Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

片皮鴨任食低至$111！陶源海鮮酒家120分鐘點心、片皮鴨放題 任食筍尖鮮蝦餃/養顏紅棗糕+送原隻鮑魚灌湯餃

陶源海鮮酒家推出120分鐘點心、片皮鴨放題雙11優惠，人均低至$111，即可任食多款精緻點心、小食及片皮鴨，再每位送原隻鮑魚灌湯餃，cp值超高！放題包括超過30款點心、片皮鴨及小食，包括筍尖鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、山竹牛肉球、北菇棉花雞、鮮蝦菜苗餃、養顏紅棗糕等，點心類、 煎炸點、腸粉類、甜點、小食及主食等應有盡有，片皮鴨、點心控不能錯過！突發在KKday開搶，立即睇下文了解詳情啦！

陶源酒家120分鐘無限任食片皮鴨、點心優惠

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klookf飲食優惠<<

陶源海鮮酒家120分鐘點心放題優惠

於港九新界都有分店的陶源海鮮酒家推出120分鐘點心、片皮鴨放題優惠，提供多款精緻片皮鴨、點心及小食。片皮鴨選用金陵片皮鴨，於大堂即片，每一口都是新鮮滋味。點心包括晶瑩剔透嘅筍尖原隻鮮蝦餃，鮮甜彈牙的蟹籽燒賣皇，香濃的鮑汁叉燒包、姬松茸遼參粉果、奶皇千層糕等，超過30款選擇，喜歡食點心的讀者絕對不能錯過！腸粉類有韭黃鮮蝦腸粉、叉燒腸粉、香茜牛肉腸粉等，入口軟滑又惹味；煎炸點心則包括家鄉咸水角、煎釀青尖椒，香脆可口。

還有小食及主食如瑞士汁乾牛河、豉椒炒排骨河、星洲炒米粉、豉油皇炒麵、瑤柱蛋白炒飯、揚州蝦仁炒飯、雪菜火鴨絲炆米，總有一款合口味！甜品方面，奶皇千層糕、古棉馬拉糕、養顏紅棗糕清新甜美，為放題劃上完美句號。每位食客更可獲贈原隻鮑魚灌湯餃，cp值超高！快點約朋友一起來體驗這場點心饗宴啦！

【$111/位】120分鐘無限任食手工點心、片皮鴨、小菜放題（用餐時段：11:30 – 15:00）

優惠價：$111起/位（ 原價：$288/位 ）

現場另收茶芥及原價加一服務費

SHOP NOW

【低至6折】120分鐘無限任食手工點心、片皮鴨、小菜放題（用餐時段：11:30 – 15:00）

優惠價：$276起/2位（ 原價：$288/位 ）

現場另收茶芥及原價加一服務費

SHOP NOW

陶源海鮮酒家片皮鴨、點心放題

紅米腸

鮑魚灌湯餃

春卷

片皮鴨任食

地址：

灣仔菲林明道 8 號大同商場 1 至 2 樓 (地圖)

尖沙咀加連威老道 98 號東海商業中心地庫 1 樓 (地圖)

旺角豉油街 118 號(仕德福酒店) (地圖)

九龍灣常悅道 9 號企業廣場 1 期地下 (地圖)

九龍觀塘成業街 7 號東廣場 2 樓 201-204 號舖 (地圖)

新界將軍澳康城路 1 號康城第四層 418 號舖 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$138隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？