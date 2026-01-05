鼓動軍方撤回支持總統小馬可仕 菲律賓前將領被捕

（法新社馬尼拉5日電） 菲律賓前空軍將領波奎茲（Romeo Poquiz）被控鼓動軍方放棄對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）的支持，今天在馬尼拉國際機場因涉嫌煽動叛亂罪被捕。

菲律賓內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）告訴法新社，波奎茲曾公開呼籲軍方在一樁日益擴大的貪腐醜聞中「撤回對小馬可仕的支持」，波奎茲今天從泰國度假返國後，被菲律賓國家警察逮捕。

芮慕拉在簡訊中表示：「他因最近的言論遭控煽動叛亂罪名，今早自曼谷返國時被捕。」

菲律賓警察總長納爾塔提斯（Jose Nartatez）在記者會上表示，波奎茲是依據去年12月5日發出的逮捕令遭到拘留。

這位67歲的前將領隨後在臉書發文證實遭逮。

波奎茲的律師托帕西奧（Ferdinand Topacio）向法新社表示，目前尚未獲准與當事人會面。

他還說，呼籲軍方撤回對小馬可仕的支持並非「直接煽動叛亂，而是…討論貪腐可能造成的結果」。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）去年10月曾表示，由波奎茲領導的不滿小馬可仕退役軍官表達訴求時，國軍高層回絕，並強調軍方仍堅定支持憲法。

這起涉嫌軍事干預事件發生時，馬尼拉正醞釀去年9月21日反貪腐示威，事件起因於偽造的防洪工程計畫，被認為讓納稅人損失數十億美元。