默默收藏影片惹鼻酸 汪東城悼念好友于朦朧

▲汪東城（如圖）悼念墜樓身亡的于朦朧，不僅曾發文哀悼，還被發現默默收藏多支好友影片，低調行為讓粉絲鼻酸，卻也引發擔憂遭施壓，怕他步上陳曉東被迫刪文的後塵。（圖／翻攝自汪東城微博）

[NOWnews今日新聞] 37歲大陸男星于朦朧日前墜樓驟逝，工作室雖聲稱是「飲酒不慎墜樓」，但外界仍揣測不斷，繼陳曉東悼文疑遭下架後，汪東城近日也被發現悄悄收藏多支與于朦朧相關的影片，不發一語卻用行動寄託思念，讓不少粉絲心疼直喊「鼻酸」，同時也有不少人擔心汪東城會跟陳曉東一樣遭施壓。

▲汪東城默默收藏了許多好友于朦朧的影片。（圖／翻攝自微博）

生前情誼深厚 節目中結下友誼

汪東城與于朦朧因2020年實境節目《追光吧！哥哥》結緣，2人多次在舞蹈排練中互動，兄弟情誼深厚，汪東城過去便曾公開稱讚于朦朧敬業努力，如今好友驟然離世，他在社群發出悼文，貼上于朦朧的古裝影片，哀嘆：「真的很不捨…怎麼會…」讓粉絲見證兩人深厚情感。

廣告 廣告

不少網友發現汪東城近期將于朦朧的多支影片收入收藏夾，並在社群上截圖分享，直言這種無聲的悼念方式更讓人動容，有人留言：「能想像他一邊看一邊落淚的畫面」，也有粉絲表示，這種低調的舉動比公開發聲更顯哀傷。

▲汪東城在好友于朦朧離世後，曾發文悼念。（圖／翻攝自汪東城微博）

網憂恐步陳曉東後塵 盼別遭施壓

由於此前陳曉東為于朦朧發聲的貼文疑似被刪，不少人擔心汪東城也會面臨相同處境，有網友直言：「希望他別被施壓。」儘管如此，汪東城仍用最真摯的方式守護與好友的回憶，展現出難得的情義與堅持。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



更多 NOWnews 今日新聞 報導

喬任梁是誰？陳喬恩連續9年為他哀悼 于朦朧過世他死因又被重提

于朦朧案爆陰謀論！葛斯齊揭中國娛樂圈「淫亂飯局」拒絕惹禍上身

陳曉3年前直播遭斷章取義！竟被捏造是為于朦朧發聲 粉絲全怒了