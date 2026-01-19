點關機就重開？Windows 11 變「不死鳥」微軟急推救命更新

Windows 11 最近點「關機」或「休眠」只會自動重啟？背後問題氣勢源於 2026 年 1 月 Windows 安全更新。微軟已經證實，受影響的是啟用 Secure Launch 安全功能的 Windows 11 23H2 裝置。該功能旨在開機時防禦韌體層攻擊，但現在更新後卻導致了電源操作異常。​

微軟已於 1 月 17 日發佈了一個「非預期時間」更新，用家可透過 Microsoft Update Catalog 下載相關 KB 修正檔，取代原有 1 月安全更新。適用版本包括 Windows 11 25H2/24H2/23H2、Windows 10 22H2 ESU 及 Windows Server 2025。​

遠端連線登入失敗，官方推「已知問題回滾」

同樣問題亦影響到遠端登入功能，Win 10 及 11 裝置透過 Windows App 或 Azure Virtual Desktop（AVD）等應用連線時，憑證可能提示失敗導致無法登入。​

官方針對此推出了「已知問題回滾」方案，在企業環境回滾問題設定，修復 AVD 及遠端桌面登入故障。目前的臨時辦法是建議用戶暫用 Windows App 網頁版或傳統遠端桌面客戶端作為過渡方案。

1 月補丁更新殘留黑畫面，Outlook 崩潰

即使緊急修復，1 月補丁更新 KB5074109 仍存留多項問題。根據 Windows Latest 報導，有用家回報安裝後畫面短暫變黑、桌面凍結數秒，影響 NVIDIA 及 AMD 顯示卡系統。

同一個更新亦被指令到 Outlook Classic（POP 帳戶）大當機。 有用家表示，Outlook 表面上似乎已關閉，但背後的 outlook.exe 行程其實仍然運行，令程式無法再次開啟，或者幾分鐘內就出現「未回應」白畫面。目前臨時解法只有由工作管理員手動結束行程，或者直接移除 KB5074109，等下一輪修正更新。

File Explorer 自訂名稱失效

Windows Latest 亦測試發現，更新 KB5074109 之後，File Explorer 會開始無視 desktop.ini 內 LocalizedResourceName 設定，自訂資料夾顯示名稱唔再生效，部份隱藏屬性亦被系統忽略。微軟尚未正式回應此 bug，預計需待下一輪累積更新修復。

