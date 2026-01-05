宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
點心放題2026〡點心放題回本推介20間！低至$66位/不限時任食/酒店點心享75折優惠
Yahoo Food精選多間任食點心優惠，保證令你火速回本，內文有優惠連結，即睇內文：
點心放題2026｜點心放題成為流行指標，皆因不少港人喜歡飲茶，但平時食一籠點心動輒就數十元起跳，一不小心就輕易超出預算！不少五星級酒店及米芝蓮食府不約而同推出任點任食的點心放題，想食得更划算，Yahoo Food精選多間不同主打任食點心的特色食府，優惠包括：最平只需$66位起食盡多款點心、75折任食酒店點心，保證令你火速回本。人來！我要食10籠蝦餃！

點心放題推介1.龍逸軒：任點任食點心！買5送1優惠
位於九龍酒店的龍逸軒，推出任點任食點心brunch，可以一次過品嚐多款新派點心如春筍金箔蝦餃、十年陳皮紫米豆沙包等，點心總數高達33款！隆重推介招牌點心原隻南非鮑魚燒賣皇、XO醬炒腸粉、沙律醬蝦多士、蠔皇叉燒包、海皇泡飯等。只要在KKday預訂，即享買5送1優惠，人均低至$197/位。
龍逸軒
地址：尖沙咀彌敦道19 - 21號九龍酒店2樓（地圖按此）
電話：2734 3722
點心放題推介2.利東酒家：120分鐘懷舊點心片皮鴨放題 買1送2/送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃
說到最抵的點心放題，實在不能不提利東酒家超驚人優惠，在120分鐘點心放題，更可以任食片皮鴨！現在在KKday正推出快閃買1送2優惠，每人低至$66，即$198/3人！如果只有一個人想食放題，亦只是$99/位，還敬送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃(一盅)！
分店
利東酒家
地址：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖（地圖按此）
電話： 2205 0089 / 5577 7591
利榮軒
地址：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地舖及1樓（地圖按此）
電話：2463 0380
利龍軒
地址：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖 （地圖按此）
電話：2751 9608
點心放題推介3.凱悅軒：5星級酒店點心放題！點心放題平日8折優惠
位於尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，可說是點心放題的流行始祖，早已將點心放題這賣點發揚光大。提供逾20款五星級酒店級數的點心任點任食，特別推介蜜汁叉燒及飛魚籽燒賣等。叉燒用本地梅頭肉，配以蜜汁口感一流，為點心放題必食之選，而且酒店每月都會更改菜單，非常有心思！想吃得更抵，可於早上10時至中午12時早市時段於KKday惠顧點心放題可享8折（優惠價$380起/位），中午12時30分至下午2時30分可享89折（優惠價$411起/位）。
凱悅軒
地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓（地圖按此）
電話：3721 7788
延伸閱讀：點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
點心放題2025推介4.君綽軒：35款點心放題任食150分鐘！KKday預訂低至$368/位
位於港島海逸君綽酒店的君綽軒，推出長達150分鐘的點心放題！可以任食45款特色點心、燒味等多款美食！選擇包括頭盤、蒸、煎、炸、焗點心、腸粉、粥麵和甜品。每位惠顧點心放題的食客，更可免費獲贈豐料養生靚湯、葡汁焗鮮鮑拼遼參及燕窩燉奶乙客。只要在KKday購買，即可享85折優惠，低至$368/位。享用點心放題，就算是周六日都無加價。
君綽軒
地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓（地圖按此）
電話：2121 2691
點心放題2025推介5.龍悅：自由點點心放題！$88任食3小時
龍悅推出自由點點心放題，只需$88即可任食3小時！提供超過60款多款點心，即炒粉麵飯、甜品及老火湯等，點心推介水晶鮮蝦餃、瑤柱灌湯餃、蠔皇叉燒包、蟹籽燒賣皇及流沙奶黃包及韭黃鮮蝦腸等，超級豐富！
龍悅
地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心2樓（地圖按此）
電話：2947 7388
點心放題推介6.京都大酒樓：點心放題送養生燉湯、美極煎海蝦、紅燒乳鴿
以為點心放題只有點心？在黃大仙跟大埔都有分店的京都大酒樓，只要預訂點心放題（優惠價$138起/位），每人即送養生燉湯、美極煎海蝦跟紅燒乳鴿！而點心放題亦份量十足，有成50款美食可以任食，好像鮮蝦炸雲吞、蒜蓉蝦春卷、潮州蒸粉粿等傳統美食。
黃大仙分店
地址：黃大仙龍翔道110號豪苑商場2樓1A-B號舖（地圖按此）
電話：2385 9166
大埔分店
地址：大埔安慈路4號昌運中心1樓2-11及14-33號舖（地圖按此）
電話：25150308
點心放題推介7.陶源酒家（尖沙咀店）：晚市都有供應！必食貴價姬松茸遼參粉果
陶源酒家開業多年，水準一向深受大眾喜愛，在陶源酒家（尖沙咀店）推出 120分鐘無限任食片皮鴨點心放題（優惠價$138起/位），每位額外送原隻鮑魚灌湯餃！點心每朝新鮮製作，用料實在，好像有姬松茸遼參粉果、三色蟹粉小籠包、鮑汁叉燒包等，午市及晚市都有供應。
尖沙咀分店
地址：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓（地圖按此）
電話：2366 0806
點心放題推介8.逸龍軒：北角海逸酒店中菜廳任點任食3小時點心放題
港島區有甚麼點心放題推介？北角海逸酒店中菜廳逸龍軒就推出3小時點心放題（優惠價$188/位），點心款式多達30款，更有不少是特色美食，包括農村小米糕、黑毛豬叉燒包、麻辣豬大腸等，每位到奉原隻鮑魚伴花菇及蒜蓉銀絲蒸生蠔，而在KKday預訂即享大閘蟹追加$33/隻！
逸龍軒
地址：北角英皇道665號北角海逸酒店3樓
電話：2633 8899 （地圖按此）
點心放題推介9.囍慶：科學園4小時任食點心放題 豪食東瀛清酒鮮鮑⿂
假日想放縱食大餐！推介科學園囍慶4小時任食點心放題（優惠價$108起/位），除了多達20款以上點心可以任食，另外還有海鮮放題，包括咖喱煮青口、⽩灼海⽣蝦、豉椒炒花甲、鹽燒多春⿂•海苔脆⿂⽪等，就連東瀛清酒鮮鮑⿂都是任食！每位更加送雲南野菌燉響螺湯！
囍慶科學園
地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓（地圖按此）
電話：2827 8803
點心放題推介10.羲和雅苑：片皮鴨名店做點心放題 享完美維港美景
羲和雅苑向來都是香港最受歡迎的片皮鴨名店，當餐廳一推出片皮鴨點心放題，立即受到一眾片皮鴨迷追捧！當中除了有片皮鴨任食，更有超話30款的點心放題，好像蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃、鮮蝦菜苗餃等，現在於東涌跟尖沙咀分店都可以享用放題套餐，尖沙咀分店能欣賞到維港景，而東涌店則只需每位$160起！
羲和雅苑
尖沙咀分店
地址: 尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OTE203號舖（地圖按此）
電話：2157 3128
東涌分店
地址：東涌達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖（地圖按此）
電話：2382 8233
點心放題推介11.富臨皇宮（柴灣/九龍灣）：獨家43折任食多款傳統點心
平時有去開柴灣或者九龍灣富臨皇宮飲茶的話，不妨可以在KKday預訂點心放題，因為KKday獨家推出43折優惠！富臨皇宮的點心放題還敬送每位一份和味鮑魚、流心蛋、沙律菜及瑤柱灌湯餃，而且富臨皇宮主打傳統點心，家中長輩定必吃得滿足！
柴灣分店
地址：柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓（地圖按此）
電話：2889 2200
九龍灣分店
地址：九龍九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓（地圖按此）
電話：2759 1808
點心放題推介12.The Chinese Library：中環大館任食120分鐘 素食都有點心放題！
點心放題不代表沒質素！位於中環的The Chinese Library，向來以出色中菜跟點心聞名，每逢假日推出的120分鐘點心早午餐放題（$488/位），同樣保持質素。不少點心更是創意十足，好像五指毛桃小籠包、和牛坑腩蒸陳村粉、和風脆南瓜糕等，另外還有雞米花雪燕羮、古城煙肉炒飯、時蔬跟甜品供共享。餐廳亦為素食者準備素食點心放題，十分貼心。
The Chinese Library
地址：中環荷里活道10號中區警署總部大樓「大館」一樓東翼（地圖按此）
電話：2848 3088
點心放題推介13.大宅：精品中菜廳推推任食點心套餐 免加一茶芥＋送椒鹽鮑魚仔
銅鑼灣問月酒店中菜廳大宅主打精緻中菜，餐廳推出的3小時內點心無限供應，早上11點前離座只需$198/位，而午市雖要價$268/位，但贈送椒鹽鮑魚仔，古法蛇羹或花膠竹笙花菰菜膽湯，於指定網店預訂還送醉香豉油王乳鴿，跟免加一及茶芥，以酒店中菜廳來說，CP值甚高！
大宅
地址：銅鑼灣謝斐道388號問月酒店3樓（地圖按此）
電話：5695 8863
點心放題推介14.中環百樂潮州私房菜：特色潮州點心放題
坊間有不少點心放題，但是潮州點心放題卻是少之又少，中環百樂潮州私房菜推出的「港式潮韻・經典新繹」假日早午餐（$580/位），逾二十款精選美饌中，包括椒鹽蠔珠、發財卷黃金角及梅菜扣肉夾包等潮式風味，絕對為食客帶來不一樣的點心放題。
百樂潮州私房菜
地址：中環皇后大道中152號皇后大道中心1樓全層（地圖按此）
電話：6444 4991
點心放題推介15.國金軒：任食點心午餐！米芝蓮推薦
尖沙咀美麗華酒店中菜廳國金軒推出任食點心放題（$598/位），前菜為柑桔香茅木薑燒乳鴿，點心陣容包括14款招牌作，囊括蟹籽豚肉燒賣、黑松露野菌餃、川味紅油抄手，以及酥香綿密的蜂巢荔芋角，再品嚐紅燒瑤柱花膠雞絲羹，主菜提供兩款極致之選：鑊氣十足的避風塘龍蝦，或醇厚豐潤的原隻湯鮑伴花菇時蔬。另外還有每人一份的龍蝦湯海鮮泡絲苗，以及無限任食甜點、橙汁及汽水。
國金軒
地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong三樓 (地圖按此)
電話：2315 5222
點心放題推介16.唐述：粵韻飄香週末早午餐！任食無限量點心+甜品
位於IFC的高級中菜食府唐述，推出粵韻飄香週末早午餐（$648/位），可於2小時內無限任食多款點心及甜品，更備有前菜冰鎮潮州凍花蟹、蟹膏燕窩羹及主菜自選三蔥爆龍蝦或花膠金蠔羊腩煲。任食點心推介瑪瑙蝦餃、海苔高湯小籠包、年糕春卷等，任食甜品推介貴妃玉露、遠年陳皮紅豆沙、熱情果凍糕及微甜薏米糕。
唐述
地址：中環國際金融中心商場3樓3101號舖（地圖按此）
電話：6809 2299
點心放題推介17.樂雅軒：120分鐘任點任食40款點心包茶芥
油麻地城景國際酒店中菜廳樂雅軒推出任點任食點心套餐（$238起/位），供應逾40款點心、小食、飯麵及甜品等，選擇豐富，可於2小時內任食。只要提前在官網預訂點心放題即可！價錢已包茶芥，絕對是點心放題的最佳之選！
樂雅軒
地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（地圖按此）
電話：2783 3286
點心放題推介18.南海一號：高空靚景歎點心放題！平日低至$218位
主打中菜的南海一號，推出的點心放題（$218起/位）可於90分鐘內任食數十款特色點心如蝦餃、燒賣、鱈魚酥、等，還有精美菜式如陳醋雲耳、辣子雞球、話梅石榴及鮮果咕嚕肉等，非常吸引！加上餐廳位於iSquare國際廣場30樓，可以在高空欣賞尖沙咀美景。
南海一號
地址：尖沙咀彌敦道63號iSquare國際廣場30及31樓（地圖按此）
電話：2487 3688
點心放題推介19.桃里：免費申請做會員！低至75折任食逾20款點心2小時
千禧新世界酒店中菜廳桃里的午市任點任食點心放題套餐一向大受歡迎，兩位用套餐只需$780，即平均$390位就可任食各式頭盤、點心、飯麵及甜品，絕對超值。為求新鮮感，每兩至三個月均會更換菜單，點心推介安蝦鹹水角、瑤柱臘味糯米包、蝦醬骨及桂花蜜黑毛豬叉燒等，質素有保證！點心放題想食得更優惠，預先免費申請成為「嘗薈」手機應用程式登記做會員，即可享75折點心放題優惠，即$585/2位，即$292.5位，比原價平足一大截！逢星期一至星期五於中午12時至下午2時30分供應 （公眾假期除外）。
桃里
地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界酒店2樓（地圖按此）
電話：2313 4222
點心放題推介20.常滿百家菜：火鍋+點心！不限時任飲任食
想任食點心又怕眼闊肚窄，常滿百家菜推出的火鍋+點心（$158起/位）不限時任飲任食5小時就適合不過。點心推介招牌小籠包、常滿蝦餃皇、蠔皇叉燒包、懷舊馬拉糕、鮮蝦燒賣皇等，更可以同時品嚐火鍋，配料選擇豐富，肥牛、海鮮及丸類等一應俱全。
常滿百家菜
地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心12樓（地圖按此）
電話：3188 9978
常見問題
問：哪一間點心放題享用時間最長？
答：常滿百家菜不設限時任飲任食……詳情按此
問：哪一間點心放題最抵食？
答：利東酒家超驚人優惠，點心放題低至$66/位……詳情按此
