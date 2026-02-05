鼎爺親授煎靚蘿蔔糕秘訣！最平$88入手鼎爺廚房賀年糕點/鮑參盆菜（附盆菜減$200或送蝦籽醬條件）

馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
農曆新年最怕要在廚房忙足全日，想輕鬆陪屋企人過年，又想食到大廚級的「住家菜」？2026 年新年有救星！人氣廚藝品牌「鼎爺廚房」進駐全線AEON超市、City Super、一田超市等，網上購物平台Klook和KKday，一系列由鼎爺（李家鼎）親自監修的賀歲預製菜，由巧手住家菜、靚湯到賀年糕點等一應俱全，最平$88就有交易，絕對是忙碌港人的福音。今次Yahoo Food小編更會跟鼎爺見面，記下煎蘿蔔糕不沾鍋的秘訣！各位籌備團年菜的朋友，感興趣就要繼續看下去！
手工菜系列與賀年糕點 每一口都是懷舊味道
鼎爺的手工菜系列是團年飯加餐之選。新春首選象徵著團圓與富貴的紅燒圓蹄（$88），選用新鮮黑毛豬製作而成，肉質細嫩、肥而不膩；若想滋補，則有生磨杏汁白肺湯（$88）、乳鴿合掌瓜海底椰蟲草花燉湯（$88）等就很適合你，湯汁濃得像是在家熬製數小時的老火湯。
至於賀年糕點，鼎爺堅持真材實料。家鄉蘿蔔糕（$218）滿載鮮甜蘿蔔絲與臘味油香，寓意「好彩頭」；黃金馬蹄糕（$188）馬蹄粒分明，口感清爽彈牙。鼎爺更直言最愛爽口馬蹄糕，而且製作馬蹄糕功夫很多，甘蔗汁的份量要調整得剛剛好。鼎爺現場煎製蘿蔔糕給大家品嚐，邊煎也邊跟大家傳授煎蘿蔔糕四大秘訣！
煎香蘿蔔糕四大秘訣
滾油時收火，開始煎蘿蔔糕。
用筷子煎蘿蔔糕更加方便，可以適時用鍋鏟幫手翻面。
感覺煎得差不多，用筷子撥一撥，可以撥動就可以翻面。
最後，只需兩面煎黃即可上桌。
大廚級團年飯 極上鮑參鼎級盆菜
講到團年飯的靈魂，一定是一盆滿載海陸珍饈的盆菜。鼎爺今年特別推出「極上鮑參鼎級盆菜」，嚴選原隻紅烤靚鮑魚、特級海參、鮑汁扣花膠及日本大元貝，海味鮮香滲透每一層。搭配鼎爺招牌的明爐脆皮燒鴨、古早秘製腩肉與紅燒東坡肉，肉香醇厚，連墊底的蓮藕和娃娃菜都吸收了鮑汁精華。品牌更貼心提供8人、10人及12人份量選擇，無論是小家庭還是大家族圍爐，都能嚐到這份大廚手藝。
線上預訂盆菜 快人一步打點團年飯！
除了在各大超市買到「鼎爺廚房」的賀年菜，其實KKday與Klook都可以預訂。尤其是Klook預訂手工盆菜8人份，用PayMe購買輸入優惠碼【PM26DING200】即減$200；或者入手極上鮑參鼎級盆菜10人份、手工盆菜12人份就會送鼎尚蝦籽醬；還有一系列的年糕預訂優惠。
【免費送貨】手工盆菜 (8人份) - 送鼎尚蝦籽醬
特價：$1,688｜
原價：$1,788
鼎爺廚房 - 馬蹄糕(600G/盒)
特價：$188｜
原價：$208
【低至88折】極上鮑參鼎級盆菜(10人用)
特價：$2,388｜
原價：$2,588
【低至87折】鼎爺手工盆菜 ( 8/12人份)
特價：$2,188起｜
原價：$2,288起
