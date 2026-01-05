鼓起前進的勇氣！越南出品的能量飲料「Compact Energy Drink Red Cherry Flavor」評測

新年的前三天結束後，把錄好的新年特別節目也看得差不多，接下來就只剩下一段空閒時間……。

真希望這樣的時光能一直持續下去……

即使這麼想，結束的一天終究還是會到來，也難免會對能否順利切換回日常節奏感到不安。

這次就來為大家評測一款非常適合在這種時候飲用、讓人想要重新向前邁進的能量飲料──「Compact Energy Drink Red Cherry Flavor」！

「Compact Energy Drink Red Cherry Flavor」評測！

藤井四段又一次被遞上了海外能量飲料

好紅！！

裝在瓶中的鮮紅色能量飲料散發出強烈的存在感。

包裝上以大字寫著的「BẢN LĨNH ĐỂ ĐI LÊN」是「Compact Energy Drink」的標語，據說翻成中文就是「前進的覺悟」之意。

如此強烈的訊息，連這邊也不禁跟著打起精神來！

這次又會是什麼樣的味道，真的讓人期待呢。

確認營養成分標示！

營養成分標示……？

……是越南文！

看起來好像能讀，卻又讀不懂，面對不熟悉的語言，藤井四段也被搞得團團轉。

只懂大學入學考試英文的藤井四段

重新打起精神，一邊翻成日文一邊來確認營養成分標示吧。

每罐 330ml 中包含……

水

砂糖

高果糖玉米糖漿

葡萄糖

檸檬酸

碳酸氫鈉

櫻桃香料

檸檬萃取粉末

牛磺酸

食鹽

苯甲酸鈉

咖啡因

肌醇

維生素 B3

麥芽糊精

維生素 B5

維生素 B6

維生素 B12

著色劑（紅色 40 號）

……似乎含有以上成分！

其實至今為止，在越南並沒有強制標示含有量的規定。

不過這樣的情況也只到 2025 年年底為止。

從 2026 年起，將依據相關規定，全面義務化營養成分標示！

實喝 Compact Energy Drink Red Cherry Flavor！

打開 Compact Energy Drink Red Cherry Flavor！

那就來開罐「Compact Energy Drink Red Cherry Flavor」吧！

噗嘶！

打開瓶裝蓋子的瞬間，櫻桃的香氣隨之擴散開來。

因為是瓶裝，更能享受香氣

至於味道如何呢？

如同外觀給人的印象（？），是一款帶有甜酸感的風味。

而且最明顯的就是那股「化學感」！

正是那種「這才是能量飲料啊」的典型化學風味，搭配櫻桃香氣與微氣泡共存的口感。

整體就是這樣的味道。

想讓人生繼續向前的藤井四段

藤井四段：「BẢN LĨNH ĐỂ ĐI LÊN。到了 2026 年，我好像也得到了繼續向前的勇氣！」

展現出「今年一定要有所改變」的幹勁，藤井四段如此說道。

各位也不妨來一瓶 Compact Energy Drink，鼓起勇氣，踏出新年的第一步吧！