鼎爺親授煎靚蘿蔔糕秘訣！最平$88入手鼎爺廚房賀年糕點/鮑參盆菜（附盆菜減$200或送蝦籽醬條件）

農曆新年最怕要在廚房忙足全日，想輕鬆陪屋企人過年，又想食到大廚級的「住家菜」？2026 年新年有救星！人氣廚藝品牌「鼎爺廚房」進駐全線AEON超市、City Super、一田超市等，網上購物平台Klook和KKday，一系列由鼎爺（李家鼎）親自監修的賀歲預製菜，由巧手住家菜、靚湯到賀年糕點等一應俱全，最平$88就有交易，絕對是忙碌港人的福音。今次Yahoo Food小編更會跟鼎爺見面，記下煎蘿蔔糕不沾鍋的秘訣！各位籌備團年菜的朋友，感興趣就要繼續看下去！

手工菜系列與賀年糕點 每一口都是懷舊味道

鼎爺的手工菜系列是團年飯加餐之選。新春首選象徵著團圓與富貴的紅燒圓蹄（$88），選用新鮮黑毛豬製作而成，肉質細嫩、肥而不膩；若想滋補，則有生磨杏汁白肺湯（$88）、乳鴿合掌瓜海底椰蟲草花燉湯（$88）等就很適合你，湯汁濃得像是在家熬製數小時的老火湯。

紅燒圓蹄（$88）（Yahoo Food圖片）

生磨杏汁白肺湯（$88）（Yahoo Food圖片）

至於賀年糕點，鼎爺堅持真材實料。家鄉蘿蔔糕（$218）滿載鮮甜蘿蔔絲與臘味油香，寓意「好彩頭」；黃金馬蹄糕（$188）馬蹄粒分明，口感清爽彈牙。鼎爺更直言最愛爽口馬蹄糕，而且製作馬蹄糕功夫很多，甘蔗汁的份量要調整得剛剛好。鼎爺現場煎製蘿蔔糕給大家品嚐，邊煎也邊跟大家傳授煎蘿蔔糕四大秘訣！

賀年糕點（Yahoo Food圖片）

煎香蘿蔔糕四大秘訣

滾油時收火，開始煎蘿蔔糕。

用筷子煎蘿蔔糕更加方便，可以適時用鍋鏟幫手翻面。

感覺煎得差不多，用筷子撥一撥，可以撥動就可以翻面。

最後，只需兩面煎黃即可上桌。

等油開始熱（Yahoo Food圖片）

用筷子煎蘿蔔糕（Yahoo Food圖片）

煎至兩面金黃（Yahoo Food圖片）

大廚級團年飯 極上鮑參鼎級盆菜

講到團年飯的靈魂，一定是一盆滿載海陸珍饈的盆菜。鼎爺今年特別推出「極上鮑參鼎級盆菜」，嚴選原隻紅烤靚鮑魚、特級海參、鮑汁扣花膠及日本大元貝，海味鮮香滲透每一層。搭配鼎爺招牌的明爐脆皮燒鴨、古早秘製腩肉與紅燒東坡肉，肉香醇厚，連墊底的蓮藕和娃娃菜都吸收了鮑汁精華。品牌更貼心提供8人、10人及12人份量選擇，無論是小家庭還是大家族圍爐，都能嚐到這份大廚手藝。

鼎級盆菜

線上預訂盆菜 快人一步打點團年飯！

除了在各大超市買到「鼎爺廚房」的賀年菜，其實KKday與Klook都可以預訂。尤其是Klook預訂手工盆菜8人份，用PayMe購買輸入優惠碼【PM26DING200】即減$200；或者入手極上鮑參鼎級盆菜10人份、手工盆菜12人份就會送鼎尚蝦籽醬；還有一系列的年糕預訂優惠。

【免費送貨】手工盆菜 (8人份) - 送鼎尚蝦籽醬

特價：$1,688｜ 原價：$1,788

Klook預訂按此查看

鼎爺廚房 - 馬蹄糕(600G/盒)

特價：$188｜ 原價：$208

Klook預訂按此查看

【低至88折】極上鮑參鼎級盆菜(10人用)

特價：$2,388｜ 原價：$2,588

KKday預訂按此查看

【低至87折】鼎爺手工盆菜 ( 8/12人份)

特價：$2,188起｜ 原價：$2,288起

KKday預訂按此查看

鼎爺手工盆菜

鼎爺馬蹄糕

