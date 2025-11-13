最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
默林娛樂集團旗下品牌香港樂高®探索中心 「聖誕樂高®繽紛小鎮」再度回歸 讓創意成為孩子最美的聖誕禮物
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 聖誕鐘聲漸近，由即日起至2026年1月5日止，默林娛樂集團旗下的香港樂高®探索中心今年再度化身為夢幻「聖誕樂高®繽紛小鎮」，誠邀大小朋友展開一場充滿創意、歡樂與溫暖的樂高®之旅。活動延續「拼砌愛心，分享快樂」主題，透過互動活動與限定體驗，讓每位樂高®迷都能親身感受節日魔法，留下難忘回憶，並將愛心傳遞給世界各地有需要的孩子。其中，位於香港、上海、北京及瀋陽的四間樂高®探索中心將於2025年11月27日同步舉行聖誕樹亮燈儀式。屆時，一班充滿活力的小朋友將現場獻唱節日頌歌，為整個聖誕季揭開溫馨序幕。
今年聖誕，讓愛心從指尖悄悄綻放。探索以下亮點活動，用樂高®拼砌最暖心的聖誕回憶，開啟一場親子之旅。
活動一：迷你天地®尋襪之旅
傳說中的聖誕禮物會藏在聖誕襪裡！快來迷你天地®中尋找用樂高®拼砌而成的三隻聖誕襪子，揭開節日的序幕。
活動二：拼砌愛心 分享快樂
參加「Build To Give」活動1，拼砌愛心作品，將作品照片連同主題標籤 #BuildToGive 發布至社交平台，為有需要的兒童送上聖誕祝福，於普天同慶的聖誕節延續溫暖的愛。
活動三：打卡樂高®聖誕樹
探索中心設置了巨型聖誕樹與主題場景，沉浸式體驗空間讓親子一同感受濃厚節日氛圍。別忘了欣賞由樂高®顆粒拼砌而成的聖誕佈置，感受創意魅力並拍照留念。
限時活動一：捕捉樂高®聖誕老人
樂高®聖誕老人將不定時現身探索中心，與大家互動拍照，為小朋友帶來驚喜。幸運的話或許能在現場捕捉他的身影！
限時活動二：創意工作坊2
與模型拼砌達人團隊交流，親手打造專屬的聖誕作品，點亮節日創意，為整趟旅程畫上完美句號。
限時活動三：聖誕樹亮燈儀式
2025年11月27日，樂高®探索中心將舉行聖誕樹亮燈儀式，邀請一群充滿朝氣的小朋友現場獻唱聖誕頌歌，與大家一同迎接節日序幕。伴隨悠揚歌聲與璀璨燈光，現場洋溢溫馨與歡樂的聖誕氛圍，為整個創意旅程揭開感動序章。
「聖誕不只是禮物，更是分享與關懷。」快來「聖誕樂高®繽紛小鎮」敲響聖誕鐘聲，參與11月27日的聖誕樹亮燈儀式！當天下午三時後付費入場的賓客或年證持有人，還可獲得限定聖誕禮包3，欣賞現場的聖誕頌歌演出。讓我們與摯愛一同拼砌愛心，分享快樂，共同迎接這個特別的聖誕節！
禮品店優惠 玩樂聖誕樂在其中
在這個充滿喜悅的節日，讓香港樂高®探索中心禮品店成為你選購聖誕禮物的首選！不要錯過精彩優惠，於2025年11月14日起至2026年1月1日止，凡消費滿港幣300元正即可獲得30670聖誕老人的雪橇之旅盒組，滿港幣500元正更可獲贈限量聖誕禮物袋及精美聖誕掛飾4！此外，我們誠邀小朋友寫信給樂高®聖誕喵，分享聖誕願望，即有機會收到專屬回信及神秘小驚喜。此活動將於2025年11月17日至12月21日進行，每週還會精選十封來信於樂高® 官方Facebook帳戶分享，獲選者即有機會獲得隨機樂高® 盒組獎品，為這個聖誕更添驚喜！
1 在2025年 #BuildToGive 節慶活動中，您可使用樂高®顆粒拼砌愛心並連同主題標籤 #BuildToGive 發佈至社交媒體。樂高集團將就每一個愛心標籤，向慈善機構捐贈樂高盒裝玩具乙套。16歲以下兒童必須獲得家長批准方可在社交媒體發表帖子。總捐贈額不超過150萬份玩具（總值不超過1500萬美元）。
2 名額有限，請提前15分鐘抵達工作室領取活動籌號，具體活動時間請參閱場內告示。
3 數量有限，先到先得，送完即止。
4 數量有限，先到先得，送完即止。
Hashtag: #香港樂高探索中心 #LEGOLANDDiscoveryCentreHK #LEGOHK #K11MUSEA #LEGO #HolidayBricktacularHK #BuildToGive #香港聖誕樂高繽紛小鎮
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
香港樂高®探索中心簡介
樂高®探索中心提供創意無限的樂高®活動空間，遍佈全球多個地區。場內擁有數百萬塊樂高®顆粒及多項互動體驗，包括古堡冒險、魔法轉盤、樂高®4D動感體驗、樂高®賽車場、展示標誌性地標的迷你天地®，以及樂高®好朋友心湖城等，專為3至10歲的兒童及其家庭設計，帶來充滿歡樂的遊樂和拼砌樂趣。香港樂高®探索中心為默林娛樂集團旗下。
網站：
https://www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/
Facebook：
https://www.facebook.com/LEGOLANDDiscoveryCentreHongKong/
Instagram：
https://www.instagram.com/legolanddiscoverycentre_hk
YouTube：
https://www.youtube.com/@LEGOLANDDiscoveryCentreHK
小紅書：
抖音：
默林娛樂（Merlin Entertainments）簡介
默林娛樂集團是全球品牌娛樂目的地的領導企業，在英國、美國、西歐、中國和亞太地區提供多樣化的旅遊目的地產品組合，包括主題度假樂園、城市中心景點和樂高樂園®度假區。默林致力於創造能激發歡樂時光和親密關係的體驗，每年吸引超過6200萬遊客到訪其遍佈全球20多個國家的不同景點。作為將世界知名娛樂品牌帶入日常生活的專家，默林與樂高®集團、索尼影視娛樂、小豬佩奇、夢工廠和法拉利等商業夥伴合作，打造豐富多樣的旅遊目的地，讓遊客沉浸在品牌娛樂、遊樂設施和寓教於樂的體驗中。 更多資訊，請瀏覽：
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
相隔9年，迪士尼人氣動畫《優獸大都會2》即將於11月27日在香港上映，今集繼續有狐狸Nick及兔子朱迪（Judy），亦首次加入全新神秘角色「大蛇Gary」；為了讓大家率先感受優獸市內的氛圍，銅鑼灣時代廣場LOG-ON於即日起至11月27日舉行「優獸出沒快閃店」，帶來多個打卡位及互動遊戲，亦優先發售聖誕系列及公仔精品，帶大家走入真實又充滿驚喜的「優獸市」！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
25 歲「西瓜卡企鵝」即將畢業！Suica 2026 年秋季大革新！支援 QR Code 支付、上限升至 30 萬日圓
JR 東日本宣佈「Suica Renaissance」第二彈，Mobile Suica 功能將大幅強化，引入伺服器餘額、轉帳及「後支付」功能，告別 2 萬日圓上限。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
香港首間Andaz安達仕酒店選址中環！同時引入全球首個零售新地標：Andaz Village｜香港新酒店
凱悅酒店集團近日宣布，將於2027年在香港開設首間Andaz安達仕酒店，選址中環威靈頓街118號，成為Central Crossing綜合發展項目的一部分。這是品牌在港的首次亮相，帶來125間客房及套房外，還有品牌標誌性的「Living Room」社交空間，期待Andaz在港開展新一章。更是一場文化與創意的深度交融。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！小飛象嘉年華/全港首個貓貓聖誕村/甜蜜糖果樂園
踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。Yahoo新聞 ・ 1 天前
寶可夢主題樂園「PokéPark Kanto」2026 年 2 月 5 日開幕！門票詳情公開
今夏官宣的首間常設寶可夢主題樂園「PokéPark Kanto」（寶可樂園：關都）現在終於確定了開幕的具體時間，2026 年 2 月 5 日起各位訓練家便可前往地處日本關東的讀賣樂園感受探險、對戰以及與寶可夢互動的魅力。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
MAMA 2025｜楊紫瓊驚喜現身頒獎禮 《獵魔女團》Saja Boys 與 HUNTR/X 舞台上再對決
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行，匯聚不同風格及界別的藝人。奧斯卡「最佳女主角」楊紫瓊將出席 2025 MAMA AWARDS 並擔任頒獎嘉賓。她今次與 K-POP偶像一同亮相，正好以其成為全球文化象徵的旅程，呼應 K-POP 在全球崛起的現象。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
前DeepSeek研究員「 AI天才少女」羅福莉已加入小米
據內媒報道，前DeepSeek研究員「 AI天才少女」羅福莉加入小米集團－Ｗ(01810.HK) 。羅福莉發文稱：「智能終將從語言邁向物理世界。我正在Xiaomi MiMo，和一群富有創造力、才華橫溢且真誠熱愛的研究員，致力於構建這樣的未來，全力奔赴我們心目中的AGI。」infocast ・ 18 小時前
北上旅行團｜中山美食團人均$99！每2位送20吋行李箱 一價包午/晚餐+下午茶｜雙11優惠2025
香港物價高企，$99吃到或買到甚麼？KKday於即日起推出一個激抵的「又食又拎」中山一日團，二人同行人均只需$99，包午餐、下午茶、晚餐，能品嚐雀籠紅燒石岐乳鴿宴、任食蟲草花清遠跑山雞滋補冬瓜盅宴等美食，每組人更可得到一個20吋行李箱，其實$99可以好好用Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Lolly Talk有望簽約英皇？傳張敬軒積極拉攏合作 2成員反對
人氣女團Lolly Talk早前成為娛樂圈焦點，團隊今年至今仍未推出新歌，新作品計劃一再延後，有傳金主決定唔再投資，8名成員倒欠公司20萬，亦因收入中斷陷入經濟困境。經理人Alex透露Lolly Talk呢個月都有工作，不過坦承已半年冇糧出。至於欠款，佢就回應指數字上仍在討論中，但並非爭公司幾多錢。Lolly Talk嘅情況一度被形容為前景堪憂；不過，最新消息傳出，樂壇前輩張敬軒有意伸出援手，積極拉攏將Lolly Talk簽入英皇娛樂旗下。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
廣州酒店優惠｜廣州融創施柏閣酒店人均$293！星期六日/除夕不加價 包早餐、融創樂園門票｜KKday雙11優惠2025
廣州融創文旅城集齊大型機動遊戲樂園、室內滑雪場、水上樂園、兒童天地及商場，是廣州熱門親子遊景點！園內有3間主題酒店，其中廣州融創施柏閣酒店正進行雙11優惠，每房每晚只需$666，包雙人自助早餐及雙人融創樂園門票，再用上雙11限定88折優惠碼，折後人均$293，折上折後優惠低至34折，相當抵住！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
卡戴珊家太后70歲「回春級美貌」太驚人！狀態好到宛如40歲 全場被她美暈！
這位「全球最強媽ager」日前迎來70歲生日，特別舉辦一場堪比奧斯卡的豪華派對，現場紅玫瑰、紅絨布幕鋪滿整個宴會廳，濃烈到像走進好萊塢電影場景。Kris身穿Alexander McQueen設計的GIVENCHY紅色高訂禮服，蓬鬆層疊的裙擺、束腰剪裁襯出完美比例，手戴黑色長手套咬著紅玫瑰登...styletc ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前