渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽　即睇首班車時間

鼻敏感湯水│辛夷花白芷無花果湯食譜 舒緩鼻敏感不適

最近氣溫不穏定，不少人也容易鼻敏感發作，流鼻水流到停不下來，以下介紹一款舒緩鼻敏感湯水，即睇Yahoo Food食譜：

最近氣溫不穏定，不少人也容易鼻敏感發作，流鼻水流到停不下來。辛夷花是辛夷花蕾，未開花時便摘下來曬乾，有散風寒和通鼻竅的功效。不過辛夷花有小絨毛，煲的時候入茶袋或煲湯袋較好，避免煲完的湯渣會刺激喉嚨。即睇如何製作辛夷花白芷無花果湯：

辛夷花白芷無花果湯

烹煮時間：2小時15分鐘

材料

辛夷花15克

白芷18克

無花果2粒

蜜棗1粒

薑2片

瘦肉300克

甘筍2條

合掌瓜1個

水2.3公升

鹽適量

做法

1. 辛夷花入茶袋。白芷略浸。
2. 甘筍和合掌瓜削皮，滾刀切大塊。瘦肉切大塊。
3. 將全部材料加入煲中，加冷水，開大火煲滾後，收中細火煲2小時，加鹽調味。
完成品

