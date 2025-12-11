Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

點心放題優惠｜九龍酒店龍逸軒點心任食第二位$12！人均$213起必試春筍金箔蝦餃/沙律醬蝦多士/懷舊芝麻卷

點心放題一向大受港人歡迎，不少香港人都喜愛尋找一些任飲任食的超抵點心套餐優惠，大快朵頤。今次編輯一於介紹相當人氣的九龍酒店內的酒樓龍逸軒，近期酒樓推出限時第二位$12，折後人均最平$212.5起就可以食足2小時，當中一定要重點推介龍逸軒的懷舊經典點心，包括春筍金箔蝦餃、三文魚籽蒸燒賣、沙律醬蝦多士、菲林卷等，平時坊間好多酒樓都未必食到。今次點心放題有超過30種點心及美食，選擇非常多！想帶埋屋企人去懷緬過去，尋回昔日的味道？趁12月11日下午三點九龍酒店龍逸軒推出的點心放題優惠，快去KKday預訂啦！

>>立即查看九龍酒店點心放題優惠頁<<

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

九龍酒店龍逸軒點心放題優惠！人均低至$213食足120分鐘！

龍逸軒今次推出的「任點任食點心」可以食足2小時！當中最吸引是酒樓推出的多款懷舊經典點心，畀一眾想念「老味道」的香港人過過口癮！一定要食每位奉送一件的招牌原隻南非鮑魚燒賣皇，麵包香脆而且鮮蝦彈牙的沙律醬蝦多士，還有俗稱「菲林卷」的懷舊芝麻卷，芝麻味炒得夠香，口感又軟韌爽口，一入口就頓時憶起舊味道！

除了經典點心任食外，甜點方面也充滿驚喜！西式甜點有5款選擇，包括水果控最愛的芒果拿破崙、藍莓芝士蛋糕，當中藍莓芝士蛋糕口感輕盈軟滑，甜而不膩，即使食完點心再食都不會感到負擔大！而口感濃郁的提拉米蘇，再搭配雲呢拿雪糕、朱古力雪糕，簡直就是極致的享受。以人均低至$212.5的價錢就可以食到懷舊點心，又可以歎埋西式甜品，如此豐富組合可算是抵到爛！

龍逸軒任點任食點心

【第二位$12】龍逸軒任點任食點心

供應時段：星期一至五 11:30 – 15:00

特價：$425起/2位｜ 原價：$646起/2位

SHOP NOW

春筍金箔蝦餃

菠菜野菌腐皮卷

櫻花蝦潮州粉果

原隻鮑魚燒賣

懷舊芝麻卷

沙律醬蝦多士

龍逸軒

地址：尖沙咀彌敦道 19-21號九龍酒店2樓(地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？