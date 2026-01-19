【齊柏林】10蚊9件齊脆雞塊、$1加購薯餅（19/01-24/01）

黃竹坑今個星期有小食快閃優惠，先有星期一至三10蚊9件齊脆雞塊，之後仲有星期四至六套餐加1蚊，多1塊薯餅！

—

日期：2026/01/19 - 2026/01/24

地點：齊柏林熱狗分店

＝＝＝＝＝＝＝

