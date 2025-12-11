宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
點心放題優惠｜九龍酒店龍逸軒點心任食第二位$12！人均$213起必試春筍金箔蝦餃/沙律醬蝦多士/懷舊芝麻卷
九龍酒店龍逸軒的點心放題一向大受歡迎，今次推出第二位$12，人均$213起在2小時內任食超過30款點心！即看內文：
點心放題一向大受港人歡迎，不少香港人都喜愛尋找一些任飲任食的超抵點心套餐優惠，大快朵頤。今次編輯一於介紹相當人氣的九龍酒店內的酒樓龍逸軒，近期酒樓推出限時第二位$12，折後人均最平$212.5起就可以食足2小時，當中一定要重點推介龍逸軒的懷舊經典點心，包括春筍金箔蝦餃、三文魚籽蒸燒賣、沙律醬蝦多士、菲林卷等，平時坊間好多酒樓都未必食到。今次點心放題有超過30種點心及美食，選擇非常多！想帶埋屋企人去懷緬過去，尋回昔日的味道？趁12月11日下午三點九龍酒店龍逸軒推出的點心放題優惠，快去KKday預訂啦！
九龍酒店龍逸軒點心放題優惠！人均低至$213食足120分鐘！
龍逸軒今次推出的「任點任食點心」可以食足2小時！當中最吸引是酒樓推出的多款懷舊經典點心，畀一眾想念「老味道」的香港人過過口癮！一定要食每位奉送一件的招牌原隻南非鮑魚燒賣皇，麵包香脆而且鮮蝦彈牙的沙律醬蝦多士，還有俗稱「菲林卷」的懷舊芝麻卷，芝麻味炒得夠香，口感又軟韌爽口，一入口就頓時憶起舊味道！
除了經典點心任食外，甜點方面也充滿驚喜！西式甜點有5款選擇，包括水果控最愛的芒果拿破崙、藍莓芝士蛋糕，當中藍莓芝士蛋糕口感輕盈軟滑，甜而不膩，即使食完點心再食都不會感到負擔大！而口感濃郁的提拉米蘇，再搭配雲呢拿雪糕、朱古力雪糕，簡直就是極致的享受。以人均低至$212.5的價錢就可以食到懷舊點心，又可以歎埋西式甜品，如此豐富組合可算是抵到爛！
【第二位$12】龍逸軒任點任食點心
供應時段：星期一至五 11:30 – 15:00
特價：$425起/2位｜
原價：$646起/2位
龍逸軒
地址：尖沙咀彌敦道 19-21號九龍酒店2樓(地圖)
