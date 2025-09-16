香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月16日 - 由即日起至2025年11月2日止，默林娛樂集團旗下的香港樂高®探索中心誠邀各位大小樂高®迷參加「小魔怪狂歡派對」。準備好迎接「樂高®Brick-or-Treat」挑戰，體驗互動遊戲、創意拼砌和無盡樂趣。完成三項指定任務即可兌換限量禮品[1]，更可選購全新「季享通行證」享受驚喜連連的萬聖節體驗！





默林娛樂集團旗下品牌香港樂高®探索中心 萬聖節特別企劃「小魔怪狂歡派對」開啟Brick-or-Treat冒險



承接上年的年度巨獻，「小魔鬼狂歡派對」再次以搖滾新面貌回歸！來自搖滾樂隊的樂高®人仔在迷你天地®玩得樂而忘返，忘記了萬聖節的盛大演出。小朋友們快來參加任務，尋找他們並帶回舞台，讓表演能夠順利完成！



Brick-or-Treat 任務





任務一：迷你天地 ® 樂隊召集



在迷你天地®尋找4隻玩得樂而忘返的小魔怪樂高®人仔，用相機記錄牠們的位置，召喚他們回到舞台。



任務二：拼砌搖滾小魔怪



用創意拼砌獨特的魔法小怪獸，讓牠們加入搖滾手的表演陣容，具創意的作品有機會於香港樂高®探索中心社交媒體展出。



任務三：創作南瓜樂園



用樂高®顆粒拼砌南瓜並置於展覽車上，裝飾怪獸搖滾手的舞台，連同主題標籤 #香港小魔怪狂歡派對 分享您的樂高®體驗，點亮派對氣氛。



限時活動一： 4D 動感體驗「小魔怪追逐戰」



觀看刺激4D動感體驗，追逐怪獸搖滾手回到充滿萬聖節氣氛的舞台。



限時活動二：創意工作坊 [2]



與模型拼砌達人團隊交流，一起拼砌萬聖節主題作品，掌握有趣且驚喜的拼砌技巧，歡迎大家一起來搖滾舞台。







期間限定：【全新】季享通行證[3]



由即日起至2025年9月30日止，賓客只需港幣299元正即可購買全新「季享通行證」。入場門票原價為港幣240元正起，現僅多付港幣59元正，即可於2025年無限次入場，並享購物折扣及生日派對優惠，盡情體驗2025年餘下的所有精彩活動！立即預訂，延續魔法冒險！





[1] 數量有限，換完即止。

[2] 名額有限，請提前15分鐘抵達工作室領取活動籌號，具體活動時間請參閱場內告示。

[3] 受條款及細則約束。









發佈者對本公告的內容承擔全部責任

香港樂高®探索中心簡介

樂高®探索中心提供創意無限的樂高®活動空間，遍佈全球多個地區。場內擁有數百萬塊樂高®顆粒及多項互動體驗，包括古堡冒險、魔法轉盤、樂高®4D動感體驗、樂高®賽車場、展示標誌性地標的迷你天地®，以及樂高®好朋友心湖城等，專為3至10歲的兒童及其家庭設計，帶來充滿歡樂的遊樂和拼砌樂趣。香港樂高®探索中心為默林娛樂集團旗下。



網站：

https://www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/



Facebook：

https://www.facebook.com/LEGOLANDDiscoveryCentreHongKong/



Instagram：

https://www.instagram.com/legolanddiscoverycentre_hk



YouTube：

https://www.youtube.com/@LEGOLANDDiscoveryCentreHK



小紅書：

https://shorturl.at/pwSAy



抖音：

https://shorturl.at/c7XFz

默林娛樂（Merlin Entertainments）簡介

默林娛樂集團是全球品牌娛樂目的地的領導企業，在英國、美國、西歐、中國和亞太地區提供多樣化的旅遊目的地產品組合，包括主題度假樂園、城市中心景點和樂高樂園®度假區。默林致力於創造能激發歡樂時光和親密關係的體驗，每年吸引超過6200萬遊客到訪其遍佈全球20多個國家的不同景點。作為將世界知名娛樂品牌帶入日常生活的專家，默林與樂高®集團、索尼影視娛樂、小豬佩奇、夢工廠和法拉利等商業夥伴合作，打造豐富多樣的旅遊目的地，讓遊客沉浸在品牌娛樂、遊樂設施和寓教於樂的體驗中。 更多資訊，請瀏覽：

www.merlinentertainments.biz







