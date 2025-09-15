鼓勵生育 政府擬增新生子女免稅額 首兩年26萬港元

【on.cc東網專訊】本港生育率低，為鼓勵生育，有消息指本周三公布的新一份《施政報告》擬把每名新生子女的免稅額加碼，由現時只有首年享有26萬港元，增加到至少出生後首兩年都受惠，新措施目標於2026/27年度生效。

由2023/24課稅年度起，一般子女免稅額13萬港元，而在每名新生子女出生的課稅年度，可額外享有13萬港元的額外免稅額，即總共26萬港元。

據悉，政府新一份施政報告將提出，每名新生子女由現時只有首年享有26萬港元免稅額，增加到至少出生後首兩年都可以享有，新規定目標於2026/27年度生效。

