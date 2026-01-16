腎虛都會容易有「鼻敏感」？中醫教路預防鼻敏感食療法，超簡單在家準備飲用即改善過敏性鼻炎｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
在轉季時間，有無發現特別容易有鼻敏感嗎？有研究顯示，香港大概有四分之一人都有鼻敏感，即是過敏性鼻炎這個問題。究竟在中醫的角度如何預防呢？註冊中醫師楊明霞博士，為大家講解過敏性鼻炎，以及提供相關改善過敏性鼻炎的食療。
鼻敏感也叫做過敏性鼻炎，患者很容易有鼻塞、流鼻水、打噴嚏等情況。一般來說，中醫師會用照射燈檢查鼻孔，發現患者的鼻甲腔位置特別容易腫脹，甚至影響呼吸和工作，會視為過敏性鼻炎。
為什麼會鼻敏感？中醫的觀點分析
過敏性鼻炎是自身免疫力紊亂的症狀，主要分為「外源性」與「內源性」原因：
1. 外源性原因
致敏原：如花粉、塵蟎、寵物毛髮、昆蟲排泄物等。
食物過敏：少數小朋友可能對花生、牛奶、蝦蟹等食物產生過敏反應。
環境變化：天氣由濕到乾、由熱到冷，鼻腔黏膜無法適應調節而誘發症狀。
空氣污染。
2. 內源性原因
情緒與壓力：精神緊張或壓力大會降低免疫力。
中醫三臟理論：鼻敏感通常與肺、脾、腎三臟有關。
肺氣虛：身體防禦功能較弱。
脾胃虛弱：養分無法輸送，導致免疫力失調。
腎虛：五臟六腑久病必及腎。
中醫推薦食療：紓敏開竅湯
在沒有明顯症狀時，應以調養「肺、脾、腎」為主。若正值發作期，可飲用以下紓敏開竅湯食療，湯頭清甜，能有效緩解鼻塞、鼻水及噴嚏。
紓敏開竅湯食材清單
野生蟲草花：溫和地養腎益肺，預防鼻敏感。野生品通常較大，色澤呈淡橙色。
北杏：幫助宣肺，改善「肺失宣降」的問題（北杏較小，南杏較大且通常供食用）。
辛夷花：具有極佳的通鼻開竅、祛風作用。可直接泡水飲用。
漳州雪耳：滋陰潤燥，被譽為「植物燕窩」，有養顏功效。
龍牙百合：滋肺陰、安神，適合秋天乾燥時節。
紓敏開竅湯製作方法
將所有食材放入悶燒壺中。
加入滾水，悶泡約兩個小時即可飲用。
==========
