。默林致力於創造能激發歡樂時光和親密關係的體驗，每年吸引超過6200萬遊客到訪其遍佈全球20多個國家的不同景點。作為將世界知名娛樂品牌帶入日常生活的專家，默林與樂高®集團、索尼影視娛樂、小豬佩奇、夢工廠和法拉利等商業夥伴合作，打造豐富多樣的旅遊目的地，讓遊客沉浸在品牌娛樂、遊樂設施和寓教於樂的體驗中。
更多資訊，請瀏覽：
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 22 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 1 天前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 21 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
小松菜奈曾是GD的緋聞女友，最後在25歲情歸菅田將暉，也許「平凡浪漫」是他們的甜蜜愛情哲學
小松菜奈與菅田將暉，這對日本娛樂圈的明星夫妻，自從於2021年11月突然宣布婚訊之後，一直保持低調，對外人鮮少透露婚後生活，連二人育有一名孩子的性別都未曾公開過。然而最近，菅田將暉在佐藤健的Youtube影片中提及了婚後生活，他表示自己為了小松菜奈，開始學煮飯。平日最常準備的是烤魚、味噌湯和白飯。看似簡單，卻承載著他對家庭與愛人的細心。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀
蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
北川景子找渋谷龍太救場！ 一天四雜誌封面轟炸後首爆！
11月7號這天，北川景子直接霸佔LEE、InRed、日經WOMAN、kodomoe！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強
《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！Yahoo Style HK ・ 1 天前
關詠荷61歲「溫柔氣質」從內到外散發！履行「20年之約」開粉絲見面會，腰果笑眼與亮白肌膚仙氣滿瀉
關詠荷「娥姐」自結婚後都專注在家庭，極少機會在幕前亮相。近日，她履行了「20年之約」，終於開粉絲見面會，再次與影迷們相見。關詠荷穿起白色裙裝，一走出來仙氣十足，「行路有風」，加上腰果笑眼及甜美笑容、肌膚透白明亮，氣質從內到外散發，完全不像61歲之齡，保養力超班，難怪有網民說她是「港版李英愛」，美貌與氣質並存。Yahoo Style HK ・ 1 天前
內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始
年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。Yahoo Style HK ・ 1 天前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 20 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 生涯首座小金人到手
（法新社洛杉磯16日電） 美國影星湯姆克魯斯今天晚間獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40多年的演藝生涯迎來首座小金人，並接受好萊塢眾星起立鼓掌致敬。奧斯卡終身成就獎每年由美國影藝學院（AMPAS）頒發，旨在表彰影壇傳奇人物的生涯成就及他們對電影產業的貢獻。法新社 ・ 17 小時前
相隔22年再有港產動畫入圍有「動畫界奧斯卡」！《世外》將命運、執念、轉世等概念形象化 動畫技術眼前一亮｜影評
近期似乎動畫電影市場比真人電影更強，如像《鬼滅之刃劇場版無限城篇》與《鏈鋸人劇場版蕾潔篇》通通創下票房紀錄，不獨是香港，就連外國都叫好叫座，為積弱的戲院市場打下了強心針，而香港代表《世外》亦成了近期又一話題之作。劇情不乏大型的視覺效果，複雜的構圖與動作場面，完全是為大銀幕而生的作品。劇情不禁想起另一部同為香港動畫的經典《小倩》，同是談及跨越人間鬼界的議題，惟《世外》牽涉的世界觀更龐大、背後所談及的命運議題既具反思性也不乏感動位，非為單純賣弄技術之作。本片縱未至如外間所言的「神作」、過程偶有沙石，仍是值得入場支持之作。香港動畫電影《世外》是繼2003《麥兜故事》後，相隔22年再次有港產動畫入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展2025「午夜特別場」單元，獲得國際認可，讓香港作品再次走向國際舞台。Yahoo Movies HK ・ 1 小時前
「魔法壞女巫2」新加坡首映 澳洲網紅強摟亞莉安娜被判入獄9天
（法新社新加坡17日電） 澳洲網紅溫·強生（Johnson Wen，音譯）上週在新加坡舉行的好萊塢電影「魔法壞女巫：第二部」亞洲首映會上，強摟美國歌手兼影星亞莉安娜，引發一陣騷動，新加坡法院今天判處他入獄9天。新加坡法官今天依公共滋擾罪，判處溫·強生入獄9天。法新社 ・ 18 小時前