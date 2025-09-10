斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
羲和雅苑東涌及尖沙咀分店限定放題，人均$80起可在90分鐘內任食超過多款特色美食！即看內文：
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！
CP值超高！點心連片皮鴨放題買一送一
嘆杯熱茶吃吃點心，追求的不只是90分鐘的享受，更是美味的驚喜！這次羲和雅苑東涌分店及尖沙咀分店限定的點心放題連片皮鴨任食放題，點題美食無限任食馳名羲和烤鴨搭配任食蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃、鮮蝦菜苗餃、潮州粉果、鮮蝦炸雲吞、一口鹹水角、醬皇蒸鳳爪、豉汁蒸排骨等一系列經典點心，更有不少驚喜款式，例如大時大節必吃的香煎蘿蔔糕，惹味香口，口感軟糯，絕對要把握機會一試！任食項目也包括前菜、主食及甜品，由三色雲耳、乾隆白菜，到鴨湯小米粥、濃湯水餃都有，要數最驚喜的一定是甜品竟然可以選擇薑汁小桃膠，微微辛辣的口感，加上彈牙的桃膠，滋潤又暖心！
【買一送一】90 分鐘限時任食點心片鴨放題｜尖沙咀/ 東涌
優惠價：$228起/2位（
原價：$228起/位）
精品大閘蟹烤鴨放題人均低至一折
而不論東涌及尖沙咀分店，羲和雅苑都同時推出精品大閘蟹與烤鴨放題低至38折優惠！食客可無限享用北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦能品嚐其他前菜、主食、甜品等。東涌店提供三色皮蛋、黄扒魚肚、磯煮鮑魚、蟹粉扒田園蔬等佳餚；尖沙咀店則有撈汁秋葵、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等奢華選擇；兩店均有黃金蟹肉炒飯及薑茶湯丸等驚喜菜式，價錢之低絕對值得一試再試！而東涌分店則額外推出精品大閘蟹與烤鴨放題1折優惠，都是同一時間去搶，手快有手慢無！
【1折激搶】精品大閘蟹片皮鴨 90 分鐘放題（午市及晚市適用）
優惠價：$80起/位（
原價：$800起/位）
僅限東涌分店、現場另收加一服務費
【38折優惠】精品大閘蟹片皮鴨90分鐘放題｜尖沙咀/ 東涌
優惠價：$298起/位（
原價：$800起/位)
另收取茶位費及正價加一服務費
羲和雅苑
地址：
尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈 2 樓 OTE203 號舖 (地圖)
東涌達東路 20 號東薈城名店倉 4 樓 417 號舖 (地圖)
