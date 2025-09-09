齊豫突自爆債務纏身總還清 首為青峰唱幸福

▲歌手吳青峰（如圖）日前出席齊豫演唱會，齊豫為他獻唱28年沒唱的歌〈幸福〉，並自爆6年來活在愧疚裡，欠的音樂債總算還清了。（圖／吳青峰臉書）

[NOWnews今日新聞] 吳青峰日前在齊豫《風采依舊・在》巡迴演唱會擔綱嘉賓，青峰特別跟他的偶像齊豫點歌，希望能合唱〈幸福〉，齊豫也破例演唱這首睽違28年未在現場演出的經典，齊豫表示，她終於把欠6年的音樂債還清，不然一直活在愧疚裡，也在現場首度公開二2人合作的新歌〈一念之間〉，由齊豫填詞、青峰譜曲，現場觀眾搶先聽，讓青峰直呼夢想成真。

▲齊豫（左）與吳青峰（右）兩人首度合寫新歌〈一念之間〉，在日前的演唱會上首唱。（圖／哈里坤的狂歡提供）

欠債6年總算還清 齊豫為青峰唱幸福

齊豫在台上表示，早在 2019 年在《歌手》節目上就曾許下與青峰合作的承諾，笑稱這6年間一直活在愧疚裡，「覺得債務纏身、食言而肥。」直到青峰答應擔任嘉賓，她才奮發圖強動筆寫詞。當歌詞落筆完成時，她由衷感慨：「青峰就是這首歌最好的演示！」更意外的是，自己醞釀6年的詞，青峰竟在收到歌詞當晚徹夜難眠，僅花6小時就完成譜曲。吳青峰則笑言自己和齊姐一樣個性偏佛系，「沒想到夢想就這樣悄悄來到我身邊」，並謙虛補充並非創作力特別旺盛，而是等待這一刻太久，終於迎來夢想實現的瞬間。

還清債務 兩人合作新歌〈一念之間〉

齊豫聽後忍不住笑稱「我的債主真好」，並表示非常喜歡這首作品，「其實原本是寫給青峰唱的，結果最後卻變成我們相識以來第一次的合作。」當晚兩人首唱〈一念之間〉時，全場屏息靜聽，隨著他們默契十足的歌聲交織，觀眾彷彿化作歌詞中的葉子，在水中逐流於悠揚澄澈的旋律裡，又隨靈性的詞意在空中飛舞。全場聽得如癡如醉，氛圍被推向最澎湃的感動。觀眾更直呼，能驚喜聽到這首新歌首唱，實在是「一念好幸福」。



齊豫介紹特別嘉賓吳青峰時，形容他是年紀很小的好朋友，從小聽著她的歌長大，兩人之間有著難以言喻的情感。她笑說自己只傳了一個簡訊，青峰立刻答應到場，讓她忍不住連聲致謝，吳青峰則暖心回應，只要齊姐開口，他都是隨傳隨到，甚至笑說就算不用當嘉賓，「您開演唱會，我就在旁邊陪著聽就好。」他表示，自己的歌唱生涯能走到今天，正是因為當年在齊姐演唱會上，被她的一句話救回，才決定繼續唱下去，「所以今天才能在這裡遇見我的夢想。」全場掌聲與感動久久不息。

