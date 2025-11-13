默林娛樂集團旗下品牌香港樂高®探索中心 「聖誕樂高®繽紛小鎮」再度回歸 讓創意成為孩子最美的聖誕禮物

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 聖誕鐘聲漸近，由即日起至2026年1月5日止，默林娛樂集團旗下的香港樂高®探索中心今年再度化身為夢幻「聖誕樂高®繽紛小鎮」，誠邀大小朋友展開一場充滿創意、歡樂與溫暖的樂高®之旅。活動延續「拼砌愛心，分享快樂」主題，透過互動活動與限定體驗，讓每位樂高®迷都能親身感受節日魔法，留下難忘回憶，並將愛心傳遞給世界各地有需要的孩子。其中，位於香港、上海、北京及瀋陽的四間樂高®探索中心將於2025年11月27日同步舉行聖誕樹亮燈儀式。屆時，一班充滿活力的小朋友將現場獻唱節日頌歌，為整個聖誕季揭開溫馨序幕。





LDCHK 2025 Holiday Bricktacular Christmas Tree

今年聖誕，讓愛心從指尖悄悄綻放。探索以下亮點活動，用樂高®拼砌最暖心的聖誕回憶，開啟一場親子之旅。



活動一：迷你天地 ® 尋 襪之旅



傳說中的聖誕禮物會藏在聖誕襪裡！快來迷你天地®中尋找用樂高®拼砌而成的三隻聖誕襪子，揭開節日的序幕。



活動二：拼砌愛心 分享快樂



參加「Build To Give」活動1，拼砌愛心作品，將作品照片連同主題標籤 #BuildToGive 發布至社交平台，為有需要的兒童送上聖誕祝福，於普天同慶的聖誕節延續溫暖的愛。



活動三：打卡樂高®聖誕樹



探索中心設置了巨型聖誕樹與主題場景，沉浸式體驗空間讓親子一同感受濃厚節日氛圍。別忘了欣賞由樂高®顆粒拼砌而成的聖誕佈置，感受創意魅力並拍照留念。



限時活動一：捕捉樂高®聖誕老人



樂高®聖誕老人將不定時現身探索中心，與大家互動拍照，為小朋友帶來驚喜。幸運的話或許能在現場捕捉他的身影！



限時活動二：創意工作坊2



與模型拼砌達人團隊交流，親手打造專屬的聖誕作品，點亮節日創意，為整趟旅程畫上完美句號。





限時活動三：聖誕樹亮燈儀式



2025年11月27日，樂高®探索中心將舉行聖誕樹亮燈儀式，邀請一群充滿朝氣的小朋友現場獻唱聖誕頌歌，與大家一同迎接節日序幕。伴隨悠揚歌聲與璀璨燈光，現場洋溢溫馨與歡樂的聖誕氛圍，為整個創意旅程揭開感動序章。



「聖誕不只是禮物，更是分享與關懷。」快來「聖誕樂高®繽紛小鎮」敲響聖誕鐘聲，參與11月27日的聖誕樹亮燈儀式！當天下午三時後付費入場的賓客或年證持有人，還可獲得限定聖誕禮包3，欣賞現場的聖誕頌歌演出。讓我們與摯愛一同拼砌愛心，分享快樂，共同迎接這個特別的聖誕節！



禮品店優惠 玩樂聖誕樂在其中



在這個充滿喜悅的節日，讓香港樂高®探索中心禮品店成為你選購聖誕禮物的首選！不要錯過精彩優惠，於2025年11月14日起至2026年1月1日止，凡消費滿港幣300元正即可獲得30670聖誕老人的雪橇之旅盒組，滿港幣500元正更可獲贈限量聖誕禮物袋及精美聖誕掛飾4！此外，我們誠邀小朋友寫信給樂高®聖誕喵，分享聖誕願望，即有機會收到專屬回信及神秘小驚喜。此活動將於2025年11月17日至12月21日進行，每週還會精選十封來信於樂高® 官方Facebook帳戶分享，獲選者即有機會獲得隨機樂高® 盒組獎品，為這個聖誕更添驚喜！





1 在2025年 #BuildToGive 節慶活動中，您可使用樂高®顆粒拼砌愛心並連同主題標籤 #BuildToGive 發佈至社交媒體。樂高集團將就每一個愛心標籤，向慈善機構捐贈樂高盒裝玩具乙套。16歲以下兒童必須獲得家長批准方可在社交媒體發表帖子。總捐贈額不超過150萬份玩具（總值不超過1500萬美元）。

2 名額有限，請提前15分鐘抵達工作室領取活動籌號，具體活動時間請參閱場內告示。

3 數量有限，先到先得，送完即止。

4 數量有限，先到先得，送完即止。





香港樂高®探索中心簡介

樂高®探索中心提供創意無限的樂高®活動空間，遍佈全球多個地區。場內擁有數百萬塊樂高®顆粒及多項互動體驗，包括古堡冒險、魔法轉盤、樂高®4D動感體驗、樂高®賽車場、展示標誌性地標的迷你天地®，以及樂高®好朋友心湖城等，專為3至10歲的兒童及其家庭設計，帶來充滿歡樂的遊樂和拼砌樂趣。香港樂高®探索中心為默林娛樂集團旗下。



網站：

https://www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/



Facebook：

https://www.facebook.com/LEGOLANDDiscoveryCentreHongKong/



Instagram：

https://www.instagram.com/legolanddiscoverycentre_hk



YouTube：

https://www.youtube.com/@LEGOLANDDiscoveryCentreHK



小紅書：

https://shorturl.at/pwSAy



抖音：

https://shorturl.at/c7XFz





默林娛樂（Merlin Entertainments）簡介

默林娛樂集團是全球品牌娛樂目的地的領導企業，在英國、美國、西歐、中國和亞太地區提供多樣化的旅遊目的地產品組合，包括主題度假樂園、城市中心景點和樂高樂園®度假區。默林致力於創造能激發歡樂時光和親密關係的體驗，每年吸引超過6200萬遊客到訪其遍佈全球20多個國家的不同景點。作為將世界知名娛樂品牌帶入日常生活的專家，默林與樂高®集團、索尼影視娛樂、小豬佩奇、夢工廠和法拉利等商業夥伴合作，打造豐富多樣的旅遊目的地，讓遊客沉浸在品牌娛樂、遊樂設施和寓教於樂的體驗中。 更多資訊，請瀏覽：

www.merlinentertainments.biz







