突發$60食到點心餐！蒸廬點心套餐限量低至5折 情人節及農曆新年適用、歎四川麻辣牛肉燒賣、雲石芝麻包

蒸廬專營經典粵式點心與養生燉湯，用料新鮮、製作講究，憑藉地道口味備受食客喜愛，三款人氣二人套餐更有快閃優惠放送，「特選點心燉湯二人餐」歎經典點心、滋潤燉湯及招牌主食，如晶瑩蝦餃皇、蟹籽燒賣皇等，人均僅$60；「十大特色點心二人餐」則匯聚十款精緻點心，由經典鹹點、創新包點到清甜甜品，款式齊全，人均$88就食到；燒賣控不能錯言的「特色燒賣拼盤二人餐」就有齊多款經典與特色燒賣口味，有辣有不辣，人均也只是$69！三款套餐優惠均可於情人節及農曆新年均可使用，想任何時間歎都可以！

立即查看蒸廬點心套餐優惠<<

特選點心燉湯二人小聚 歎鯛魚絲金沙肉餅飯

一盅兩件，嘆個悠閒下午，是最地道的粵式樂趣，二人前慢品精緻點心與暖心燉湯，時光都變得悠然愜意。這款「特選點心燉湯二人餐」包含兩位用主食，可選濃香流心蛋牛肉飯或鯛魚絲金沙肉餅飯，也可享滋補滋養的遠年陳皮川貝冰糖燉雪梨；點心更有晶瑩蝦餃皇、蟹籽燒賣皇，以及雲石芝麻包，剛好適合兩人慢慢分享。現硬推出快閃5折後僅需人均$60，價錢更已包含茶芥及加一服務費，而不情人節及農曆新年均可使用，滋味與實惠兼備，非常抵食！

雲石芝麻包

【限量5折】 蒸廬特選點心燉湯二人餐

優惠 : $120/2位｜ 原價：$240/2 位

已包括原價加一服務費及茶芥費

情人節及農曆新年適用

SHOP NOW

晶瑩蝦餃皇

遠年陳皮川貝冰糖燉雪梨

燒賣盛宴 嘗四款經典燒賣口味

燒賣控一定不能錯過這款「特色燒賣拼盤」，它匯聚了四款經典口味，一次滿足不同味蕾！經典蟹籽燒賣皇鮮香彈牙，四川麻辣牛肉燒賣勁道惹味，香菇雞肉燒賣鮮甜醇厚，青蔥芥辣燒賣辛香開胃，四款燒賣各有風味，件件飽滿入味！剛推出快閃優惠，原價人均$80/位，現享86折優惠，僅需人均$69，價錢已包含茶芥及加一服務費，情人節及農曆新年均可使用！

香菇雞肉燒賣

【快閃86折】蒸廬特色燒賣拼盤

優惠 :$138/2位｜ 原價： $80/位

已包括原價加一服務費及茶芥

套餐點心每位兩件

SHOP NOW

經典蟹籽燒賣皇

十大點心一次嘗 必食抹茶流汁叉燒包/雲石芝麻包

「十大特色點心二人餐」絕對是最豐盛的選擇，套餐匯聚了多款經典與創新點心，一次品盡十種風味，套餐包括了鹹甜美點，經典的晶瑩蝦餃皇、蟹籽燒賣皇和鮮蝦菜苗餃當然有，也有特色特包點，如抹茶流汁叉燒包、雲石芝麻包，都有驚喜，另外也有潮州粉果、一口鹹水角、蒜香鮮蝦春卷等，甜點代表就有紅豆杞子桂花糕、玫瑰豆沙煎軟餅，每位各一件，鹹甜搭配、款式豐富。套餐快閃有68折優惠，僅需人均$88，就可一次嘗盡十大特色點心，性價比十足！

蒸廬十大特色點心套餐

【68折優惠】蒸廬十大特色點心套餐

優惠 : $176/2位｜ 原價：$260/2位

已包括原價加一服務費及茶芥費

SHOP NOW

潮洲粉果

蒜香鮮蝦春卷

蒸廬

沙田店地址：沙田石門安群街 3 號京瑞廣場 1 期 2 樓 225 號舖(地圖)

荃灣店地址：荃灣楊屋道 88 號 Plaza88 1 樓 107-108 號舖(地圖)

九龍城店地址：九龍城啟德承啟道 38-39 號啟德體育園啟德零售館 3 2 樓 M3-205 號舖(地圖)

