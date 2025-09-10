Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

富臨皇宮點心餐限量低至$99！歎手抓跳舞雞/三星蝦餃皇/蟹籽燒賣皇（另設午晚餐低至半價優惠）

富臨皇宮最近與KKday攜手，推出三款限時優惠，最低半價即可在全港多間分店享用手工點心及海鮮佳餚，首先登場的是「二人午市尊享點心套餐」74折優惠，人均$99 ，便可一次過品嚐手抓跳舞雞、三星蝦餃皇、蟹籽燒賣皇、蜜汁叉燒包等；另外午、晚餐更有低至半價優惠，喜歡食中菜的朋友，立即上KKday入手！

富臨皇宮點心、午晚餐優惠

獨家74折！二人午市尊享點心餐

喜歡吃點心？今次富臨皇宮推出的74折優惠「二人午市尊享點心套餐」，人均只需$99起，即可享用點心精選：三星蝦餃皇（三件）晶瑩剔透的餃皮包裹豐滿彈牙的鮮蝦餡料，入口帶有濃郁的海鮮香氣； 蟹籽燒賣皇（四件）內餡以鮮蝦和豬肉混合，肉質鮮嫩，汁水飽滿； 鮮蝦菜苗餃（三件） 翠綠半透明的餃皮包裹著鮮蝦與嫩滑菜苗，清新爽口，更有南瓜煎堆仔（三個） 蜜汁叉燒包（三個），及主食手抓跳舞雞（一隻）。

【74折優惠】二人午市尊享主菜加五款點心套餐

優惠價：$99起/位（ 原價：$134起/位 ）

SHOP NOW

二人午市尊享點心套餐

午、晚餐低至半價優惠 食海鮮二人餐五道菜/海鮮四人餐八道菜

除了點心之外，午、晚餐同樣有低至半價優惠，先有「海鮮二人餐五道菜」，折後只需人均$199，套餐包含： 椒鹽魷魚鬚（六件）經過精心調製的椒鹽調味，每一口都帶有微微辛香和鹹香；蒜蓉粉絲蒸石蠔（四隻）肥美的石蠔鋪上一層滿滿的蒜蓉與粉絲，經蒸煮後保留蠔的鮮甜，蒜香濃郁而不膩；果皮蒸鮑魚（四隻）每隻都飽滿多汁，搭配細膩的果皮蒸煮，另有頭抽銀芽炒河及濃湯浸時蔬，絕對大滿足！

另外亦推介「海鮮四人餐八道菜」，折後人均$249，即可食椒鹽魷魚鬚（八件）、涼拌高山耳，搭配特製酸甜涼拌汁，清新解膩；淮香椒鹽海蝦，外殼酥脆、蝦肉彈牙，加入一抹淮香調味，增添獨特風味； 果皮蒸鮑魚（六隻）以及貴妃耳炒大蝦球，蝦球彈牙鮮嫩，木耳脆爽吸汁，加上海蝦雜菜煲、回味欖角骨以及有機野米炒飯，CP值可說是超高！

【5折優惠】午晚市同享海鮮二人餐五道菜

優惠價：$199起/位（ 原價：$398起/位 ）

SHOP NOW

【5折優惠】午晚市同享海鮮四人餐八道菜

優惠價：$249起/位（ 原價：$1,988起/4位 ）

SHOP NOW

淮香椒鹽海蝦

果皮蒸鮑魚

