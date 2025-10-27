尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
點心優惠｜翠園午市點心套餐限時53折！人均$128食水晶鮮蝦餃／蛋白杏仁茶 多間分店適用
Klook突發推出翠園午市點心套餐限時53折優惠，折後人均只需$128即可食到多款精緻點心，即看內文：
又有點心優惠！Klook突發推出翠園午市點心套餐限時53折優惠，折後人均只需$128即可食到多款精緻點心，包括水晶鮮蝦餃、蟹籽亁蒸燒賣、蛋白杏仁茶等，而且優惠更適用於港九新界8間分店，總有一間就腳！翠園始於1971年，一直有不少忠實茶客捧場，好多人都大讚其食物質素高及味道好。相信今次翠園午市點心套餐優惠都會好搶手，點心控想食的話記得快去Klook訂購喇！
翠園點心套餐限時53折！食足90分鐘／8款精緻點心
翠園少有推出點心套餐優惠，今次難得的特價，相信會吸引一班茶客幫襯！是次午市點心套餐的食物款式絕不馬虎，除了水晶鮮蝦餃、蟹籽乾蒸燒賣、香煎蘿蔔糕等基本點心之外，更有雞絲脆春卷、叉燒拼海蜇、貴妃脆蝦球、蛋白杏仁茶等新派美食，每一款都是點心控必點！當中大推水晶鮮蝦餃，晶瑩剔透的表皮包著新鮮大蝦，入口先是彈牙鮮蝦，再是麵皮的柔滑，完全是「皮薄餡鮮」；另外雞絲脆春卷以薄皮包著細細雞絲及蔬菜，炸至金黃香脆，咬開後蔬菜清爽、雞絲細嫩，味道十分有驚喜！不過數到今次翠園點心套餐的最大亮點，絕對是貴妃脆蝦球，大蝦炸至金黃色，外層酥脆，蝦肉彈牙爽口，加上少少微甜醬汁，食完好想不停encore，非常好食！現在Klook限時53折優惠後，翠園午市點心套餐人均只需$128即可食到，而且多達8間分店適用，如葵青劇院店、黃大仙分店、元朗分店、太古分店等，遍及港九新界，總有一間在附近！一於約屋企人及朋友們去飲茶傾計，chill一chill喇。
【多間分店】精緻粵式午市點心套餐 (兩位起)
特價：$128/位｜
原價：$241/位
