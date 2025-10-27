點心優惠｜翠園午市點心套餐限時53折！人均$128食水晶鮮蝦餃／蛋白杏仁茶 多間分店適用

【動物專訊】狗狗雖然不懂人語，往往非常懂性，陪伴人類過渡人生低谷。Hellie約三年前不幸患癌需接受大手術，在養病期間更情緒跌入低谷，幸當時養了只有3個月大的柴犬Bagel，令她重拾心情，重燃歡樂。無奈天意弄人，她最近發現癌病復發，將需於11月初再次接受手術，稍後亦需接受電療化療的療程，她擔心自己無能力照顧愛犬，故希望透過本報尋找愛心人士暫託或領養狗狗，好讓愛犬不會因她患病而頓失依靠。 Hellie表示，她約3年前患癌及接受手術，其後曾有一段時間很不開心，直至養了當時得3個月大的柴犬Bagel，才令她找回歡樂。但她最近發現癌症復發，而且病情較之前更嚴重，即將接受手術及治療，令她非常擔心在她手術期間及接受治療時無體力照顧狗狗，所以希望早點可以安頓好愛犬，讓他有好歸宿。 Bagel就如Hellie的心靈雞湯，令她忘憂解愁，她形容Bagel是一隻非常活潑又非常聰明的小狗，經常帶比別人歡樂。Hellie原是與家人同住公屋，但因為養Bagel，她與愛犬搬了出去，現時卻因患病及治療，她將需搬回家居住，所以在種種巨大改變下，唯有盡快為狗狗找新主人。 她坦言：「我其實擔心bagel 多過我自己個病。雖

香港動物報 ・ 17 小時前