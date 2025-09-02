鼠患嚴重｜荃灣商場食肆驚現巨型老鼠 網民：做乜影人哋個大廚？

香港各區一直有鼠患問題，近日有網民於社交平台發布影片，指荃灣荃新天地二期有大老鼠出沒，雖未言明是哪間食肆，但直言「以後唔敢食燒肉」。

啡色巨鼠健步如飛。（影片授權：Threads @hor5us）

網民：做乜影人哋個大廚？

網民「阿狗」於社交平台發布影片，並配上文字「荃新天地二期撞到米奇， 以後唔敢食燒肉」。影片一出引發街坊及其他網友紛紛留言，有留言驚訝老鼠「成隻碟咁大」、「米奇天地」，又有人笑指是「鼠大廚」、「咁睇佢有啲可愛」。（注：《五星級大鼠》是2007年的美國動畫電影，內容是鼠鼠夢想成為五星級法國大廚。故現時如餐廳出現老鼠，網民常戲謔看到「鼠大廚」。）

鼠大廚淡定「巡舖」，片主亦十分淡定地拍攝。（影片授權：Threads @hor5us）

網民戲謔「做乜影人哋個大廚？」。（相片來源：Threads @hor5us 截圖）

飲食界人士慨嘆鼠患難改善

然而亦有曾涉足飲食業的網友留言，指她自己「曾經在荃灣同飲食界朋友夾份開食肆，主要方便學生及同事有開飯及聚餐地點。本來咩都幾好，但鼠患嚴重，做盡一切方法去杜絕米奇，都係間中會見到佢一家人咁巡舖。真係好驚有日自己鋪會出現類似咁嘅情景，而且飲食業人事真係唔容易handle，於是租約期滿就結束了。」加上現時是飲食業寒冬，要經營食肆實在不易！

