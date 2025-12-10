宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
點心放題｜實試數碼港艾美酒店超高質點心放題 任食22款中菜廳級自家製點心！（有片）
點心Fans必試！今次為大家介紹超抵食的點心放題，即看內文：
數碼港艾美酒店雖然聽落很遠，但其實酒店在香港站每小時都有免費接駁巴，在中環到酒店大概只是額外花15至20分鐘。最近艾美酒店就推出放題任食22款的點心快閃店！款款精美，當中包括回本叉燒、爆漿奶黃包等等！
享平日中菜館級數
細看點心快閃店的餐牌，就會發現很多點心都有在酒店中菜廳供應，質素絕對不差！雖然比起不少放題點心店，款式不算多，但是款款都有心機，好像前菜百香果淮山酸甜開胃，超厚身叉燒香甜惹味。
而且全部點心都是自家製，就連燒賣蝦餃皮都是由酒店大廚由麵粉開始做起，除了蟹籽燒賣超級厚肉大粒，另外還有蘆筍蝦餃、XO醬帶子餃、油雞樅珍菌餃等等，就連牛肉球都加入蟲草花，非常有心思。包點跟炸物選擇雖然不多，但是奶黃包勁爆漿，絕對有驚喜！另外還有蝦頭油金蒜斑粒炒絲苗、榨菜⽕鴨絲炆伊麵、雞蓉粟米羹等。
Y Buffet評分：5/5
評價：放題價錢，酒店質素
點心快閃店
地址：數碼港道100號香港數碼港艾美酒店3樓
電話：2980 7410 （地圖按此）
