默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館 「國民年下男」丁海寅首尊蠟像即將登陸香港 與粉絲享受《Our Time》

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月18日 - 默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館「韓流專區」一向深受熱愛韓國流行文化的賓客歡迎，再帶來好消息──超人氣演員「國民年下男」丁海寅全球首尊蠟像即將進駐。





「國民年下男」丁海寅首尊蠟像即將登陸香港



去年正是丁海寅出道的第十年，出演多部著名劇集，並奪下多個新人、人氣及演技大獎。在2018年，他於《經常請吃飯的漂亮姊姊》首次擔任男主角，在劇中與孫藝珍談起甜蜜的姐弟戀，因為展現出年下男可愛而不失霸氣的一面，獲得「國民年下男」的封號，更收獲大批HAEINESS（丁海寅的粉絲稱號）。 他的卓越表現在多個知名頒獎典禮上獲得認可，包括第2屆The Seoul Awards、第6屆APAN Star Awards、第8屆APAN Star Awards、第45屆青龍電影獎，以及2022年亞洲影藝創意大獎。



由丁海寅主演的劇集《媽媽朋友的兒子》創下最高收視率，為了感謝眾多的 HAEINESS，丁海寅欣然接受了香港杜莎夫人蠟像館的誠摯邀請，以另一種方式與來自全球的粉絲見面。香港杜莎夫人蠟像館團隊旋即到韓國為他進行量身，在長達5小時的過程中，丁海寅一直保持招牌的暖男笑容，他說：「感覺非常新奇，沒想到自己能成為著名景點的一部分，期待我的蠟像能向來自全球的粉絲傳遞溫暖的力量。」



默林娛樂（Merlin Entertainments）香港區總經理Wade Chang表示：「我們一直豐富韓流專區的體驗，很感謝丁海寅把對待戲劇的認真態度帶到製作蠟像的過程中，相信他的加入無疑是對推動本地旅遊業和亞洲文化的一大助力。」



丁海寅將於今年12月進駐香港杜莎夫人蠟像館，與他的摯友李鍾碩和曾合作主演《當你熟睡時》的裴秀智在韓流專區等待粉絲HAEINESS到訪。



欲了解更多詳情，請留意香港杜莎夫人蠟像館的社交平台。



香港杜莎夫人蠟像館簡介

杜莎夫人蠟像館擁有超過250年的歷史，致力為賓客提供難忘的紅地毯體驗，讓您有機會與心中的名人巨星親密互動。目前，我們在全球擁有 17 間默林娛樂直營的杜莎夫人蠟像館，已招待過百萬賓客，讓紅遍全球的演員、您喜愛的明星、歌手以及運動健將與知名政要等，零距離地展現在您面前！我們持續與新一代名人巨星合作，透過製作栩栩如生的蠟像和提供沉浸式的互動科技，讓您彷彿置身於與真人相遇的夢幻氛圍中。



默林娛樂（Merlin Entertainments）簡介

默林娛樂集團是全球品牌娛樂目的地的領導企業，在英國、美國、西歐、中國和亞太地區提供多樣化的旅遊目的地產品組合，包括主題度假樂園、城市中心景點和樂高樂園®度假區。默林致力於創造能激發歡樂時光和親密關係的體驗，每年吸引超過6200萬遊客到訪其遍佈全球20多個國家的不同景點。作為將世界知名娛樂品牌帶入日常生活的專家，默林與樂高®集團、索尼影視娛樂、小豬佩奇、夢工廠和法拉利等商業夥伴合作，打造豐富多樣的旅遊目的地，讓遊客沉浸在品牌娛樂、遊樂設施和寓教於樂的體驗中。



更多資訊，請瀏覽：

www.merlinentertainments.biz









