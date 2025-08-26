Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯

如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！

>>立即查看京都大酒樓點心放題優惠<<

50款美食點心放題！人均$118起送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿

今次的快黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃6折優惠，折後人均只需$118起，4小時點心放題已經可以食到50款美食。經典必試水晶鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、流沙奶黃包、蠔皇叉燒包；更有一眾招牌特色，黑椒金錢肚、北菇棉花雞、南乳蒸豬手、鮮蝦菜苗餃；傳統風味如豉汁蒸鳳爪、潮州蒸粉粿、豉蒜蒸排骨、瑤柱珍珠雞統統都有！

若覺得不夠飽肚，粉麵類美食包括懷舊星洲炒米、頭抽乾炒牛河、豉油皇炒麵；腸粉系列如原隻鮮蝦腸、香茜牛肉腸、雞絲粉卷；炒飯配菜類有瑤柱蛋白炒飯、清炒有營時蔬，超多選擇，定能讓大家食得開心！此外，香口惹味的煎炸小食也不能缺少吧！鮮蝦炸雲吞、蒜蓉蝦春卷等多款香脆美味，人氣大熱點心款款都食到！另外每位更送上養生燉湯一客、美極煎海蝦一客、紅燒乳鴿半隻！如此價錢算得上超抵啦！

各式點心

【6折優惠】京都大酒樓4小時點心放題（用餐時段：11:00 - 15:00）

特價：$118起/位（ 原價：$196起/位 ）

2位起，現場另收原價加一服務費及茶芥

SHOP NOW

紅燒乳鴿選用新鮮乳鴿，經過醬油、香料慢燒，色澤紅亮！

點心放題優惠

每位送養生燉湯一客

京都大酒樓

地址：黃大仙龍翔道110號豪苑商場2樓1A–B號舖（地圖按此）

地址：大埔安慈路4號昌運中心1樓2–11及14–33號舖（地圖按此）

