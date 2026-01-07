點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/姬松茸素粉果

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，突發在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、燒味、老火靚湯、前菜、甜點，包括蜜汁叉燒、川味口水雞、飛魚子燒賣、姬松茸素粉果和：椰汁西米南瓜露等，隨意任點任食！

>>按此查看凱悅軒點心放題優惠詳情<<

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

點心放題 任食20多款點心美食

早鳥時段為上午10時至中午12時，足足120分鐘任點任食超過20款精緻粵式點心、招牌燒味、小食、粥粉麵飯、老火靚湯及糖水，絕對是尖沙咀飲茶性價比之王！點心自然是全場最大亮點，即蒸點心有晶瑩剔透的筍尖蝦餃皇，蝦肉彈牙鮮甜；飛魚子燒賣鮮香爆汁；還有鮮蝦時蔬餃、陳皮牛肉燒賣、蜜汁叉燒包、上湯鮮蝦水餃及川式豚肉餃子，每款都蒸得熱騰騰、滋味十足。煎炸點心同樣精彩，蘋果叉燒酥酥脆甜鹹交織、創意滿分；孜然羊肉香卷香辣帶勁；煎煙三文魚薄撐煙韌有味；安蝦鹹水角與糖醋鮮蝦雲吞外脆內嫩，經典點心、新派演繹，香口又惹味。

【買二送二】120分鐘點心放題（用餐時段：10:00 – 12:00）

優惠價：$1,056/4位｜ 原價：$1,831/4位

已包括原價加一服務費及茶芥

SHOP NOW

凱悅軒 - 點心放題

精彩前菜及燒味也不能錯過！

除了豐富點心，放題還有精彩前菜及燒味：本地梅頭蜜汁叉燒油亮甜香、肥瘦完美；川味口水雞麻辣鮮嫩超開胃；話梅青瓜酸甜脆口解膩；椒鹽茄子外脆內軟香氣撲鼻。主食區有瑤柱蛋白炒飯乾香鮮美、荔灣艇仔粥綿滑暖胃、家鄉炒米粉煙韌入味、肉鬆醬油拌淮山麵鹹香簡單、配白灼時令蔬菜清爽平衡。甜點則以椰汁西米南瓜露清甜濃郁及黑芝麻凍糕香滑細膩作結，完美收尾，保證大滿足！

看完以上介紹，是不是很心動想訂位！KKday突發限時快閃優惠，由現時至1月7日晚上11時59分推出「買二送二」早鳥點心放題，適用日期由1月8日至2026年2月28日。4位僅需$1,056，人均低至$264（已包茶芥及加一服務費），比原價$458/位足足平近一半！

【買二送二】120分鐘點心放題（用餐時段：10:00 – 12:00）

優惠價：$1,056/4位｜ 原價：$1,831/4位

已包括原價加一服務費及茶芥

SHOP NOW

【低至88折】兩位起｜點心放題（12:30 – 14:30）

優惠價：星期一至五 $411/位│原價：$458/位

已包括原價加一服務費及茶芥

SHOP NOW

蜜汁叉燒

筍尖蝦餃皇

飛魚子燒賣

用餐環境

凱悅酒店 凱悅軒

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2026〡點心放題回本推介20間！低至$66位/不限時任食/酒店點心享75折優惠

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$138隻/一鴨三食/片皮鴨放題

散水餅│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？