腎虛都會容易有「鼻敏感」？中醫教路預防鼻敏感食療法，超簡單在家準備飲用即改善過敏性鼻炎｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

在轉季時間，有無發現特別容易有鼻敏感嗎？有研究顯示，香港大概有四分之一人都有鼻敏感，即是過敏性鼻炎這個問題。究竟在中醫的角度如何預防呢？註冊中醫師楊明霞博士，為大家講解過敏性鼻炎，以及提供相關改善過敏性鼻炎的食療。

鼻敏感也叫做過敏性鼻炎，患者很容易有鼻塞、流鼻水、打噴嚏等情況。一般來說，中醫師會用照射燈檢查鼻孔，發現患者的鼻甲腔位置特別容易腫脹，甚至影響呼吸和工作，會視為過敏性鼻炎。

（Getty Images）

為什麼會鼻敏感？中醫的觀點分析

過敏性鼻炎是自身免疫力紊亂的症狀，主要分為「外源性」與「內源性」原因：

1. 外源性原因

致敏原： 如花粉、塵蟎、寵物毛髮、昆蟲排泄物等。

食物過敏： 少數小朋友可能對花生、牛奶、蝦蟹等食物產生過敏反應。

環境變化： 天氣由濕到乾、由熱到冷，鼻腔黏膜無法適應調節而誘發症狀。

空氣污染。

2. 內源性原因

情緒與壓力： 精神緊張或壓力大會降低免疫力。

中醫三臟理論： 鼻敏感通常與 肺、脾、腎 三臟有關。 肺氣虛： 身體防禦功能較弱。 脾胃虛弱： 養分無法輸送，導致免疫力失調。 腎虛： 五臟六腑久病必及腎。



中醫推薦食療：紓敏開竅湯

在沒有明顯症狀時，應以調養「肺、脾、腎」為主。若正值發作期，可飲用以下紓敏開竅湯食療，湯頭清甜，能有效緩解鼻塞、鼻水及噴嚏。

廣告 廣告

《食養身心》片段圖片

紓敏開竅湯食材清單

野生蟲草花： 溫和地養腎益肺，預防鼻敏感。野生品通常較大，色澤呈淡橙色。

北杏： 幫助宣肺，改善「肺失宣降」的問題（北杏較小，南杏較大且通常供食用）。

辛夷花： 具有極佳的通鼻開竅、祛風作用。可直接泡水飲用。

漳州雪耳： 滋陰潤燥，被譽為「植物燕窩」，有養顏功效。

龍牙百合：滋肺陰、安神，適合秋天乾燥時節。

紓敏開竅湯製作方法

將所有食材放入悶燒壺中。 加入滾水，悶泡約兩個小時即可飲用。

《食養身心》片段圖片

Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師

中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。

網站：楊明霞醫師 Facebook

專欄頁：《醫言窈窕》

