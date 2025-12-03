宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
齋藤克彦68歲砸190萬環遊！ 回國半年年金21萬入不敷出！
齋藤克彦68歲砸190萬環遊！ 回國半年年金21萬入不敷出！
3個月郵輪的夢幻犒賞
齋藤夫婦退休後手握3000萬日圓儲蓄（約新台幣603萬），房貸清兒女獨立，決定「一生一次追夢」，選高級郵輪亞洲-歐美線，3個月近950萬日圓全包，船上大餐秀觀光無憂。
朝日新聞報導，齋藤笑說「多年辛勞後最奢侈」，春江愛上船上瑜伽與講座。網友在X調侃：「郵輪環遊，退休贏家！」這種犒賞，這夢幻總讓人羨慕到牙癢。🌍
醫療物價的半年雙殺
回國半年，噩夢開場！春江例行門診每月醫療費近5萬日圓（約新台幣1萬），住院加交通餐飲爆表。老宅管線老化熱水器壞，長照保險改修花大錢。
共同通信報導，2024年通膨食品電瓦斯漲15%，年金21.5萬日圓入不敷出，齋藤夫婦財務吃緊。網友在PTT退休板po：「環遊後年金壓力，贏家變輸家。」
香港LIHKG笑說：「950萬夢，半年毀怕怕。」這種雙殺，這半年總讓夢想多點現實。💸
春江打工的家庭再戰
為補窟窿，春江每周3天在高齡設施打工，齋藤感慨「別人靠不動產底氣，我們一次性花光」。厚勞省數據，退休者醫療長照年均50萬日圓，齋藤夫婦檢討開銷。
文春報導，他們遇過「第三次環遊」夫婦靠收入無憂，才醒悟規劃重要。網友熱議：「打工補夢，退休真實。」這種再戰，這打工總讓家庭多點堅韌。💪
網友的退休規劃熱議
事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「齋藤環遊後年金毀，醫療物價雙殺！」香港讀者笑：「190萬夢半年醒，贏家變打工族。」有人怒：「退休儲蓄603萬不夠，政府補助爛！」；
有人嘆：「規劃錢怎麼花，夢想與長照平衡。」THE GOLD ONLINE預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「齋藤會不會再郵輪」。這種熱議，這規劃總讓人邊笑邊嘆：退休美，預算更準。📱
Japhub小編有話說
哇，這齋藤環遊瓜寫完，小編的退休帳都算了！從950萬夢到打工再戰，這後遺症太真實。
如果你有退休規劃妙招，或郵輪趣聞，留言區分享～下次挖個不毀的日本退休趣事，悠閒點哦！
