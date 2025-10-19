默默拯救絕望動物的義工 被逼遷欲救無從

【動物專訊】 默默拯救世人眼中甩皮甩骨、老弱傷病的唐狗的義工英姐，多次在山中發現被主人故意遺棄的動物，英姐也會動了憐憫之心，將他們一一收留。無奈她最近卻收到地政總署逼遷的通知，令她終日以淚洗面，擔心的並不是自己，而是這些本來已從絕境谷底中拯救回來的動物可以何去何從。

27隻貓狗，各自有各自的故事，段段悲慘經歷，可以如天方夜譚小說般一一細數。英姐憶述，欣欣的狗狗14歲，之前由附近另一個寮屋婆婆養，由BB養到年老，但欣欣一直被鎖在一個窄小的山窿內，終日不見天日，食痾拉訓都在同一地方，環境十分惡劣，臭氣熏天，個婆婆係用鐵鏈鎖佢喺個山窿入邊養，後來該狗主婆婆年老入了老人院，欣欣被獨留山窿內，日日悲鳴，終有村民發現及報漁護處將她捉走。

當時有一位當區義工不忍心村民將欣欣交漁護署，便請救英姐收留。英姐不忍心欣欣仍舊叫天不認叫地不聞的生活，或被漁護署捉走，於是便收留了她。由於欣欣過往過着這種生活，一度有嚴重焦慮分離症，但憑着英姐花盡心機，讓欣欣重新感受被人愛錫及接受治療下，欣欣已重新開心地生活。

另外，卡樂B原是車場狗媽媽生的狗狗，有街坊收養後又覺得照顧不下，甚至嫌棄狗狗會長大，於是向英姐求助。現在當時已表示自己能力有限，難以在負擔收養那麼多狗狗，為最後又在對方苦苦哀求下，收養了卡樂B。

英姐現在被逼遷在即，她坦言苦無去路，加上年紀大及身體有病，多年積蓄已花盡在狗狗身上，現時都不知如何是好。

欣欣曾被遺棄，幸好現在有英姐照顧。

卡樂B是被棄養的車場狗，由英姐收養，性格十分忠心。

黑仔被棄的車房狗，由英姐收養至今，現在已經14歲。

